Candle Predictor MT5
- Göstergeler
- Ramiz Mavludov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
Selamlar arkadaşlar, bu MT5 terminali için güncellenmiş versiyondur.
Bu, ilk indikatörüme dayanan yeni ürünüm; gereksiz ayarlar olmadan Altın için optimize edilmiş geliştirilmiş bir versiyondur.
İndikatör, bildirim göndermeyi desteklemektedir.
Kullanım Önerileri:
Enstrüman - XAUUSD (ana enstrüman, bunun için optimize edilmiştir)
Enstrüman - XAUEUR (ikincil enstrüman; bunun için optimize edilmedi, ancak sonuçlarından memnunum)
Zaman Aralığı - H4.
İndikatörü grafiğe ekleyin ve olduğu gibi bırakın.
Al Sinyali - Mavi ok.
Sat Sinyali - Kırmızı ok.
Giriş noktalarını bulmak için birincil kaynak olarak kullanılabilir.
Zararı Durdur (Stop Loss): Sarı noktalarla belirtilmiştir. Bunlara uymanız şiddetle tavsiye edilir.
Kullanım Senaryosu: İndikatör, bir sonraki mumun yönünü ve kapanışını tahmin etmeyi amaçlar. Bu nedenle, bir sinyal aldığınızda, işlemden çıkışınız sinyal mumunun (okun üzerinde belirdiği mum) kapanışıyla zamanlanmalıdır.
Kâr Al (Take Profit): TP isteğe bağlıdır, ancak hiç olmamasından iyidir. Kâr al noktanızı nereye koyacağınızdan veya işlemi nerede kapatacağınızdan emin değilseniz, en son kapanan mumun en yüksek/en düşük seviyesini hedeflemeyi düşünün.
Sade ve gösterişsiz.
Mevcut İndikatör Ayarları:
SL - ATR indikatörüne dayalı önerilen bir Zararı Durdur seviyesidir. İyi performans gösterdiği için bunu bir rehber olarak kullanmanızı öneririm.
TP - Yine ATR indikatörüne dayalı önerilen bir Kâr Al seviyesidir.
TextFontSize - Grafikte görüntülenen metin için yazı tipi boyutu.
Font_style - Grafikte görüntülenen metin için yazı tipi stili.
btext, stext - Grafikteki sinyal metnini özelleştirin (örneğin, varsayılan "Buy" ve "Sell" metnini değiştirebilirsiniz).
HISTORY BARS - Sinyallerin görüntüleneceği geçmiş bar sayısı. 50 olarak ayarladım, bu yeterlidir ve indikatörün daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.
CLOSE SIGNAL BAR - Sinyalleri yalnızca yeni bir barın açılışında almak için 'true' olarak ayarlayın. Bu, hesaplamaları hızlandırabilir. Terminaliniz yüksek yük altındaysa bu seçeneği etkinleştirin.
Alerts - 'true' olarak ayarlanırsa terminalde sesli uyarıları etkinleştirir.
PUSH - 'true' olarak ayarlanırsa mobil cihazınıza anlık bildirimler gönderir.
MAIL - 'true' olarak ayarlanırsa e-posta bildirimleri gönderir.
TP_SIZE - TP işaretçisinin boyutu.
LineFontSize - SL işaretçisinin boyutu.
B_Color - Al sinyali için metin rengi.
S_Color - Sat sinyali için metin rengi.
B_Line_Color - Bir alım işlemi için zararı durdurma çizgisinin rengi.
S_Line_Color - Bir satım işlemi için zararı durdurma çizgisinin rengi.
SL_ - Dinamik SL'yi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak.
TP_ - Dinamik TP'yi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak.