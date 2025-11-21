Confluence Plus
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Confluence+ è un indicatore multifattoriale progettato per identificare segnali di trading combinando trend, momentum e volume. Grazie al suo sistema di confluenza dinamica, genera segnali solo quando più condizioni tecniche si allineano, riducendo efficacemente i falsi segnali.
Funzionalità principali:
Rilevazione adattiva del trend (MA dinamica + ATR)
Conferma multi–timeframe (da M15 a D1)
Filtro di momentum avanzato (RSI, Stocastico, divergenze)
Analisi di volume e volatilità (rapporti automatici)
Punteggio di confluenza in tempo reale (0–100%)
Parametri configurabili: strictness, MTF, alert
Pannello informativo completo e colorato
Avvisi integrati: popup, suono, push mobile
Progettato per adattarsi automaticamente alle condizioni di mercato, Confluence+ funziona in modo efficiente senza frequenti ottimizzazioni, su Forex, indici e XAUUSD. Ideale per il day trading su M15 e lo swing trading su H1.
Caratteristiche tecniche:
Nessun repaint (segnali confermati alla chiusura della candela)
CPU <5%, ricalcolo limitato alle ultime candele
2 buffer per frecce Buy/Sell
Personalizzazione completa: trend, momentum, volume, MTF, alert