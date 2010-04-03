Kapsamlı pazar analizi için grafik üzerinde aynı anda görüntülenen üç ayrı RSI band sistemi. Her sistem, özelleştirilebilir dönemler ve eşik değerleri ile RSI değerlerine dayalı destek ve direnç seviyelerini hesaplar.

Gösterge, fiyat hesaplanan bantları kırdığında ok işaretçileri aracılığıyla görsel ticaret sinyalleri sağlar. Uzun sinyaller, fiyat alt bandın altında olduktan sonra üzerine çıktığında görünür, kısa sinyaller ise fiyat üst bandın üzerinde olduktan sonra altına düştüğünde tetiklenir.

Üç sistemin her biri farklı RSI uzunlukları, aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri ve zaman dilimleri ile bağımsız olarak yapılandırılabilir. Varsayılan ayarlar, farklı pazar koşulları için optimize edilmiş değişken eşik seviyeleri ile 51, 31 ve 21 çubuk dönemlerini kullanır.

Yerleşik uyarı sistemi, band kırılmaları meydana geldiğinde bildirimleri gönderir ve aynı sinyal için yinelenen uyarıları önler. Renkler, çizgi ağırlıkları ve ok görüntüleri dahil tüm görsel öğeler gerektiğinde özelleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Araç, tüm zaman dilimlerinde ve ticaret araçlarında çalışır, yatırımcıların tek bir gösterge penceresi içinde birden fazla RSI perspektifini karşılaştırmasına olanak tanır. Üst ve alt bantlar arasındaki orta çizgiler, trend analizi için ek referans noktaları sağlar.

Grafiklerini ayrı göstergelerle karmaşıklaştırmadan birden fazla RSI hesaplamasından doğrulama sinyalleri arayan yatırımcılar için idealdir.



