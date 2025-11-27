StrategySchedule

Bu gösterge, çizgilerin yardımıyla, tüccara hesaplamalarında ve ticaretinde yardımcı olacak mumların belirli okumalarını oluşturan bir tür stratejidir.Bu gösterge, çizgilerin yardımıyla, tüccara hesaplamalarında ve ticaretinde yardımcı olacak mumların belirli okumalarını oluşturan bir tür stratejidir.





Göstergenin kendisi, iki renkte boyanmış normal Hareketli Ortalamadır: açık ve koyu ve böylece tüccara şu anda mevcut durumda piyasa davranışının doğasını gösterir ve renk okumasına bağlı olarak, bu aşamada hangi işlemlerin açılmasının en iyi olduğunu gösterir: satın almak veya satmak için.





Ancak göstergenin dikey ve yatay çizgileri, tüccara sonuçlarına daha yakından bakma hakkı verir ve dahası, tüccar belirli bir zamanda ticaret yapıyorsa, bu gösterge, göstergenin ayarlarında tüccarın kendisi tarafından belirlenen belirli bir süre boyunca yatay çizgileriyle, mumların açılıp kapanmasının maksimum ve minimumunu hesaplar ve bu parametreyi üçte bir çizgiyle ikiye bölerek, tüccarın kendisi tarafından belirlenen belirli bir süre boyunca maksimum ve minimumun ortalama değerini gösterir. Ve tüccarın rahatlığı için, günlük ticarette bugüne kadarki ticaretin sonunu gösterecek olan üçüncü dikey çizgiyi ekledim.





Gösterge H1 döneminde doğru çalışıyor. Diğer dönemlerde onu kontrol etmedim




