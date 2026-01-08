Better Winner Oscillator

Winner Osilatörü, piyasa gücünü 0 ile 100 arasında ölçen hacim ağırlıklı bir momentum göstergesidir. Bu teknik araç, fiyat hareketini hacim verileriyle birleştirerek yatırımcılara potansiyel trend değişiklikleri ve piyasa koşulları hakkında daha net sinyaller sağlar.

Gösterge iki ana parametre kullanır - Periods ve SmoothingPeriod. Periods parametresi hesaplamalar için geriye bakış penceresini kontrol ederken, SmoothingPeriod verilerin nasıl ortalamasının alındığını belirler. Bunlar birlikte, yükseliş (yeşil limon) ve düşüş (kırmızı) koşulları arasında salınan bir histogram oluşturur.

Yerleşik uyarı işlevi, osilatör aşırı alım bölgesinden (70'in üzerinde) veya aşırı satım bölgesinden (30'un altında) geri geçiş yaptığında yatırımcıları bilgilendirir. UseCurrentBar parametresi, yatırımcıların uyarıların mevcut oluşmakta olan mumda mı yoksa yalnızca tamamlanmış mumlarda mı tetikleneceğini seçmelerine olanak tanıyarak farklı işlem stilleri için esneklik sağlar.

Winner Osilatörü, ıraksakları ve aşırı piyasa koşullarını belirlemede mükemmeldir ve tüm zaman dilimleri ve piyasalarda hem tersine dönüş hem de momentum yatırımcıları için değerli kılar.