StrategySchedule

Bu gösterge, çizgilerin yardımıyla, tüccara hesaplamalarında ve ticaretinde yardımcı olacak mumların belirli okumalarını oluşturan bir tür stratejidir.Bu gösterge, çizgilerin yardımıyla, tüccara hesaplamalarında ve ticaretinde yardımcı olacak mumların belirli okumalarını oluşturan bir tür stratejidir.

Göstergenin kendisi, iki renkte boyanmış normal Hareketli Ortalamadır: açık ve koyu ve böylece tüccara şu anda mevcut durumda piyasa davranışının doğasını gösterir ve renk okumasına bağlı olarak, bu aşamada hangi işlemlerin açılmasının en iyi olduğunu gösterir: satın almak veya satmak için.

Ancak göstergenin dikey ve yatay çizgileri, tüccara sonuçlarına daha yakından bakma hakkı verir ve dahası, tüccar belirli bir zamanda ticaret yapıyorsa, bu gösterge, göstergenin ayarlarında tüccarın kendisi tarafından belirlenen belirli bir süre boyunca yatay çizgileriyle, mumların açılıp kapanmasının maksimum ve minimumunu hesaplar ve bu parametreyi üçte bir çizgiyle ikiye bölerek, tüccarın kendisi tarafından belirlenen belirli bir süre boyunca maksimum ve minimumun ortalama değerini gösterir. Ve tüccarın rahatlığı için, günlük ticarette bugüne kadarki ticaretin sonunu gösterecek olan üçüncü dikey çizgiyi ekledim.

Gösterge H1 döneminde doğru çalışıyor. Diğer dönemlerde onu kontrol etmedim

https://www.mql5.com/en/code/66175
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Yardımcı programlar
Herkese merhaba.  Size, biraz, finansal döviz piyasasında işlem yapmak için bu panellerden bahsetmek istiyorum. Panel, MQL4 programlama dilinde yazılmıştır ve belirli pozisyonlarda piyasa emirlerinin açılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Hem normal emirlerle hem de ertelenmiş emirlerle çalışır. Yani Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop gibi satış ve satın alma emirleri açar. Ayrıca bekleyen emirler ağını da açar ve grıd emirleri de dahil olmak üzere, yani bekleyen emirleri
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor uses Moving Average with certain parameters to open orders. He will always open the first deal to buy, but, with certain settings, he can only open deals to sell. To close orders, he uses a profit after which he will close all orders and start his work again. So far, it works as a Martingale and as a networker. extern double Lots                 = 0.20 ; - - From this parameter, which is the value of the currency at which you will to trade, the Expert Advisor begins its work.
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
The Breaking Trend ADVISOR opens the first position only to buy an order. Next, he looks at if the price goes to a loss, then at a certain loss distance he puts a pending Stop Order Sell for sale with an increased lot in order to cover the loss and fix the profit when closing buy and sell orders. And then the whole trade actually takes place with this logic. These are the settings of the advisor: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - this parameter is responsible for th
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Bu uzman danışman aslında bir martingale'dir ve Magic1 ile yalnızca satın alma(satın alma) emirleri için trolling ile çalışır. Diğer tüm oderler için trolling çalışmıyor. EnteringMarket parametresine bağlı olarak danışman açılacaktır emirler daha az sıklıkta veya daha sıktır. Bu, hareketli ortalamaların birbirinden uzaklığına bağlıdır ve bu mesafe ne kadar büyükse, Satın alma emri daha az sıklıkta açılacaktır. Stratejinin anlamı basittir: Bir satın alma emri açılır ve zaten fiyatın nasıl davrand
MartinZ
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Bu, martingale sistemine göre çalışan sıradan bir danışmandır. Ortalama fiyatın kesişimine bağlı olarak emir verir. Burada, örneğin ikinci ve sonraki emirlerin açılmasından sonra kapanış fiyatının karlı olduğunu söylemeliyim. satış, puanlarla ölçülür ve sayılmaz. Yani, strateji test cihazındaki danışmanı kendiniz uzaklaştırmanız gerekecek ve ayarlarını belirli bir döviz çifti vb. için uygun şekilde hazırlayın. sizin tarafınızdan sağlanan varlıklar brokerle. extern double Lots = 0.01 ; - Bu, ilk
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Danışman martingale sistemine göre çalışır. Hareketli Ortalama programına göre fırsatlar açar. Açmak için PERİOD M15 ve çeşitli kullanır fiyat hesaplama süresi ile ve farklı değişimlerle. Burada, örneğin ikinci ve sonraki emirlerin açılmasından sonra kapanış fiyatının karlı olduğunu söylemeliyim. satış, puanlarla ölçülür ve sayılmaz. Yani, strateji test cihazındaki danışmanı kendiniz uzaklaştırmanız gerekecek ve ayarlarını belirli bir döviz çifti vb. için uygun şekilde hazırlayın. sizin tarafını
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Burada, bu danışmanın sihirli numaraları eksik. Bir tür dezavantajdır, çünkü mümkün olmayacaktır Birbirlerine müdahale edecekleri iç in aynı terminalde iki veya daha fazla danışman açmak. Ancak farklı terminallerde Bu olmayacak. Danışman çalıştığı ve mantığında kullandığı iç in kodun kendisinde bunlar vardır yalnızca sihirli emir numaraları. Yani, bu, danışmanların çalışmalarının mantığının bir parç as ıdır ve onsuz hiçbir şekilde.Piyasaya girerken, danışman cari fiyatın farklı ortalamalarının b
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Bu danışman birincisinin devamı niteliğindedir, ancak birçok kat daha fazla emir açar. Neden? Çünkü-ben ona ekledim Bekleyen emirleri kullanarak trend aramasının kontrolü. Yani, fiyatın hangi yöne gittiğini hatırlar ve, Son emri nerede ve neden açtı... ve böylece bu danışman her zaman do ğru yönde ilerliyor. Tek serveti, onu do ğru şekilde yapılandırmazsanız ve bu ayarlarla çalışmasını sağlamanızdır. Ayrıca ortalama cari fiyatları da sayar ve herhangi bir sonuca var ır ve elde edilen sonuçtan aç
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Bu danışmanın çalışmasının mantığı çok olağandır. Pazara girmek için farklı değerlere sahip Hareketli Ortalamaları kullanıyor ve bu oranlara dayanarak açar, her zaman ilk satın alma işlemini açar. Ve zaten ona ve davranışına dayanarak davranışının bir sonraki modelini oluşturur. Yani, yani... Danışman böyle bir kar ve zararı durdurmaz, ancak kapatılır ayarlarda daha az olmayan bir gösterge ile belirli bir kar elde etme emirleri... daha fazla olabilir - ama daha az değil. extern double Lots    
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Yardımcı programlar
Bu, alış ve satış emirleri ağını belirleyen normal bir paneldir. Bu uzman danışman, ayarlarda belirli bir kar emrini kapatır. Daha sonra, emirler arasındaki mesafenin merdiven parametresi tarafından belirtilen puanlarla artmaya başladığını içeren Merdiven adı verilen bir parametre vardır (burada, ana ayarlarda 10 puan değerindedir), 10 puan için ikinci emir, 20 puan için üçüncü emir, 40 puan için dördüncü emir vb. O zaman, bu danışmanda burada ne olduğunu bilmeniz gerekir, çünkü bu ayarlarda m
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
zzzz "Opening Orders" ; extern double Lots             = 0.2 ; extern int Slippage            = 50 ; extern int Magic1              = 1911 ; extern int Magic2              = 1912 ; extern int FirstBuyOne         = 3 ; extern int FirstBuyTwo         = 0 ; extern int FirstBuyThree       = 1 ; extern int OpeningDistanceBuy  = 100 ; extern int NextOrderBuyOne     = 100 ; extern int FirstSellOne        = 1 ; extern int FirstSellTwo        = 3 ; extern int FirstSellThree      = 1 ; extern int OpeningD
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Danışman, ayarlara bağlı olarak ticaret yapar... agresif bir şekilde agresif değil - burada onu nasıl kuracağınız, ticaret yapacak. Stratejisinin özelliği için nelerin vurgulanması gerekiyor? Ve danışmanın anlaşmaları böyle açması gerçeği... Belirtilen parametrelere göre bir satın alma işlemi açarsa, ayarlardaki belirli öğelerden, Satma sinyali olur olmaz, Satın alma emirlerinin altında satma işlemlerini açacaktır. Ve tam tersi. Belirtilen parametrelere göre Sat'ı satmak için bir işlem açtıysa,
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Bu danışman fikri üzerine martingale, ama tam olarak martingale değil. Başlangıçta mantığını gizlemek istedim, ancak ayarlarla yine de özelliklerini kısmen açıklamam gerekeceğini ve alıcıların mantık konusunda kafa karışıklığı yaşamaması için parametrelerini tek bir yerde belirtmem gerekeceğini tanıtacağım, çünkü bence programcılar düşünme mantıkları bakımından sıradan insanlardan biraz farklı ve bu nedenle kişisel olarak bu danışmanın çalışmalarını açıklamada daha fazla açıklamaya çalışacağım.
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Neden riskten korunma? Çünkü bu danışman stratejisiyle yatırımınızı sürdürmeye çalışacak. Bu nedenle, bu danışman stoploss'u kullanmaz ve stratejisi yalnızca kazanmaya yöneliktir ve döviz piyasasında meydana gelen kritik durumlarda, işlem açarken sermayenizi korumaya çalışacaktır. Döviz çifti XAUUSD için ekran görüntüsünün grafiğinde, danışmanın tam olarak hangi noktada riskten korunma durumuna geçtiğini ve sermayeyi korumaya çalıştığını ve aynı zamanda kötü kazanmadığını bile görebilirsiniz (gr
That Day
Iurii Kuksov
Göstergeler
Gösterge yaratılışında olağandır. Yüksekleri, düşükleri hesaplar ve bunları ortalama fiyatla ilişkilendirir. Onun güzelliği olan tek şey, geçen günün parametrelerini şimdiki günün parametreleriyle ilişkilendirmesi ve bu yüzden ona "O gün" adını verdim. H1 saatlik programın zaman periyodu için geliştirilmiştir. Ve onun üzerinde doğru davranıyor. Ayarlarda kolaydır Parametre: uzunluk ortalama fiyatı belirler. Parametre: prim, göstergenin ortalama fiyatı hesaplamak için hangi fiyatı kullanacağını g
