Confluence Plus
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Activations: 5
Confluence+ est un indicateur multi-facteurs conçu pour identifier des signaux de trading en combinant tendance, momentum et volume. Grâce à son système de confluence dynamique, il ne génère des signaux que lorsque plusieurs conditions techniques s’alignent, réduisant efficacement les faux signaux.
Fonctionnalités principales :
Détection de tendance adaptative (MA dynamique + ATR)
Confirmation multi-timeframe (M15 à D1)
Filtre de momentum avancé (RSI, Stochastic, divergences)
Analyse du volume et de la volatilité (ratios automatisés)
Score de confluence en temps réel (0–100%)
Paramètres configurables : strictness, MTF, alertes
Panneau d’information complet coloré
Alertes intégrées : popup, son, push mobile
Conçu pour s’adapter automatiquement aux conditions du marché, Confluence+ fonctionne efficacement sans optimisation fréquente, sur Forex, indices et XAUUSD. Idéal pour le day trading sur M15 et le swing trading sur H1.
Caractéristiques techniques :
Aucun repaint (signaux validés à la clôture de la bougie)
CPU <5%, recalcul limité aux dernières bougies
2 buffers pour flèches Buy/Sell
Paramétrage complet : tendances, momentum, volume, MTF, alertes