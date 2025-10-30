Know Your Program Pro

Know Your Program



Bu yardımcı program, yatırımcıların sahte backtest sonuçları gösterebilecek potansiyel olarak aldatıcı ticaret algoritmalarını tespit etmelerine yardımcı olur. Herhangi bir ticaret sembolünün tüm özelliklerini ve fiyat geçmişini

koruyarak farklı bir adla tam bir kopyasını oluşturarak çalışır. Aynı ticaret algoritmasını hem orijinal hem de klonlanmış semboller üzerinde çalıştırarak, yatırımcılar algoritmanın performansının gerçek olup olmadığını veya yalnızca belirli sembol adlarıyla çalışmak üzere özel olarak tasarlanıp tasarlanmadığını doğrulayabilir. Bu, yanıltıcı backtest performans verileriyle yatırımcıları aldatabilecek sabit kodlanmış stratejileri belirlemeye ve ticaret sisteminin özgünlüğünü sağlamaya olanak tanır.

