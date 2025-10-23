Kagi Indicator
- Göstergeler
- Arinze Michael Ejike
- Sürüm: 2.222
- Etkinleştirmeler: 11
ATR Adaptasyonu ve Akıllı Uyarılar ile Gelişmiş Kagi Göstergesi
Piyasa gürültüsünü filtreleyen ve gerçek trend değişikliklerini vurgulayan bu profesyonel Kagi göstergesi ile fiyat analizinizi dönüştürün. 1870'lerin Japonya pirinç piyasalarından gelen geleneksel grafik yöntemlerine dayanan bu araç, zamana dayalı dalgalanmaları göz ardı ederek yalnızca önemli fiyat hareketlerine odaklanır.
Temel Özellikler:
İkili Dönüş Yöntemleri
- Sabit Delta: dönüş tespiti için kesin fiyat eşiği ayarlayın
- ATR Tabanlı: Ortalama Gerçek Aralık kullanarak piyasa volatilitesine otomatik uyum (14 periyot standart)
- İşlem tarzınıza ve piyasa koşullarına göre yöntemler arasında geçiş yapın
Görsel Netlik
- Yang çizgileri (kalın, mavi): yükseliş momentumu - boğalar kontrolde
- Yin çizgileri (ince, kırmızı): düşüş momentumu - ayılar kontrolde
- Optimal grafik görünürlüğü için özelleştirilebilir renkler ve çizgi genişliği
- Omuz (direnç) ve bel (destek) seviyelerinin otomatik işaretlenmesi
Kapsamlı Uyarı Sistemi (7 Kagi Sinyal Kuralı)
- Yang/Yin Geçişleri: trend yönü değiştiğinde anında uyarılar
- Omuz Oluşumu: zirvelerdeki düşüş dönüş noktalarında uyarılar
- Bel Oluşumu: diplerdeki yükseliş dönüş noktalarında uyarılar
- Çoklu Omuzlar: ardışık düşen zirvelerle güçlü düşüş trendlerini tespit eder
- Çoklu Beller: ardışık yükselen diplerle güçlü yükseliş trendlerini tanımlar
- Çok Seviyeli Kırılmalar: ani dikey fiyat artışlarında uyarılar
- Trend Gücü Analizi: momentum yoğunluğunu ölçmek için çizgi uzunluğunu takip eder
Bireysel Uyarı Kontrolleri
- Belirli uyarı türlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- Trend onayı için ardışık sayımı özelleştirin (varsayılan: 3)
- Tüm uyarılar kesin fiyat seviyeleri ve net yön sinyalleri içerir
- LONG/SHORT fırsat bildirimleri
Teknik Özellikler
- Tüm zaman dilimlerinde çalışır (M1'den MN'ye)
- Tüm piyasalar için uygun: Forex, Hisse Senetleri, Emtialar, Endeksler, Kripto
- Maksimum tarihsel çubuklar: 1000 (ayarlanabilir)
- Yeniden boyama yok - kapalı çubuklara dayalı hesaplamalar
- Otomatik nesne temizliği ile verimli bellek kullanımı
İşlem Uygulamaları
- Trend Tanımlama: kalın çizgiler güçlü trendleri onaylar, ince olanlar zayıflığı gösterir
- Destek/Direnç: omuzlar ve beller ana fiyat seviyelerini işaretler
- Gürültü Azaltma: yalnızca önemli hareketler grafik değişikliklerini tetikler
- Kırılma İşlemleri: çok seviyeli uyarılar patlayıcı fiyat hareketlerini yakalar
- Aralık Tespiti: sık dönüşler konsolidasyon dönemlerini gösterir
Risk Yönetimi Yönergeleri
- Önceki omuz/bel seviyelerinde stop loss kullanın
- Onay için hacim analizi ile birleştirin
- Varlık volatilitesine göre dönüş eşiğini ayarlayın
- Canlı işlemden önce tarihsel verilerde farklı ayarları test edin
- Piyasa koşullarını göz önünde bulundurun: trend vs aralık
Önerilen Ayarlar
- Gün İçi İşlem: ATR yöntemi, çarpan 1.0-2.0
- Swing İşlem: ATR yöntemi, çarpan 2.0-3.0 veya Sabit Delta 30-100 pip
- Scalping: Sabit Delta 5-15 pip (yüksek frekanslı sinyaller)
- Pozisyon İşlem: ATR yöntemi, çarpan 3.0+ veya Sabit Delta 100+ pip
Bu gösterge, zamana dayalı gürültüyü ortadan kaldırarak ve saf fiyat hareketine odaklanarak geleneksel mum çubuğu analizini tamamlar. Uygun risk yönetimi, pozisyon büyüklüğü ve piyasa bağlamı farkındalığı ile birleştirildiğinde en iyi sonuçlar elde edilir.
Not: geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Her zaman uygun risk yönetimi uygulayın ve canlı işlemden önce stratejileri kapsamlı şekilde test edin.