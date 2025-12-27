Intraday Secret Levels Pro
- Göstergeler
- Vincent Dhabarry
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Intraday Secret Levels Pro
Intraday Secret Levels Pro, işlem günü boyunca fiyatın doğal olarak tepki verdiği önemli gün içi destek ve direnç seviyelerini vurgulamak için tasarlanmış profesyonel seviyede bir göstergedir.
Alım-satım sinyalleri üretmek yerine bu araç, temiz ve yapılandırılmış bir fiyat çerçevesi sunarak yatırımcıların fiyat davranışı, tepkiler ve piyasa yapısına dayalı bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Gösterge, netlik, hassasiyet ve istikrar arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır; yeniden çizim (repainting) yapmaz ve gereksiz karmaşıklık içermez.
Bu gösterge ne yapar?
Intraday Secret Levels Pro otomatik olarak aşağıdaki işlevleri gören yatay fiyat seviyeleri çizer:
-
Gün içi destek bölgeleri
-
Gün içi direnç bölgeleri
-
Denge ve fiyat tepkisi seviyeleri
Bu seviyeler, yatırımcıların aşağıdaki alanları belirlemesine yardımcı olur:
-
Fiyatın duraklamasının muhtemel olduğu bölgeler
-
Reddetme veya konsolidasyon alanları
-
Giriş, çıkış ve risk yönetimi için kritik seviyeler
Tüm seviyeler tamamen yataydır, stabildir ve yeniden çizim yapmaz.
Yatırımcılar Intraday Secret Levels Pro’yu nasıl kullanır?
Bu gösterge yaygın olarak şu amaçlarla kullanılır:
-
Gün içi alım-satım
-
Scalping
-
Range (aralık) işlemleri
-
Ortalama dönüş (mean reversion) stratejileri
-
Kısmi çıkışlar ve stop yerleşimi
Yatırımcılar bu seviyeleri şu unsurlarla birlikte kullanır:
-
Price action
-
Mum çubuğu (candlestick) formasyonları
-
Piyasa yapısı
-
Seans bağlamı
Gösterge işlemleri zorlamaz — bağlam sağlar.
Temel özellikler
-
Net yatay destek ve direnç seviyeleri
-
Özellikle gün içi işlemler için tasarlanmıştır
-
Stabil hesaplamalar — yeniden çizim yok
-
Mevcut piyasa koşullarına otomatik uyum
-
Grafiği kolay okumayı sağlayan net görsel hiyerarşi
-
Grafiği karmaşıklaştırmadan çalışır
-
Hafif ve verimlidir
Enstrümanlar ve zaman dilimleri
-
Forex, Gold (XAUUSD), Endeksler vb. için uygundur
-
Gün içi zaman dilimleri için optimize edilmiştir (M1 – M15)
Neden Intraday Secret Levels Pro’yu seçmelisiniz?
-
Gecikmeli göstergeler yok
-
Yanıltıcı vaatler yok
-
Aşırı optimizasyon yok
-
Sinyaller yerine fiyat yapısına odaklanır
-
Kontrol ve netlik isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır
Önemli notlar
-
Bu gösterge alım veya satım sinyalleri üretmez
-
Alım-satım risk içerir
-
Geçmiş piyasa davranışları gelecekteki sonuçları garanti etmez
-
Bu gösterge bir işlem sistemi değil, karar destek aracıdır
Uyumluluk
-
MetaTrader 4
-
MT4 destekleyen tüm brokerlarla çalışır
-
Harici bağımlılık yok