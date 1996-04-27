Trade Manager Assistant MT5

Manuel işlemlerinizi geliştirin: Hızlı ve doğru otomatik risk yönetimi için Ticaret Yöneticisi Yardımcısı

Ücretsiz demo sürümünü kullanarak Trade Manager Assistant'ın tüm kurulum talimatlarını edinin ve özelliklerini keşfedin. Daha fazla ayrıntı için https://www.mql5.com/blogs/post/758625 adresine bakın. .

Manuel işlem yapmak dikkatli analiz ve hızlı kararlar gerektirir, ancak işlem parametreleri üzerindeki uygulama hataları, tutarsızlıklar ve karışıklık riski karları azaltabilir ve gereksiz strese neden olabilir.

Asistanı satış müdürüne tanıtmak. Bu temel yardımcı, manuel işlem sürecini basitleştirir ve grafiklerinize hassasiyet, kontrol ve otomatik verimlilik getirir.

Yavaş işlemler veya yanlış hesaplamalar nedeniyle yaşadığınız işlem kayıplarına elveda deyin. Satış Müdür Yardımcınız görevlerinizi profesyonel bir hız ve doğrulukla tamamlamanıza yardımcı olacak, böylece siz iş fırsatları bulmaya odaklanırken biz de önemli idari görevlerle ilgileneceğiz. Bu sıradan bir sihirbaz değil. Manuel işlemden daha güvenli, daha kontrollü ve potansiyel olarak daha karlı bir yöntemdir.

Ticaret Yöneticisi Asistanı, sezgisel grafiksel bir gösterge paneli aracılığıyla erişilebilen kapsamlı bir araç seti sunar.

Basitleştirilmiş risk yönetimi:

Otomatik lot büyüklüğü hesaplaması – Önceden tanımlanmış bir risk yüzdesine (örneğin hesap bakiyenizin %1'i) göre uygun lot büyüklüğünü anında hesaplar. Tüm işlemlerde tutarlı bir risk sağlayın, yanlış hesaplamaları ortadan kaldırın ve piyasalar dalgalı olduğunda değerli zamanınızdan tasarruf edin.

– Önceden tanımlanmış bir risk yüzdesine (örneğin hesap bakiyenizin %1'i) göre uygun lot büyüklüğünü anında hesaplar. Tüm işlemlerde tutarlı bir risk sağlayın, yanlış hesaplamaları ortadan kaldırın ve piyasalar dalgalı olduğunda değerli zamanınızdan tasarruf edin. Kesin zarar durdurma/kar alma noktaları belirleyin – Pip'leri, belirli fiyat seviyelerini veya hedef kar değerlerini kullanarak zarar durdurma ve kar alma noktalarını kolayca belirleyin. İşlem yapmaya başlamadan önce riskleri ve fırsatları değerlendirin, duygusal geri çekilmelerden kaçının ve geri çekilme stratejinizi otomatikleştirin.

Basitleştirilmiş pozisyon kontrolü: Daha hızlı işlem yürütme: Tüm risk parametreleri önceden ayarlandığı için tek tıkla alım veya satım pozisyonu açabilirsiniz. Avantajları : Fırsatları, ortadan kaybolmadan önce hızlı ve doğru bir şekilde kapatarak yakalayın.

Tüm risk parametreleri önceden ayarlandığı için tek tıkla alım veya satım pozisyonu açabilirsiniz. : Fırsatları, ortadan kaybolmadan önce hızlı ve doğru bir şekilde kapatarak yakalayın. Derhal ve kısmi kapatma: Kârlı bir işlemden stratejik olarak çıkmak için, pozisyonun tamamını hemen kapatın veya belirli bir yüzdeyi veya tutarı kapatın. Avantajları : Kârlılık, kalan pozisyonlarda azaltılmış risk, dinamik işlem yönetimi. Otomatik güç koruması: Tek tıklamayla kâra geçin: İşlem sizin lehinize sonuçlanırsa, stop loss fiyatı otomatik olarak giriş fiyatına (veya birkaç pip kâra) geçecektir. Avantajları : Sermayenizi korur ve işlem risklerini en kısa sürede ortadan kaldırır.

İşlem sizin lehinize sonuçlanırsa, stop loss fiyatı otomatik olarak giriş fiyatına (veya birkaç pip kâra) geçecektir. : Sermayenizi korur ve işlem risklerini en kısa sürede ortadan kaldırır. Dinamik durdurma: Piyasa sizin lehinize hareket ederse, stop loss fiyatınız da buna göre otomatik olarak değişecektir. Avantajları : Stop loss'unuzu manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmadan trend olan piyasalarda karınızı maksimize edin. Sezgisel görsel kullanıcı arayüzü: Bir grafik alanını silin. Tüm kontrol fonksiyonlarına, işlem grafiğindeki özlü ve anlaşılır bir panelden doğrudan erişilebilir. Avantajları : İhtiyacınız olan tüm araçlar ihtiyaç duyduğunuz yerde olduğundan, tıklamalar ve potansiyel hatalar azalır.

Tüm kontrol fonksiyonlarına, işlem grafiğindeki özlü ve anlaşılır bir panelden doğrudan erişilebilir. : İhtiyacınız olan tüm araçlar ihtiyaç duyduğunuz yerde olduğundan, tıklamalar ve potansiyel hatalar azalır. Zarar Durdur/Kâr Al Görsel Çizgisi: Grafikte stop loss ve take profit seviyelerini görsel olarak inceleyin. Avantajları : Ticaret risk ve ödül bölgelerinin net ve sezgisel anlaşılması. Basit veya temel gösterge panellerinin aksine, Trade Manager Assistant doğruluk, hız ve tutarlı risk yönetimine ihtiyaç duyan manuel yatırımcılar için kapsamlı bir gösterge panelidir. Ürün, manuel ve profesyonel olarak kullanmanıza yardımcı olacak birçok temel araç sağlayan güçlü ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Trade Manager Assistant panosunun işlevselliğini ve görsel netliğini görmek için yukarıdaki ekran görüntüsüne bakın. Manuel hataların karınızı etkilemesine izin vermeyin. İşlemlerin yürütülmesi ve risk yönetimi üzerinde anında kontrol sahibi olun. Ücretsiz demomuzu deneyin Farkı kendiniz keşfedin. Hemen satın alın ve doğru ve güvenli bir şekilde işlem yapmaya başlayın. Manuel ticareti reaktif ticaretten hassas uygulamaya dönüştürün. İşlem asistanımız sizin adınıza tüm işlemleri gerçekleştirir, böylece siz piyasalarda uzmanlaşmaya odaklanabilirsiniz.







