Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro, işlem günü boyunca fiyatın doğal olarak tepki verdiği önemli gün içi destek ve direnç seviyelerini vurgulamak için tasarlanmış profesyonel seviyede bir göstergedir.

Alım-satım sinyalleri üretmek yerine bu araç, temiz ve yapılandırılmış bir fiyat çerçevesi sunarak yatırımcıların fiyat davranışı, tepkiler ve piyasa yapısına dayalı bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Gösterge, netlik, hassasiyet ve istikrar arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır; yeniden çizim (repainting) yapmaz ve gereksiz karmaşıklık içermez.

Bu gösterge ne yapar?

Intraday Secret Levels Pro otomatik olarak aşağıdaki işlevleri gören yatay fiyat seviyeleri çizer:

  • Gün içi destek bölgeleri

  • Gün içi direnç bölgeleri

  • Denge ve fiyat tepkisi seviyeleri

Bu seviyeler, yatırımcıların aşağıdaki alanları belirlemesine yardımcı olur:

  • Fiyatın duraklamasının muhtemel olduğu bölgeler

  • Reddetme veya konsolidasyon alanları

  • Giriş, çıkış ve risk yönetimi için kritik seviyeler

Tüm seviyeler tamamen yataydır, stabildir ve yeniden çizim yapmaz.

Yatırımcılar Intraday Secret Levels Pro’yu nasıl kullanır?

Bu gösterge yaygın olarak şu amaçlarla kullanılır:

  • Gün içi alım-satım

  • Scalping

  • Range (aralık) işlemleri

  • Ortalama dönüş (mean reversion) stratejileri

  • Kısmi çıkışlar ve stop yerleşimi

Yatırımcılar bu seviyeleri şu unsurlarla birlikte kullanır:

  • Price action

  • Mum çubuğu (candlestick) formasyonları

  • Piyasa yapısı

  • Seans bağlamı

Gösterge işlemleri zorlamaz — bağlam sağlar.

Temel özellikler

  • Net yatay destek ve direnç seviyeleri

  • Özellikle gün içi işlemler için tasarlanmıştır

  • Stabil hesaplamalar — yeniden çizim yok

  • Mevcut piyasa koşullarına otomatik uyum

  • Grafiği kolay okumayı sağlayan net görsel hiyerarşi

  • Grafiği karmaşıklaştırmadan çalışır

  • Hafif ve verimlidir

Enstrümanlar ve zaman dilimleri

  • Forex, Gold (XAUUSD), Endeksler vb. için uygundur

  • Gün içi zaman dilimleri için optimize edilmiştir (M1 – M15)

Neden Intraday Secret Levels Pro’yu seçmelisiniz?

  • Gecikmeli göstergeler yok

  • Yanıltıcı vaatler yok

  • Aşırı optimizasyon yok

  • Sinyaller yerine fiyat yapısına odaklanır

  • Kontrol ve netlik isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır

Önemli notlar

  • Bu gösterge alım veya satım sinyalleri üretmez

  • Alım-satım risk içerir

  • Geçmiş piyasa davranışları gelecekteki sonuçları garanti etmez

  • Bu gösterge bir işlem sistemi değil, karar destek aracıdır

Uyumluluk

  • MetaTrader 4

  • MT4 destekleyen tüm brokerlarla çalışır

  • Harici bağımlılık yok


