PipBandint Pro
- Uzman Danışmanlar
- Isaac Nhlapo
- Sürüm: 5.52
- Güncellendi: 20 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 5
PipBandit Pro - Scalper Edition, kısa vadeli piyasa hareketleriyle ilgilenen tacirler için tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA) programıdır. Bu EA, hem swing hem de scalping ticaret yaklaşımlarını destekler ve stop-loss ve take-profit parametrelerini kullanarak hızlı, yüksek frekanslı işlemler için işlevsellik sunar. Bu araç dinamik piyasalarda çalışmak üzere tasarlanmıştır ve daha yüksek zaman dilimlerinde uzun vadeli ticaret için de yapılandırılabilir.