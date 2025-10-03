CRT Advanced

SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL

VISIÓN GENERAL

CRT ADVANCED es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo.

Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito.

Gracias.

Yazarın diğer ürünleri
CRT Pro
Jose Antonio Cantonero Velasco
Uzman Danışmanlar
Resumen Ejecutivo CRT_PRO_EA ( Candle Range Theory ) es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para operar en los mercados de divisas (Forex) utilizando MetaTrader 5. Combina múltiples estrategias basadas en análisis técnico, gestión de riesgo adaptativa y un sistema de recuperación inteligente para maximizar la eficiencia en diferentes condiciones de mercado. Características Principales 1. Múltiples Estrategias Integradas Cierre por encima/anterior de la vela anterior : Opera en ru
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt