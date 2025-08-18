Candle Predictor

Selam dostlar, uzun zamandır size güvenle sunabileceğim yeni ürünlerim olmamıştı, şimdi o zaman geldi.

Bu, ilk göstergeme dayanan yeni ürünüm; gereksiz ayarları olmayan, Altın için optimize edilmiş bir geliştirmedir. Sık sık ticaret için kullanışlı bir şeyler yapmam istendi, ancak başaramadım; bu kolay değil, test etme ve hata ayıklama çok fazla zaman alıyor.

Önceki gibi, bu göstergenin de kendine has nüansları var, ancak optimizasyon sırasındaki temel amaç, göstergeyi pratik kullanıma uygun hale getirmekti.

Gösterge, bildirim göndermeyi desteklemektedir.

Kullanım Önerileri:

Enstrüman - XAUUSD (ana, bunun için optimize edildi)

Enstrüman - XAUEUR (ek, bunun için optimize edilmedi ama sonuçları hoşuma gidiyor)

Grafik Zaman Aralığı - H4.

Göstergeyi grafiğe kurun ve unutun, dokunmayın.

Alış sinyali - mavi ok.

Satış sinyali - kırmızı ok.

Giriş noktalarını bulmak için ana kaynak olarak kullanılabilir.

Zarar Durdur (sarı noktalar) - Onlara uymanızı tavsiye ederim.

Kullanım senaryosu - bir sonraki mumun yönünü ve kapanışını tahmin etme. Bu nedenle, bir sinyal alındığında, işlemden çıkış zamanı, sinyali aldığınız mumun kapanışına göre ayarlanmalıdır.

Kâr Al - koşulludur, ama hiç yoktan iyidir. Kâr al seviyesini nereye koyacağınızı veya işlemi nerede kapatacağınızı bilmiyorsanız, kapanmış son mumun en yüksek/en düşük seviyesini referans alın.

Gereksiz hiçbir şey yok.

Mevcut Gösterge Ayarları:

SL - ATR göstergesine dayalı koşullu zarar durdurma. İyi performans gösterdiği için buna uymanızı tavsiye ederim.

TP - ATR göstergesine dayalı koşullu kâr alma.

TextFontSize - Grafikte görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.

Font_style - Grafikte görüntülenen metnin yazı tipi stili.

btext, stext - Grafikteki sinyal metnini değiştirin, örneğin "Buy" yerine "Sell" belirtebilirsiniz.

HISTORY BARS - Sinyallerin görüntüleneceği bar sayısı. 50 olarak belirledim, bu yeterlidir ve göstergenin daha hızlı çalışmasını sağlar.

CLOSE SIGNAL BAR - Yeni bir barda sinyal almak için true olarak ayarlayın. Bu dakikada bir gerçekleşir ve hesaplamaları biraz hızlandırır. Terminaliniz çok yoğun yük altındaysa etkinleştirin.

Alerts - true ise gösterge sesli uyarılar gönderir.

PUSH - true ise gösterge Anlık Bildirimler gönderir.

MAIL - true ise gösterge e-posta mesajları gönderir.

TP_SIZE - TP işaretçisinin boyutu.

LineFontSize - SL işaretçisinin boyutu.

B_Color - Alış işaretçisi için metin rengi.

S_Color - Satış işaretçisi için metin rengi.

B_Line_Color - Alış zarar durdurma çizgisi için renk.

S_Line_Color - Satış zarar durdurma çizgisi için renk.

SL_ - Dinamik SL'yi (Etkinleştir/Devre Dışı Bırak).

TP_ - Dinamik TP'yi (Etkinleştir/Devre Dışı Bırak).



