Bandana

Kapsamlı pazar analizi için grafik üzerinde aynı anda görüntülenen üç ayrı RSI band sistemi. Her sistem, özelleştirilebilir dönemler ve eşik değerleri ile RSI değerlerine dayalı destek ve direnç seviyelerini hesaplar.

Gösterge, fiyat hesaplanan bantları kırdığında ok işaretçileri aracılığıyla görsel ticaret sinyalleri sağlar. Uzun sinyaller, fiyat alt bandın altında olduktan sonra üzerine çıktığında görünür, kısa sinyaller ise fiyat üst bandın üzerinde olduktan sonra altına düştüğünde tetiklenir.

Üç sistemin her biri farklı RSI uzunlukları, aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri ve zaman dilimleri ile bağımsız olarak yapılandırılabilir. Varsayılan ayarlar, farklı pazar koşulları için optimize edilmiş değişken eşik seviyeleri ile 51, 31 ve 21 çubuk dönemlerini kullanır.

Yerleşik uyarı sistemi, band kırılmaları meydana geldiğinde bildirimleri gönderir ve aynı sinyal için yinelenen uyarıları önler. Renkler, çizgi ağırlıkları ve ok görüntüleri dahil tüm görsel öğeler gerektiğinde özelleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Araç, tüm zaman dilimlerinde ve ticaret araçlarında çalışır, yatırımcıların tek bir gösterge penceresi içinde birden fazla RSI perspektifini karşılaştırmasına olanak tanır. Üst ve alt bantlar arasındaki orta çizgiler, trend analizi için ek referans noktaları sağlar.

Grafiklerini ayrı göstergelerle karmaşıklaştırmadan birden fazla RSI hesaplamasından doğrulama sinyalleri arayan yatırımcılar için idealdir.


Önerilen ürünler
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Seaguard
QuanticX
Uzman Danışmanlar
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Göstergeler
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Volunacci MT5
Mohammed Kaddour
Göstergeler
Volonacci Indicator It is an indicator that combines Fibonacci and volume to determine the price direction This indicator helps you identify Fibonacci angles according to the strategy The Volonacci indicator is indeed an interesting combination of Fibonacci levels and volume. This indicator uses Fibonacci tools to identify potential support and resistance levels, and enhances this by using volume to confirm the strength behind the price action. MT4 Version  https://www.mql5.com/en/market/produ
Breaker Blocks with Signals MT5
Minh Truong Pham
Göstergeler
The Breaker Blocks with Signals indicator aims to highlight a complete methodology based on breaker blocks. Breakout signals between the price and breaker blocks are highlighted and premium/discount swing levels are included to provide potential take profit/stop loss levels. This script also includes alerts for each signal highlighted.   SETTINGS   Breaker Blocks Length: Sensitivity of the detected swings used to construct breaker blocks. Higher values will return longer term break
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Uzman Danışmanlar
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Uzman Danışmanlar
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Neural Hybrid Direction Predictor
Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera
Göstergeler
Boltzmann-Hopfield Hibrit Tahmin Göstergesi, fiyat hareketlerini tahmin etmek için sinir ağı tahmini ile volatilite analizini birleştiren gelişmiş bir MetaTrader göstergesidir. Tahmin edilen yükseliş hareketleri için yeşil oklar ve düşüş hareketleri için kırmızı oklar gösterir. Gösterge yalnızca belirli volatilite koşulları karşılandığında sinyal üretir ve tahminleri filtrelemek için ATR, geçmiş volatilite ve desen tanıma kullanır. Temel Özellikler: Sonraki çubuk yönü için tahmin okları Volatili
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
Göstergeler
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Göstergeler
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Uzman Danışmanlar
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Göstergeler
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Göstergeler
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
GRV Grid MT5
Roman Gergert
Uzman Danışmanlar
GRV Grid expert Advisor is a regular grid trader trading in both directions. The peculiarity of this grid is that subsequent orders in the grid are opened not only upon reaching the set step but also on the basis of the signal, which allows not to accumulate a lot of orders that can very quickly drain the entire Deposit. The EA makes a decision based on the signals from THE mA indicator and the trend filter. The EA trades almost non-stop, i.e. there are almost always open orders, so for stable
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Göstergeler
MSnR Lines , bir grafikte destek ve direnç seviyelerini göstermek için tasarlanmış özel bir göstergedir. Bu seviyeler, Malezya Destek ve Direnç teorisine dayanarak, alanlar olarak değil, belirli fiyat seviyeleri olarak tanımlanan zirve ve vadilerden türetilmiştir. Özellikler: Üç tür seviye: A-Level, V-Level ve Boşluk Seviyesi. Seviyeler için tazelik göstergesi: Taze seviyeler taze olmayan seviyelerden daha önemlidir. Taze ve taze olmayan seviyeler için özelleştirilebilir renk ve stil. Yalnızca t
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Alpha Trend MT5 is a trend indicator for the MetaTrader 5 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend MT5 indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible t
Trend Wave Analyzer Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Trend Wave Analyzer Pro: Ride the True Market Trend Stop guessing and start seeing the real story behind price movements. Are you tired of lagging indicators that give you signals too late? Do you struggle to distinguish between a minor pullback and a major trend reversal? The Trend Wave Analyzer Pro is the definitive tool designed to give you a clear, decisive, and actionable view of the market's true momentum. For just $30, you can unlock a professional-grade analysis system that will become
Automatic Fibonacci with alerts MT5
Tonny Obare
Göstergeler
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Double Stochastic MT5
Andrei Salanevich
Göstergeler
Çift Stokastik RSI Forex göstergesi, MetaTrader 5 platformu için Stokastik osilatörün bir modifikasyonudur. GÖSTERGE HAKKINDA BİLGİ Çift Stokastik forex göstergesi, aşırı satım ve aşırı alımları değerlendirmek için sabit seviyeler yerine değişken seviyeler kullanarak rsı'ya uygulanan çift Stokastik uygular. RSI periyodunun <= 1 olduğu durumlarda, sadece bir çift Stokastik elde edersiniz. Sonuçların ek yumuşatılmasını kullanabilirsiniz (bunun için yerleşik EMA kullanılır). Her zamanki 22 fiy
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
You shall not pass - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating thinking that the volume of the market will not be able to maintain the break of the support or resistance, thinking that this break. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the American session of your broker in the configuratio
ObieTrader
Obaida Kusibi
Göstergeler
ObieTrader kısa vadeli bir sinyal göstergesidir. Gün içi ticarette kullanılır. ObieTrader, Williams yüzde R göstergesini ve ortalama gerçek aralığı kullanarak kısa vadeli eğilimi belirler. Gösterge kısa vadeli bir trendi doğruladığında, trendi göstermek için çubuk üzerinde semaforlar çizer. Kırmızı noktalı çubuklar düşüş trendini, mavi noktalı çubuklar ise yükseliş trendini gösterir. Bir trend belirlendiğinde trend yönünde pozisyonlar açın. Kırmızı daireler göründüğünde kısa pozisyon açın. Mav
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Göstergeler
Gamma-Trend göstergesi, trend yönünü ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan teknik bir ticaret aracıdır. Nihai amacı basittir: giriş ve çıkış sinyallerini açıkça belirlemek. Grafik üzerinde, Gamma-Trend göstergesi trend yönüne göre değişen renkli çizgiler olarak görünür: bir renk yükselis trendi gösterirken, diğeri düşüş trendini gösterir. Fiyat hareketini takip eden trailing seviyelere sahiptir ve pozisyon yönetimi için sürekli rehberlik sağlar. Gösterge, mevcut sinyal durum
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Göstergeler
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Göstergeler
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Göstergeler
ATREND: Nasıl Çalışır ve Nasıl Kullanılır ### Nasıl Çalışır "**ATREND**" göstergesi, MT5 platformu için tasarlanmış olup, traderlara sağlam alım ve satım sinyalleri sağlamak amacıyla teknik analiz metodolojilerinin bir kombinasyonunu kullanır. Bu gösterge, öncelikle volatilite ölçümü için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanır ve potansiyel piyasa hareketlerini belirlemek için trend tespit algoritmalarıyla birleştirir. Satın aldıktan sonra bir mesaj bırakın ve özel bir bonus hediyesi kazanın. ##
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Göstergeler
The Missing Edge You Need To Catch Breakouts Like A Pro. Follow a step-by-step system that detects the most powerful breakouts! Discover market patterns that generate massive rewards based on a proven and tested strategy. Unlock Your Serious Edge Important information here www.mql5.com/en/blogs/post/723208 The Reliable Expert Advisor Version Automate Breakout EDGE signals using "EA Breakout EDGE" Click Here Have access to the game changing strategy that will take your trading to the next l
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Yazarın diğer ürünleri
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Göstergeler
Gamma-Trend göstergesi, trend yönünü ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan teknik bir ticaret aracıdır. Nihai amacı basittir: giriş ve çıkış sinyallerini açıkça belirlemek. Grafik üzerinde, Gamma-Trend göstergesi trend yönüne göre değişen renkli çizgiler olarak görünür: bir renk yükselis trendi gösterirken, diğeri düşüş trendini gösterir. Fiyat hareketini takip eden trailing seviyelere sahiptir ve pozisyon yönetimi için sürekli rehberlik sağlar. Gösterge, mevcut sinyal durum
Gamma RSI Line Pro
Arinze Michael Ejike
Göstergeler
Bu gelişmiş RSI trend çizgisi göstergesi, RSI osilatör zirvelerinde trend çizgilerini otomatik olarak algılar ve çizer. Yapılandırılabilir zirve desenlerini analiz ederek eğim dikliği, minimum yükseklik ve mesafe parametrelerine göre filtreler. Algoritma geçerli trend çizgilerini tanımlamak için çoklu zirveleri işler ve ayarlanabilir zirve sayıları aracılığıyla CPU performansını optimize eder. Negatif eğim filtreleme, hassas sinyal üretimi için RSI seviye kısıtlamaları ve farklı piyasa koşulları
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Göstergeler
Solarwind No Repaint, normalize edilmiş fiyat verilerine Fisher Dönüşümü uygulayan ve potansiyel piyasa dönüm noktalarını tanımlayan histogram tabanlı bir gösterge oluşturan teknik bir osilatördür. Bu gösterge, fiyat hareketlerini Gauss normal dağılımına dönüştürerek döngüsel kalıpları ve momentum değişimlerini tüccarlar için daha görünür hale getirir. Nasıl Çalışır Gösterge, fiyat verilerini birkaç hesaplama adımı ile işler: Yüksek-Düşük Analizi : Belirtilen dönem boyunca en yüksek ve en düşük
Gamma Silver Stuff MT5
Arinze Michael Ejike
Göstergeler
Silver Stuff kesin giriş sinyalleri ile net trend yönü değişikliklerini tanımlar. Uzun fırsatlar için yeşil çizgiler, kısa kurulumlar için kırmızı çizgiler gösterir. Entegre uyarı sistemi yeni trend sinyalleri çıktığında anında bildirir. Uyarı Seçenekleri: Mevcut Bar Uyarıları (alertsOnCurrent = true): hemen tetiklenir ancak yeniden çizilebilir Onaylı Bar Uyarıları (alertsOnCurrent = false): bar tamamlanmasını bekler, güvenilir sinyaller Sinyal Paneli Rehberi: L(5) = Long sinyal 5 tamamlanmış ba
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Göstergeler
Solarwind No Repaint, normalize edilmiş fiyat verilerine Fisher Dönüşümü uygulayan ve potansiyel piyasa dönüm noktalarını tanımlayan histogram tabanlı bir gösterge oluşturan teknik bir osilatördür. Bu gösterge, fiyat hareketlerini Gauss normal dağılımına dönüştürerek döngüsel kalıpları ve momentum değişimlerini tüccarlar için daha görünür hale getirir. Nasıl Çalışır Gösterge, fiyat verilerini birkaç hesaplama adımı ile işler: Yüksek-Düşük Analizi : Belirtilen dönem boyunca en yüksek ve en düşük
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Göstergeler
Elliott Osilatörü - Hareketli ortalama yakınsama kalıpları aracılığıyla trend dönüşlerini tespit eden bir momentum analiz aracı. Gösterge, boğa momentumu için mavi histogramlar ve ayı koşulları için kırmızı histogramlar gösterirken, önemli tepeler ve dipler arasında otomatik olarak trend çizgileri çizer. Uyarı Sistemi : İki mod arasından seçin - Mevcut Bar Uyarıları (alertsOnCurrent = true) gelişmekte olan barlarda hemen tetiklenir ancak yeniden boyama yapabilir, Onaylanmış Bar Uyarıları (alerts
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Göstergeler
Alıcı-Satıcı Baskısı Göstergesi, M1'den D1'e kadar çoklu zaman dilimlerinde piyasa duyarlılığını görüntüler. Yapılandırılabilir bir dönem boyunca hareketli ortalama momentum analizi kullanarak alım ve satım baskısı yüzdelerini hesaplar. Görsel panel, alıcı gücünü deniz mavisi, satıcı hakimiyetini kırmızı renkte gösteren ilerleme çubukları ile birlikte önemli olduğunda yüzde değerlerini görüntüler. Her zaman dilimi, yükseliş trendleri, düşüş trendleri veya yatay piyasaları gösteren yönlü gösterg
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Göstergeler
The MOON SNIPER indicator is a breakout detection tool that combines price action analysis with Gaussian Distribution mathematics to identify high-probability entry points in forex trading. Core Mechanism: The indicator calculates support and resistance levels using statistical price distribution rather than traditional pivot points. It applies Gaussian Distribution principles to determine where price is most likely to find equilibrium and where significant deviations may occur. Key Features: Id
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt