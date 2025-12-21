Your Accountant

Bu sefer scalping yapacak bir danışman sağlayacağım. Evet, evet, tam olarak kafa derisi ile, çünkü stratejisinde farklı bir yol yoku sefer scalping yapacak bir danışman sağlayacağım. Evet, evet, tam olarak kafa derisi ile, çünkü stratejisu sefer scalping yapacak bir danışman sağlayacağım. Evet, evet, tam olarak kafa derisi ile, çünkü stratejisinde farklı bir yol yok. Esas olarak H1 saatlik grafiğinde öu sefer scalping yapacak bir danışman sağlayacağım. Evet, evet, tam olarak kafa derisi ile, çünkü stratejisinde farklı bir yol yok. Esas olarak H1 saatlik grafiğinde ölçeklendirmeyle ilgilenir, ancak bunu başka dönemlere de koyabilirsiniz. Ancak günlük grafikte çalışmayacak, çünkü işi mumlarla, günlük mumlarla hesaplanıyor, ki bu günlük grafikte hepsi tek bir şey ve danışmanın dans edecek hiçbir şeyi yok. Danışman ayarlarında, danışmanın çalışma süresinden, danışmanın hangi zamandan ve ne zaman ticaret yapacağından sorumlu olan Sabah ve Akşam parametreleri vardır. Neden muhasebeci? Çünkü arzularınıza bağlı olacak farkı biraz hesaplamanız gerekecek. Sabırlı kazanacak - bu bir gerçektir. Danışmanın stratejisi beyaz bir gün kadar kolay ve açıktır. Ve onu benim icat ettiğimi düşünmemelisineden muhasebeci? Çünkü arzularınıza bağlı olacak farkı biraz hesaplamanız gerekecek. Sabırlı kazanacak - bu bir gerçektir. Danışmanın stratejisi beyaz bir gün kadar kolay ve açıktır. Ve onu benim icat ettiğeden muhasebeci? Çünkü arzularınıza bağlı olacak farkı biraz hesaplamanız gerekecek. Sabırlı kazanacak - bu bir gerçektir. Danışmanın stratejisi beyaz bir gün kadar kolay ve açıktır. Ve onu benim icat ettiğimi düşünmemelisin. Büyük olasılıkla, burada pek çok brokerin çok sayıda bekleyen emir vermeyi yasakladığı ve bekleyen emirlere bir sınır koyduğu için birçok kişinin bu stratejiyi bildiğini varsayıyorum. Ben de şaka yapmıyorum. Bunu sadece danışmanda gösterdim ve uyguladım - programlı olarak, bir tür strateji yayılımı. Yani, cari fiyattan belirli bir mesafede bekleyen iki emir verilir, bunlardan biri Buy Stop, diğeri Sell Limit veya Sell Stop, diğeri Buy Limit olmak üzere.i, cari fiyattan belirli bir mesafede bekleyen iki emir verilir, bunlardan biri Buy Stop, diğeri Sell Limit veya Sell Stop, diğeri Buy Limit olmak üzere... . Ve tabii ki, Zararı Durdur ile, bir Zararı Durdur emrinin kapanışına, diğerinin kar ve zararın karındaani, cari fiyattan belirli bir mesafede bekleyen iki emir verilir, bunlardan biri Buy Stop, diğeri Sell Limit veya Sell Stop, diğeri Buy Limit olmak üzere... . Ve tabii ki, Zararı Durdur ile, bir Zararı Durdur emrinin kapanışına, diğerinin kar ve zararın karından düşülmesine olan uzaklık nihai karınızı oluşturacaktır. Buna dayanarak, danışmanın ayarlarını titizlikle ele almalı ve her şeyi dikkatlice hesaplamalısınız. Ve tabii ki, bu danışmana kârınızı da ödeyeceksiniz. Ekran görüntülerinde, bu danışmanın yardımıyla 3 yılda hesabımda yanımda her şey için 500 dolar olması bir milyon doların nasıl kazanılabileceğini göstereceğimkran görüntülerinde, bu danışmanın yardımıyla 3 yılda hesabımda yanımda her şey için 500 dolar olması bir milyon doların nasıl kazanılabileceğini göstereceğim. Bu danışmanın Martingale kartı yoktur, ancak danışman hesabının

Ekran görüntülerinde, üç döviz çiftinde - bunlar GBPJPY, GBPUSD ve USDJPY'DİR - bu danışmanı kullanarak, başlangıçta hesabımda sadece beş yüz dolar olan her bir çiftten üç yıl içinde nasıl bir milyon dolar kazanabileceğinizi gösterdimkran görüntülerinde, üç döviz çiftinde - bunlar GBPJPY, GBPUSD ve USDJPY'DİR - bu danışmanı kullanarak, başlangıçta hesabımda sadece beş yüz dolar olan her bir çiftten üç yıl içinde nasıl bir milyon dolar kazanabileceğinizi gösterdim. Danışman ayarlarında, __ Sembol alanında, terminaldeki döviz çifti penkran görüntülerinde, üç döviz çiftinde -orum.

Döviz çifti XAUUSD - 'bu farklı bir hikaye ve burada danışman 3 yılda 12 milyon dolardan fazla kazandıöviz çifti XAUUSD - 'bu farklı bir hikaye ve burada danışman 3 yılda 12 milyon dolardan fazla kazandı. Bu döviz çifti için ayarlarda tüm mesafeleri artırıyorum ve diyelim ki GBPUSD döviz çiftinde zararı durdurma 50 puana eşitse, XAUöviz çifti XAUUSD - 'bu farklı bir hikaye ve burada danışman 3 yılda 12 milyon dolardan fazla kazandı. Bu döviz çifti için ayarlarda tüm mesafeleri artırıyorum ve diyelim ki Gdim...

P.S: Dün ekran görüntüleri alıp döviz çiftleri danışmanını çalıştırdığımda, Japon para biriminin olduğu döviz çiftlerinin neredeyse çok az kar sağladığını fark ettim, çünkü büyük alıcılar olmadığı için emir trolünü başabaşta kullanmanın mümkün olacağı ve tek bir ticaretten para kazanmanın kötü olmadığı ve en sonunda GBPJPY döviz çiftiyle bir test cihazı yaptığımda, Japon döviz piyasasının hareket halindeyken çoğunlukla Amerikan borsasından Asya borsasına taşındığını fark ettim ve geçen yıl orada işlem saatini sabah 5'ten itibaren ayarladım. ..S: Dün ekran görüntüleri alıp döviz çiftleri danışmanını çalıştırdığımda, Japon para biriminin olduğu döviz çiftlerinin neredeyse çok az kar sağladığını fark ettim, çünkü büyük alıcılar olmadığı için emir trolünü başabaşta kullanmanın mümkün olacağı ve tek bir ticaretten para kazanmanın kötü olmadığı ve en sonunda GBPJPY döviz çiftiyle bir test cihazı yaptığımda, Japon döviz piyasasının hareket halindeyken çoğunlukla Amerikan borsasından Asya borsasına taşındığını fark ettim ve geçen yıl orada işlem saatini sabah 5'ten itibaren ayarladım. . Peki ben ne gördüm? Evet, haklıymış ve tüm büyük oyuncuların danışmanının cebindeydi ve burada bir milyon yerine, yılda iki milyondan fazla kar elde etti.


"- Advisor Settings -"
input double Lots     = 0.2; standart işlem hacmi
input int StopLoss    = 200; Zararda kapatılacak emrin açılış fiyatından uzaklık
input int Slippage    = 50; kayma
input int Magic       = 3030; danışmanın sihirli emir numarası

 "Guardian of the Working Window"
input string __Symbol = ""; Uzman Danışmanın çalışacağı terminal penceresinin döviz çifti sembolü

"- Order Trawl -"
input int PlusPoints  = 100; Zararı durdur mesafesi, mevcut siparişin kapanış fiyatından uzaktadır.
input int TralingStep = 10; Zararda olmayan bir emrin açılış fiyatından stop loss'a minimum mesafe
input bool trall      = false; Stop loss'un mevcut fiyat üzerinden başabaş noktasına hareket 
                               etmesine izin veriyoruz

"- Setting Postponements -"
input int buystop     = 100; Mevcut fiyattan satın almak için stop limit emri açma mesafesi
input int selllimit   = 100; satış limiti satış emrinin cari fiyattan açılma mesafesi
input int sellstop    = 100; Mevcut fiyattan satış için satış durdurma emrinin açılış mesafesi
input int buylimit    = 100; Mevcut fiyattan satın almak için limit emri satın alma açılış mesafesi
input int distance    = 500; cari fiyat varsa açık bekleyen emirlere olan uzaklık 
                             trendini değiştirdi ve bekleyen emirleri açmadı, böylece 
                             Bekleyen bu emirleri kapatın ve mevcut emirleri yenisiyle güncel olana daha 
                             yakın bir şekilde açın fiyata

"Setting the time"
input int Morning     = 8; danışman hangi saatten itibaren emir açmaya başlayacak
input int Evening     = 17; danışman saat kaçta emir açmayı bırakacak

 "- Closing orders -"
input double clos     = 10; danışman karı, bu kar seviyesine ulaşıldığında tüm emirleri kapatacaktır.
input bool deleteAll  = false; grafik ekranını diğer dünyadan temizler

"Supplement"
input double IncreaseLot = 0.00; Danışman orijinalini ikiye katlarsa emir hacminde artış 
                                 sermaye, o zaman hacme belirtilen hacmi ekler ve sürekli olarak ekleyecektir
                                 Danışmanın sermayesi ikiye katlandığında belirtilen hacim.
Yazarın diğer ürünleri
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Yardımcı programlar
Herkese merhaba.  Size, biraz, finansal döviz piyasasında işlem yapmak için bu panellerden bahsetmek istiyorum. Panel, MQL4 programlama dilinde yazılmıştır ve belirli pozisyonlarda piyasa emirlerinin açılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Hem normal emirlerle hem de ertelenmiş emirlerle çalışır. Yani Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop gibi satış ve satın alma emirleri açar. Ayrıca bekleyen emirler ağını da açar ve grıd emirleri de dahil olmak üzere, yani bekleyen emirleri
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor uses Moving Average with certain parameters to open orders. He will always open the first deal to buy, but, with certain settings, he can only open deals to sell. To close orders, he uses a profit after which he will close all orders and start his work again. So far, it works as a Martingale and as a networker. extern double Lots                 = 0.20 ; - - From this parameter, which is the value of the currency at which you will to trade, the Expert Advisor begins its work.
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
The Breaking Trend ADVISOR opens the first position only to buy an order. Next, he looks at if the price goes to a loss, then at a certain loss distance he puts a pending Stop Order Sell for sale with an increased lot in order to cover the loss and fix the profit when closing buy and sell orders. And then the whole trade actually takes place with this logic. These are the settings of the advisor: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - this parameter is responsible for th
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Bu uzman danışman aslında bir martingale'dir ve Magic1 ile yalnızca satın alma(satın alma) emirleri için trolling ile çalışır. Diğer tüm oderler için trolling çalışmıyor. EnteringMarket parametresine bağlı olarak danışman açılacaktır emirler daha az sıklıkta veya daha sıktır. Bu, hareketli ortalamaların birbirinden uzaklığına bağlıdır ve bu mesafe ne kadar büyükse, Satın alma emri daha az sıklıkta açılacaktır. Stratejinin anlamı basittir: Bir satın alma emri açılır ve zaten fiyatın nasıl davrand
MartinZ
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Bu, martingale sistemine göre çalışan sıradan bir danışmandır. Ortalama fiyatın kesişimine bağlı olarak emir verir. Burada, örneğin ikinci ve sonraki emirlerin açılmasından sonra kapanış fiyatının karlı olduğunu söylemeliyim. satış, puanlarla ölçülür ve sayılmaz. Yani, strateji test cihazındaki danışmanı kendiniz uzaklaştırmanız gerekecek ve ayarlarını belirli bir döviz çifti vb. için uygun şekilde hazırlayın. sizin tarafınızdan sağlanan varlıklar brokerle. extern double Lots = 0.01 ; - Bu, ilk
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Danışman martingale sistemine göre çalışır. Hareketli Ortalama programına göre fırsatlar açar. Açmak için PERİOD M15 ve çeşitli kullanır fiyat hesaplama süresi ile ve farklı değişimlerle. Burada, örneğin ikinci ve sonraki emirlerin açılmasından sonra kapanış fiyatının karlı olduğunu söylemeliyim. satış, puanlarla ölçülür ve sayılmaz. Yani, strateji test cihazındaki danışmanı kendiniz uzaklaştırmanız gerekecek ve ayarlarını belirli bir döviz çifti vb. için uygun şekilde hazırlayın. sizin tarafını
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Burada, bu danışmanın sihirli numaraları eksik. Bir tür dezavantajdır, çünkü mümkün olmayacaktır Birbirlerine müdahale edecekleri iç in aynı terminalde iki veya daha fazla danışman açmak. Ancak farklı terminallerde Bu olmayacak. Danışman çalıştığı ve mantığında kullandığı iç in kodun kendisinde bunlar vardır yalnızca sihirli emir numaraları. Yani, bu, danışmanların çalışmalarının mantığının bir parç as ıdır ve onsuz hiçbir şekilde.Piyasaya girerken, danışman cari fiyatın farklı ortalamalarının b
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Bu danışman birincisinin devamı niteliğindedir, ancak birçok kat daha fazla emir açar. Neden? Çünkü-ben ona ekledim Bekleyen emirleri kullanarak trend aramasının kontrolü. Yani, fiyatın hangi yöne gittiğini hatırlar ve, Son emri nerede ve neden açtı... ve böylece bu danışman her zaman do ğru yönde ilerliyor. Tek serveti, onu do ğru şekilde yapılandırmazsanız ve bu ayarlarla çalışmasını sağlamanızdır. Ayrıca ortalama cari fiyatları da sayar ve herhangi bir sonuca var ır ve elde edilen sonuçtan aç
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Bu danışmanın çalışmasının mantığı çok olağandır. Pazara girmek için farklı değerlere sahip Hareketli Ortalamaları kullanıyor ve bu oranlara dayanarak açar, her zaman ilk satın alma işlemini açar. Ve zaten ona ve davranışına dayanarak davranışının bir sonraki modelini oluşturur. Yani, yani... Danışman böyle bir kar ve zararı durdurmaz, ancak kapatılır ayarlarda daha az olmayan bir gösterge ile belirli bir kar elde etme emirleri... daha fazla olabilir - ama daha az değil. extern double Lots    
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Yardımcı programlar
Bu, alış ve satış emirleri ağını belirleyen normal bir paneldir. Bu uzman danışman, ayarlarda belirli bir kar emrini kapatır. Daha sonra, emirler arasındaki mesafenin merdiven parametresi tarafından belirtilen puanlarla artmaya başladığını içeren Merdiven adı verilen bir parametre vardır (burada, ana ayarlarda 10 puan değerindedir), 10 puan için ikinci emir, 20 puan için üçüncü emir, 40 puan için dördüncü emir vb. O zaman, bu danışmanda burada ne olduğunu bilmeniz gerekir, çünkü bu ayarlarda m
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
zzzz "Opening Orders" ; extern double Lots             = 0.2 ; extern int Slippage            = 50 ; extern int Magic1              = 1911 ; extern int Magic2              = 1912 ; extern int FirstBuyOne         = 3 ; extern int FirstBuyTwo         = 0 ; extern int FirstBuyThree       = 1 ; extern int OpeningDistanceBuy  = 100 ; extern int NextOrderBuyOne     = 100 ; extern int FirstSellOne        = 1 ; extern int FirstSellTwo        = 3 ; extern int FirstSellThree      = 1 ; extern int OpeningD
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Danışman, ayarlara bağlı olarak ticaret yapar... agresif bir şekilde agresif değil - burada onu nasıl kuracağınız, ticaret yapacak. Stratejisinin özelliği için nelerin vurgulanması gerekiyor? Ve danışmanın anlaşmaları böyle açması gerçeği... Belirtilen parametrelere göre bir satın alma işlemi açarsa, ayarlardaki belirli öğelerden, Satma sinyali olur olmaz, Satın alma emirlerinin altında satma işlemlerini açacaktır. Ve tam tersi. Belirtilen parametrelere göre Sat'ı satmak için bir işlem açtıysa,
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Bu danışman fikri üzerine martingale, ama tam olarak martingale değil. Başlangıçta mantığını gizlemek istedim, ancak ayarlarla yine de özelliklerini kısmen açıklamam gerekeceğini ve alıcıların mantık konusunda kafa karışıklığı yaşamaması için parametrelerini tek bir yerde belirtmem gerekeceğini tanıtacağım, çünkü bence programcılar düşünme mantıkları bakımından sıradan insanlardan biraz farklı ve bu nedenle kişisel olarak bu danışmanın çalışmalarını açıklamada daha fazla açıklamaya çalışacağım.
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Neden riskten korunma? Çünkü bu danışman stratejisiyle yatırımınızı sürdürmeye çalışacak. Bu nedenle, bu danışman stoploss'u kullanmaz ve stratejisi yalnızca kazanmaya yöneliktir ve döviz piyasasında meydana gelen kritik durumlarda, işlem açarken sermayenizi korumaya çalışacaktır. Döviz çifti XAUUSD için ekran görüntüsünün grafiğinde, danışmanın tam olarak hangi noktada riskten korunma durumuna geçtiğini ve sermayeyi korumaya çalıştığını ve aynı zamanda kötü kazanmadığını bile görebilirsiniz (gr
That Day
Iurii Kuksov
Göstergeler
Gösterge yaratılışında olağandır. Yüksekleri, düşükleri hesaplar ve bunları ortalama fiyatla ilişkilendirir. Onun güzelliği olan tek şey, geçen günün parametrelerini şimdiki günün parametreleriyle ilişkilendirmesi ve bu yüzden ona "O gün" adını verdim. H1 saatlik programın zaman periyodu için geliştirilmiştir. Ve onun üzerinde doğru davranıyor. Ayarlarda kolaydır Parametre: uzunluk ortalama fiyatı belirler. Parametre: prim, göstergenin ortalama fiyatı hesaplamak için hangi fiyatı kullanacağını g
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Göstergeler
Bu gösterge, çizgilerin yardımıyla, tüccara hesaplamalarında ve ticaretinde yardımcı olacak mumların belirli okumalarını oluşturan bir tür stratejidir.Bu gösterge, çizgilerin yardımıyla, tüccara hesaplamalarında ve ticaretinde yardımcı olacak mumların belirli okumalarını oluşturan bir tür stratejidir. Göstergenin kendisi, iki renkte boyanmış normal Hareketli Ortalamadır: açık ve koyu ve böylece tüccara şu anda mevcut durumda piyasa davranışının doğasını gösterir ve renk okumasına bağlı olarak,
Wax Candle
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Danışman seviyelere göre ticaret yaparanışman seviyelere göre ticaret yapar. Yani, danışman ayarlarında seviyeler belirlenir: sabah - bu, seviyelerin hesaplanmasının ne zamandan itibaren yapılacağı, akşam - bu, hesaplamaların ne zamana kadar yapılacağı ve bu süre zarfında danışman, çubukların kapanması ve açılmasının maksimum ve minimumlarını hesaplayacak ve ancak bundan sonra, biri alım için maksimumun üstünde, biri satış için minimumun altında n seviyelere göre ticaret yapar. Yani, danışman ay
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Danışman piyasadaki büyük oyuncuları hesaplar, büyük oyuncuların bahis yapmaya hazır oldukları sonucuna varır ve şu anda danışman, piyasadaki büyük bir oyuncu birden fazla olabileceğinden ve battaniyeyi kimin hangi yöne çekeceği bilinmediğinden, stoploss ile alım satım için bekleyen iki durdurma emri açar.!, Bu nedenle, minimum bir durdurma emri belirlemeniz arzu edilir, çünkü mevcut fiyat tersine çevrilirse ve büyük bir oyuncu her şeyi kazanmaya koyarsa, karsız emri hemen kapatmak, daha sonra b
