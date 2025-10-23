Kagi Indicator

Solarwind No Repaint, normalize edilmiş fiyat verilerine Fisher Dönüşümü uygulayan ve potansiyel piyasa dönüm noktalarını tanımlayan histogram tabanlı bir gösterge oluşturan teknik bir osilatördür. Bu gösterge, fiyat hareketlerini Gauss normal dağılımına dönüştürerek döngüsel kalıpları ve momentum değişimlerini tüccarlar için daha görünür hale getirir. Nasıl Çalışır Gösterge, fiyat verilerini birkaç hesaplama adımı ile işler: Yüksek-Düşük Analizi : Belirtilen dönem boyunca en yüksek ve en düşük

