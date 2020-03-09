Magnet Price

Manyetik Fiyat Bulucu göstergesi, fiyatın geri dönmeye eğilimli olduğu ortalama fiyattır.

XAUUSD H1 için optimize edilmiştir. 3 çizgisi vardır, merkezi olan, fiyatın odaklanması gereken noktadır.

Geçmiş verilere göre, varsayılan ayarlarla ortalama fiyata geri dönüş başarısı %92'nin üzerinde olmuştur; diğer durumlarda, varsayılan olarak ayarlanan stop loss tetiklenmiştir.

Giriş noktası ve giriş zamanı yaklaşık olarak günün başlangıcındadır ve kolaylık sağlamak için yeni günün ilk mumu, manyetik çizginin altında mı yoksa üstünde mi açıldığına bağlı olarak bir okla işaretlenir.

Gösterge, geri dönüşe vurgu yapılan tekli gün içi giriş stratejileri ve ayrıca grid stratejileri için uygundur.

Mevcut Ayarlar:

Candles: ince ayar için mum sayısı. 12-24-48 değerlerini kullanmanızı veya varsayılan olarak bırakmanızı tavsiye ederim.

ATR ayarları, stop loss'u kendi stratejinize göre ince ayarlamak için gereklidir.

ShowLabels: çizgilerin sağındaki işaretçi metninin gösterilmesi.

LabelOffsetBars: metin girintisi.

ArrowOffset_Multiplier: ok girintisi.



