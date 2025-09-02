FNCD mt5

FNCD göstergesi, istatistiksel fiyat normalizasyonu ile Fisher dönüşümünü birleştirerek gelişmiş bir osilatör oluşturan ileri düzey teknik analiz aracıdır. Temel, Z-skor normalizasyonu ile başlar; burada fiyat verileri, mevcut fiyatın belirli bir dönem boyunca hareketli ortalamasından kaç standart sapma uzakta olduğu hesaplanarak standartlaştırılır. Bu normalizasyon süreci, ham fiyat hareketlerini standartlaştırılmış birimlere dönüştürerek, enstrümanın fiyat seviyesinden bağımsız olarak aşırı sapmaları daha kolay tanımlanabilir hale getirir. Fisher dönüşümü daha sonra bu normalize edilmiş değerleri sıfır etrafında salınan sınırlı bir osilatöre dönüştürür; burada aşırı okumalar potansiyel dönüş bölgelerini gösterir. Fisher dönüştürülmüş değerlere iki üstel hareketli ortalama uygulanır - hızlı EMA ve yavaş EMA - MACD'ye benzer ancak gelişmiş istatistiksel özelliklere sahip ikili çizgi sistemi oluşturur. Hızlı EMA, yavaş EMA'yı aşağıdan yukarıya kestiğinde boğa sinyalleri üretilir, hızlı çizgi yavaş çizgiyi yukarıdan aşağıya kestiğinde ayı sinyalleri oluşur. İstatistiksel normalizasyon ve Fisher dönüşümünün kombinasyonu, bu göstergeyi EMA yumuşatma mekanizması aracılığıyla piyasa gürültüsünü filtrelerken aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tanımlamada özellikle etkili kılar.


İncelemeler 1
Alex074179
365
Alex074179 2025.09.17 12:46 
 

Esse indicador é top demais , gostei muito. Pretendo testar os outros indicadores,se esse é bom imagina os outros. Obrigado

