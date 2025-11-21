Confluence Plus

Confluence+ est un indicateur multi-facteurs conçu pour identifier des signaux de trading en combinant tendance, momentum et volume. Grâce à son système de confluence dynamique, il ne génère des signaux que lorsque plusieurs conditions techniques s’alignent, réduisant efficacement les faux signaux.

Fonctionnalités principales :

Détection de tendance adaptative (MA dynamique + ATR)

Confirmation multi-timeframe (M15 à D1)

Filtre de momentum avancé (RSI, Stochastic, divergences)

Analyse du volume et de la volatilité (ratios automatisés)

Score de confluence en temps réel (0–100%)

Paramètres configurables : strictness, MTF, alertes

Panneau d’information complet coloré

Alertes intégrées : popup, son, push mobile

Conçu pour s’adapter automatiquement aux conditions du marché, Confluence+ fonctionne efficacement sans optimisation fréquente, sur Forex, indices et XAUUSD. Idéal pour le day trading sur M15 et le swing trading sur H1.

Caractéristiques techniques :

Aucun repaint (signaux validés à la clôture de la bougie)

CPU <5%, recalcul limité aux dernières bougies

2 buffers pour flèches Buy/Sell

Paramétrage complet : tendances, momentum, volume, MTF, alertes