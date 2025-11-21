Confluence Plus

Confluence+, trend, momentum ve hacmi birleştirerek alım-satım sinyallerini belirlemek için tasarlanmış çok faktörlü bir indikatördür. Dinamik birleşim sistemi sayesinde, birden fazla teknik koşul aynı anda karşılandığında sinyal üretir ve bu da yanlış sinyalleri etkili bir şekilde azaltır.

Başlıca özellikler:

Adaptif trend tespiti (dinamik MA + ATR)

Çoklu zaman dilimi doğrulaması (M15 – D1)

Gelişmiş momentum filtresi (RSI, Stokastik, uyumsuzluklar)

Hacim ve volatilite analizi (otomatik oranlar)

Gerçek zamanlı birleşim puanı (0–100%)

Ayarlanabilir parametreler: strictness, MTF, uyarılar

Tam renkli bilgi paneli

Entegre uyarılar: açılır pencere, ses, mobil push

Piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlamak için tasarlanan Confluence+, Forex, endeksler ve XAUUSD üzerinde sık optimizasyona gerek kalmadan verimli çalışır. M15’te gün içi işlem, H1’de swing işlem için idealdir.

Teknik özellikler: