Elliot Wave Oscillator mql5

Elliott Osilatörü - Hareketli ortalama yakınsama kalıpları aracılığıyla trend dönüşlerini tespit eden bir momentum analiz aracı. Gösterge, boğa momentumu için mavi histogramlar ve ayı koşulları için kırmızı histogramlar gösterirken, önemli tepeler ve dipler arasında otomatik olarak trend çizgileri çizer.

Uyarı Sistemi: İki mod arasından seçin - Mevcut Bar Uyarıları (alertsOnCurrent = true) gelişmekte olan barlarda hemen tetiklenir ancak yeniden boyama yapabilir, Onaylanmış Bar Uyarıları (alertsOnCurrent = false) ise bar tamamlanmasını bekler ve yeniden boyama sorunları olmadan güvenilir sinyaller sunar. Tutarlı alım satım kararları için onaylanmış uyarılar, ön sinyallerden gelen yanlış girişleri ortadan kaldırır.

Ana Özellikler: Üstel düzeltme ile yerleşik tepe algılama, pazar gürültüsünü azaltır ve anlamlı momentum değişimlerini tanımlar. Osilatör, yan pazar koşulları sırasında ÇIKIŞ UYARI sistemi olarak mükemmeldir ve tüccarların uzun konsolidasyon dönemlerinden kaçınmasına yardımcı olur.

En İyi Uygulama: Gerçek zamanlı uyarılarda meydana gelen sinyal değişikliklerinden kaçınmak için onaylanmış uyarı modunu kullanın, alım satım stratejinizin dalgalanan ön okumalar yerine istikrarlı, tamamlanmış bar verilerine dayandığından emin olun.



