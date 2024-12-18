Precision FX MT5

Oyun Değiştirici ile Tanışın: Precision FX

Bir EA'nın sadece işlem yapmakla kalmayıp, her emri stratejik olarak yöneterek daha iyi risk kontrolü sağladığını hayal edin. Precision FX, dalgalı piyasalarda mükemmel performans göstermek üzere tasarlandı ve fiyat hareketlerine hızla uyum sağlıyor. Her pozisyonu, özelleştirilmiş kar alma seviyeleriyle birden fazla daha küçük emir haline bölen eşsiz bir yaklaşıma sahiptir; bu sayede hem kar hem de risklerin hassas bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.

Onu Özel Kılan Nedir?

  • Özelleştirilebilir Bölme Sistemi: Emirlerin nasıl bölüneceğini kontrol ederek özel risk yönetimi sağlayın. Her bölüm, farklı piyasa koşullarına uyacak şekilde ayarlanabilir.
  • Eğilim-Duyarlı Girişler: Piyasa yönünü takip etmek ve güçlü eğilimlerden yararlanmak için özel göstergeler kullanır.
  • Dinamik Ayarlama: Piyasa volatilitelerine dayalı olarak işlem boyutunu otomatik olarak ölçeklendirir ve hem sakin hem de aktif dönemlerde sonuçları optimize etmeyi hedefler.

Nasıl Çalışır?

Precision FX, piyasa momentumu analiz etmek için eğilim takip eden mantık ve özel osilatörlerin bir karışımını kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bir işlem başlatıldığında, EA emri daha küçük parçalara böler. Bu yöntem, her parçanın hedefine ulaşmasıyla daha pürüzsüz çıkışlar sağlar ve ani piyasa tersine dönüşlerinin etkisini azaltır. Büyümeyle risk kontrolünü dengelemek isteyen traderlar için mükemmeldir.

Kanıtlanmış Sonuçlar

Geri test verileri, sürekli bir performans gösterdiğini ve istikrarlı hesap büyümesine odaklandığını göstermektedir. Kullanıcılar, emrin bölünme özelliğini özelleştirerek sonuçlarını iyileştirdiklerini bildirmiştir; bu sayede EA'nın performansını risk toleranslarıyla uyumlu hale getirmişlerdir. İşlemde hassasiyet değer verenler için çok yönlü bir seçimdir.

Kurulum Kolaylığı

No complicated settings—just load Precision FX on your (any symbol) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like (M5) for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Önemli İpuçları:

  • Sadece Tek Grafik: Çakışan işlemleri önlemek için Precision FX’nın sadece bir grafiğe bağlı olduğundan emin olun.
  • Destekle İletişim: Yardıma mı ihtiyacınız var? Ticaret stilinize uygun EA'yı optimize etme konusunda rehberlik alın.

Beklemeyin—fiyat 990$'a yükselmeden önce kopyanızı alın! Gelişmiş emir yönetiminin gücünü açığa çıkarın ve ticaret yolculuğunuzu kontrol altına alın.

brainiacz
180
brainiacz 2025.01.10 11:21 
 

The idea of this EA sounds interesting, so i bought it, but so far its painfully unprofitable - 14 losses and 3 wins

Miss Chahana Ibrahim
630
Geliştiriciden yanıt Miss Chahana Ibrahim 2025.09.07 15:25
Hello the new version is stable please give it a try
İncelemeye yanıt