Candle Predictor MT5

Selamlar arkadaşlar, bu MT5 terminali için güncellenmiş versiyondur.

Bu, ilk indikatörüme dayanan yeni ürünüm; gereksiz ayarlar olmadan Altın için optimize edilmiş geliştirilmiş bir versiyondur.

İndikatör, bildirim göndermeyi desteklemektedir.

Kullanım Önerileri:

  • Enstrüman - XAUUSD (ana enstrüman, bunun için optimize edilmiştir)

  • Enstrüman - XAUEUR (ikincil enstrüman; bunun için optimize edilmedi, ancak sonuçlarından memnunum)

  • Zaman Aralığı - H4.

  • İndikatörü grafiğe ekleyin ve olduğu gibi bırakın.

  • Al Sinyali - Mavi ok.

  • Sat Sinyali - Kırmızı ok.

  • Giriş noktalarını bulmak için birincil kaynak olarak kullanılabilir.

  • Zararı Durdur (Stop Loss): Sarı noktalarla belirtilmiştir. Bunlara uymanız şiddetle tavsiye edilir.

  • Kullanım Senaryosu: İndikatör, bir sonraki mumun yönünü ve kapanışını tahmin etmeyi amaçlar. Bu nedenle, bir sinyal aldığınızda, işlemden çıkışınız sinyal mumunun (okun üzerinde belirdiği mum) kapanışıyla zamanlanmalıdır.

  • Kâr Al (Take Profit): TP isteğe bağlıdır, ancak hiç olmamasından iyidir. Kâr al noktanızı nereye koyacağınızdan veya işlemi nerede kapatacağınızdan emin değilseniz, en son kapanan mumun en yüksek/en düşük seviyesini hedeflemeyi düşünün.

  • Sade ve gösterişsiz.

Mevcut İndikatör Ayarları:

  • SL - ATR indikatörüne dayalı önerilen bir Zararı Durdur seviyesidir. İyi performans gösterdiği için bunu bir rehber olarak kullanmanızı öneririm.

  • TP - Yine ATR indikatörüne dayalı önerilen bir Kâr Al seviyesidir.

  • TextFontSize - Grafikte görüntülenen metin için yazı tipi boyutu.

  • Font_style - Grafikte görüntülenen metin için yazı tipi stili.

  • btext, stext - Grafikteki sinyal metnini özelleştirin (örneğin, varsayılan "Buy" ve "Sell" metnini değiştirebilirsiniz).

  • HISTORY BARS - Sinyallerin görüntüleneceği geçmiş bar sayısı. 50 olarak ayarladım, bu yeterlidir ve indikatörün daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

  • CLOSE SIGNAL BAR - Sinyalleri yalnızca yeni bir barın açılışında almak için 'true' olarak ayarlayın. Bu, hesaplamaları hızlandırabilir. Terminaliniz yüksek yük altındaysa bu seçeneği etkinleştirin.

  • Alerts - 'true' olarak ayarlanırsa terminalde sesli uyarıları etkinleştirir.

  • PUSH - 'true' olarak ayarlanırsa mobil cihazınıza anlık bildirimler gönderir.

  • MAIL - 'true' olarak ayarlanırsa e-posta bildirimleri gönderir.

  • TP_SIZE - TP işaretçisinin boyutu.

  • LineFontSize - SL işaretçisinin boyutu.

  • B_Color - Al sinyali için metin rengi.

  • S_Color - Sat sinyali için metin rengi.

  • B_Line_Color - Bir alım işlemi için zararı durdurma çizgisinin rengi.

  • S_Line_Color - Bir satım işlemi için zararı durdurma çizgisinin rengi.

  • SL_ - Dinamik SL'yi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak.

  • TP_ - Dinamik TP'yi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak.


