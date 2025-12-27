Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro, işlem günü boyunca fiyatın doğal olarak tepki verdiği önemli gün içi destek ve direnç seviyelerini vurgulamak için tasarlanmış profesyonel seviyede bir göstergedir.

Alım-satım sinyalleri üretmek yerine bu araç, temiz ve yapılandırılmış bir fiyat çerçevesi sunarak yatırımcıların fiyat davranışı, tepkiler ve piyasa yapısına dayalı bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Gösterge, netlik, hassasiyet ve istikrar arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır; yeniden çizim (repainting) yapmaz ve gereksiz karmaşıklık içermez.

Bu gösterge ne yapar?

Intraday Secret Levels Pro otomatik olarak aşağıdaki işlevleri gören yatay fiyat seviyeleri çizer:

Gün içi destek bölgeleri

Gün içi direnç bölgeleri

Denge ve fiyat tepkisi seviyeleri

Bu seviyeler, yatırımcıların aşağıdaki alanları belirlemesine yardımcı olur:

Fiyatın duraklamasının muhtemel olduğu bölgeler

Reddetme veya konsolidasyon alanları

Giriş, çıkış ve risk yönetimi için kritik seviyeler

Tüm seviyeler tamamen yataydır, stabildir ve yeniden çizim yapmaz.

Yatırımcılar Intraday Secret Levels Pro’yu nasıl kullanır?

Bu gösterge yaygın olarak şu amaçlarla kullanılır:

Gün içi alım-satım

Scalping

Range (aralık) işlemleri

Ortalama dönüş (mean reversion) stratejileri

Kısmi çıkışlar ve stop yerleşimi

Yatırımcılar bu seviyeleri şu unsurlarla birlikte kullanır:

Price action

Mum çubuğu (candlestick) formasyonları

Piyasa yapısı

Seans bağlamı

Gösterge işlemleri zorlamaz — bağlam sağlar.

Temel özellikler

Net yatay destek ve direnç seviyeleri

Özellikle gün içi işlemler için tasarlanmıştır

Stabil hesaplamalar — yeniden çizim yok

Mevcut piyasa koşullarına otomatik uyum

Grafiği kolay okumayı sağlayan net görsel hiyerarşi

Grafiği karmaşıklaştırmadan çalışır

Hafif ve verimlidir

Enstrümanlar ve zaman dilimleri

Forex, Gold (XAUUSD), Endeksler vb. için uygundur

Gün içi zaman dilimleri için optimize edilmiştir (M1 – M15)

Neden Intraday Secret Levels Pro’yu seçmelisiniz?

Gecikmeli göstergeler yok

Yanıltıcı vaatler yok

Aşırı optimizasyon yok

Sinyaller yerine fiyat yapısına odaklanır

Kontrol ve netlik isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır

Önemli notlar

Bu gösterge alım veya satım sinyalleri üretmez

Alım-satım risk içerir

Geçmiş piyasa davranışları gelecekteki sonuçları garanti etmez

Bu gösterge bir işlem sistemi değil, karar destek aracıdır

Uyumluluk