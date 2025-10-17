Pump Dump Pro P

Système Professionnel Basé sur les Stratégies de Trading PUMP AND DUMP

Détection Avancée des Flux Institutionnels et Analyse des Mouvements Bancaires

Fondement du Système

PUMP DUMP PROP PRO (Traduction en Français)

Le PUMP DUMP PROP PRO est un Expert Advisor (EA) spécialisé, conçu autour de la méthodologie PUMP AND DUMP, qui détecte les flux d'ordres institutionnels à travers l'analyse des pics de volume, des balayages de liquidité et des changements dans la structure du marché. Développé pour les environnements de trading propriétaire et les traders particuliers disciplinés, ce système identifie les mouvements de marché au niveau bancaire et exécute des entrées précises dans des zones de retracement optimales.

L'EA fonctionne sur la base de principes de trading institutionnel éprouvés : suivi des zones où les grands acteurs accumulent des positions (pics de volume), identification des captures de liquidité (balayages BSL/SSL) et entrée lors de retracements à haute probabilité vers des niveaux clés (Blocs d'Ordres, Écarts de Valeur Juste, zones de Fibonacci).

Méthodologie de Trading : Concepts de Smart Money + Détection des Flux Institutionnels

Marchés Supportés : Principales paires Forex, XAUUSD (Or), indices majeurs

Stratégies de Trading Principales

Stratégie 1 : Continuation Après Retracement

Détecte les mouvements initiaux de PUMP/DUMP institutionnels via des pics de volume, attend le retracement du prix vers des niveaux clés de Fibonacci (38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) avant d'entrer dans la direction de la continuation.

Conditions d'Entrée :

Détection d'un pic de volume (2x+ du volume moyen)

Prix retrace vers la zone de Fibonacci

Confirmation d'un Bloc d'Ordres au niveau d'entrée

Alignement de la structure sur un timeframe inférieur (plus hauts bas pour les achats, plus bas hauts pour les ventes)

Types d'Entrée :

Agressif : Entrée lorsque le prix revient dans la direction du pic au niveau de Fibonacci

Modéré : Requiert une bougie de retournement + confluence d'un Bloc d'Ordres

: Requiert une bougie de retournement + confluence d'un Bloc d'Ordres Conservateur : Alignement complet de BOS + Bloc d'Ordres + Fibonacci avant l'entrée

Stratégie 2 : Trading Basé sur la Manipulation

Identifie les scénarios de balayage de liquidité où le prix chasse les stops (Liquidité côté achat/vente) avant de se renverser dans la véritable direction institutionnelle.

Logique de Détection :

Identification des hauts/bas de swing (retour sur 10 barres)

Prix balaye au-dessus/en dessous du niveau de swing (capture BSL/SSL)

Bougie de déplacement immédiat dans la direction opposée (minimum 20+ pips)

Entrée après confirmation du balayage + déplacement

Stratégie 3 : Accumulation de Pics de Volume Multiples

Suit les événements de volume institutionnel consécutifs (2+ pics en 1 heure), indiquant une forte accumulation ou distribution bancaire.

Exigences du Signal :

Minimum de 2 pics de volume consécutifs (200%+ du moyenne)

Tous les pics dans la même direction (alignement haussier/baissier)

Entrée au premier retest de la zone de pic

Confirmation de la structure sur un timeframe inférieur

Stratégie 4 : Retracement dans le Même Timeframe (Fenêtre de 5 Heures)

Détecte les PUMP/DUMP dans le timeframe principal, entre dans les retracements de Fibonacci 61,8 %-78,6 % dans les 5 heures suivant le mouvement initial.

Structure d'Exécution :

Pic de volume dans le timeframe M15/H1

Attend maximum 5 heures pour le retracement

Entrée uniquement sur les niveaux profonds de Fibonacci (0,618-0,786)

Présence d'un Bloc d'Ordres requise dans la zone d'entrée

Stratégie 5 : Stratégie Multi-Timeframe HTF/LTF

Identifie les mouvements institutionnels sur des timeframes supérieurs (H4/D1), exécute des entrées sur des timeframes inférieurs (M15) pendant des fenêtres de retracement optimales (jusqu'à 7 jours).

Logique Multi-Timeframe :

Bougie de déplacement sur timeframe supérieur (60+ pips sur H4)

Timeframe inférieur surveille les retracements de Fibonacci 61,8 %-78,6 %

Entrée requiert un changement de structure sur LTF + confluence d'un Bloc d'Ordres

Fenêtre maximale de 7 jours à partir du pic sur HTF

Stratégie 6 : Mode Hybride

Opère les 5 stratégies simultanément, choisissant les configurations les plus fiables parmi la stratégie qui se déclenche en premier.

Analyse Avancée de la Structure du Marché

Détection des Blocs d'Ordres

Identifie les zones d'accumulation/distribution institutionnelle via l'analyse des motifs de bougies :

Bloc d'Ordres Baissier : Bougie descendante suivie d'un fort déplacement haussier (2x la taille moyenne de la bougie)

Bloc d'Ordres Haussier : Bougie ascendante suivie d'un fort déplacement baissier

: Bougie ascendante suivie d'un fort déplacement baissier Retour sur 400 barres pour identifier les Blocs d'Ordres historiques

Drapeau "testé" évite les réentrées dans les zones épuisées

Reconnaissance des Écarts de Valeur Juste (FVG)

Détecte les zones de déséquilibre où le prix s'est déplacé trop rapidement, créant des écarts dans le flux d'ordres :

FVG Haussier : Candle[i-1].low > Candle[i+1].high (écart entre bougies)

FVG Baissier : Candle[i+1].low > Candle[i-1].high

: Candle[i+1].low > Candle[i-1].high Analyse continue sur 50 barres pour les zones FVG actives

Signaux d'entrée au retest de FVG dans la direction de la tendance

Mécanique de Balayage de Liquidité

Liquidité Côté Achat (BSL) :

Prix perce au-dessus du haut de swing récent

Bougie clôture en dessous du haut de swing (confirmation du balayage)

Chasse aux stops détectée → renversement baissier attendu

Liquidité Côté Vente (SSL) :

Prix perce en dessous du bas de swing récent

Bougie clôture au-dessus du bas de swing (confirmation du balayage)

Chasse aux stops détectée → renversement haussier attendu

Rupture de Structure (BOS) et Changement de Caractère (CHOCH)

Détection de BOS :

Pour haussier : Prix clôture au-dessus du haut de swing précédent

Pour baissier : Prix clôture en dessous du bas de swing précédent

Confirme la continuation de la tendance

Détection de CHOCH :

Structure de la tendance casse contre la direction dominante

Signale une possible inversion de la tendance

Requiert une confirmation de déplacement (minimum 20+ pips)

Analyse de Déplacement

Mesure la taille du corps de la bougie (clôture - ouverture) contre un seuil minimum :

Par défaut : Minimum 20 pips pour confirmation de déplacement

Indique une urgence institutionnelle dans la direction du marché

Utilisé pour valider l'importance des pics de volume

Gestion Intelligente des Positions

Stops Dynamiques Basés sur l'ATR

Calcul de l'ATR :

ATR sur 14 périodes dans le timeframe actuel

Stop Loss : Entrée ± (ATR × multiplicateur 1,5)

Take Profit : Entrée ± (ATR × multiplicateur 3,0)

S'adapte automatiquement à la volatilité du marché

Système de Prise de Profit Partielle Triple

Distribution des Profits :

Premier Partiel (déclencheur 50 %) : Ferme 50 % de la position lorsque le prix atteint 50 % de la distance vers le TP

Deuxième Partiel (déclencheur 30 %) : Ferme 30 % supplémentaires à un niveau spécifique de TP

Sortie Finale : Les 20 % restants continuent jusqu'à l'objectif de TP complet

Protection de Breakeven

Déplace automatiquement le stop loss à l'entrée +5 pips lorsque :

Le prix atteint 50 % de la distance vers le TP dans la direction favorable

Profit minimum de 20 pips atteint

Protège le capital tout en préservant le potentiel haussier du trade

Stop Suiveur Basé sur l'ATR

Activation :

Activé lorsque la position atteint 30 % de l'objectif de TP

Distance de suivi : ATR actuel × 1,2

Taille du pas : Minimum 10 pips

Verrouille les profits lors de mouvements prolongés

Cadre de Gestion des Risques

Logique de Dimensionnement des Positions

Calcul Automatique des Lots (si activé) :

Solde du Compte × Pourcentage de Risque ÷ (Pips de Stop Loss × Valeur du Pip) = Taille du Lot

Respecte les spécifications de lot minimum/maximum/pas du courtier

Valide contre SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Tient compte du volume des positions existantes + ordres en attente

Mode Lot Fixe :

Utilise le paramètre d'entrée LotSize statique

Valide toujours les règles de volume du courtier

Utile pour un contrôle manuel des risques

Limites et Espacement des Trades

Contrôles Quotidiens :

Maximum de trades par jour : 8 (par défaut)

Maximum de trades par session : 3 (par défaut)

Limite de drawdown quotidien : 3 % (arrête le trading si dépassé)

Limite de drawdown total : 6 % (arrêt d'urgence)

Espacement des Positions :

Distance minimale entre les trades : 20 pips

Évite les entrées regroupées à des niveaux de prix similaires

Valide contre toutes les positions ouvertes avant une nouvelle entrée

Système de Filtre de Nouvelles

Fenêtres d'Évitement :

Tampon avant nouvelles : 30 minutes avant les événements programmés

Tampon après nouvelles : 30 minutes après les événements programmés

Trois niveaux d'impact : Élevé, Moyen, Faible

Évitement configurable par niveau (par défaut : éviter les événements à fort impact)

Protection Basée sur le Temps :

Surveille les heures clés des annonces économiques (8h30, 10h00, 14h00 EST)

Événements majeurs de la session US (NFP, FOMC, données CPI)

Annonces de la session européenne (BCE, données britanniques)

Conformité et Validation du Courtier

Validation Pré-Trading en 13 Couches

Chaque trade passe par des vérifications complètes avant exécution :

Validation du Symbole : Confirme que le symbole est sélectionné dans MarketWatch, trading activé

: Confirme que le symbole est sélectionné dans MarketWatch, trading activé Statut de Trading du Compte : Vérifie que le compte et le terminal permettent le trading

: Vérifie que le compte et le terminal permettent le trading Limite des Ordres en Attente : Vérifie que ACCOUNT_LIMIT_ORDERS n'est pas dépassé

: Vérifie que ACCOUNT_LIMIT_ORDERS n'est pas dépassé Limites de Risque : Valide les comptes de trades quotidiens/session, limites de drawdown

: Valide les comptes de trades quotidiens/session, limites de drawdown Prix Valide : Confirme la disponibilité des données de ticks actuelles

: Confirme la disponibilité des données de ticks actuelles Distance Minimale des Trades : Garantit 20+ pips des positions existantes

: Garantit 20+ pips des positions existantes Conformité de la Distance de Stop : Valide que SL/TP respectent SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

: Valide que SL/TP respectent SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Validation des Stops : Confirme que SL/TP sont correctement positionnés par rapport à l'entrée

: Confirme que SL/TP sont correctement positionnés par rapport à l'entrée Validation du Volume : Vérifie que la taille du lot respecte les spécifications min/max/pas/limite

: Vérifie que la taille du lot respecte les spécifications min/max/pas/limite Fonds Suffisants : Utilise OrderCalcMargin() pour vérifier la disponibilité de la marge

: Utilise OrderCalcMargin() pour vérifier la disponibilité de la marge Calcul de Marge : Précalcule l'exigence exacte de marge

: Précalcule l'exigence exacte de marge Vérification du Niveau de Gel : Garantit que le prix n'est pas dans SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

: Garantit que le prix n'est pas dans SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Historique des Cotations : Vérifie la disponibilité d'au moins 100 barres pour l'analyse

Ajustement Dynamique du Niveau de Stop

Conformité Automatique :

Lit dynamiquement SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL du courtier

Ajuste les SL/TP calculés pour respecter les exigences de distance minimale

Pour ACHAT : SL ≤ (Bid - StopsLevel), TP ≥ (Bid + StopsLevel)

Pour VENTE : SL ≥ (Ask + StopsLevel), TP ≤ (Ask - StopsLevel)

Sécurité dans la Modification des Positions

Avant Chaque Tentative de Modification :

Valide que les nouveaux SL/TP respectent les exigences de niveau de stop

Vérifie la distance du niveau de gel par rapport au prix actuel

Confirme le changement réel des valeurs SL/TP (évite les demandes inutiles)

Vérifie l'amélioration de la position (stops suiveurs ne se déplacent que favorablement)

Logique de Modification :

Breakeven : Ne déplace que si le SL actuel est pire que le prix d'entrée

Suiveur : N'ajuste que si le nouveau SL est meilleur que l'actuel

Respecte la distance minimale du prix du marché (niveau de stop + niveau de gel)

Architecture Technique

Gestion des Données

Sécurité des Tableaux :

Vérification des limites dans toutes les opérations d'accès aux tableaux

Valide le compte de Bars() avant les demandes de données historiques

Vérification des valeurs de retour de CopyRates() / CopyTickVolume()

Dégradation élégante lorsque les données sont insuffisantes

Protection de la Mémoire :

Tableaux de support/résistance limités à un maximum de 100 entrées

Nettoyage périodique des points structurels anciens

Aucun fuite de mémoire dans le suivi des stops

Gestion Multi-Timeframe :

Variables de timeframe séparées pour chaque stratégie

Validation des données indépendante par timeframe

Gère les faibles comptes de barres dans les timeframes supérieurs (par exemple, D1)

Protocole de Gestion des Erreurs

Pré-Exécution :

Toutes les fonctions de trading retournent des indicateurs de succès booléens

Les validations échouées impriment le contexte de l'erreur lorsque le débogage est activé

Aucun trade exécuté si une couche de validation échoue

Post-Exécution :

Capture trade.ResultRetcode() après chaque opération

Enregistre les raisons d'échec avec un contexte complet

Alerte l'utilisateur sur les erreurs critiques

Accès aux Tableaux :

Modèles d'accès sécurisés évitent les plantages par accès hors limites

Validation de l'index avant chaque lecture de tableau

Messages de débogage identifient l'emplacement exact de l'échec

Tableau de Bord Visuel (Optionnel)

Panneau d'Intelligence en Temps Réel

Moniteur de Statut des Stratégies :

Affiche l'état actif/surveillance pour chacune des 5 stratégies

Indicateurs codés par couleur (Vert=Actif, Blanc=Surveillance)

Comptes de détection en temps réel (pics de volume, balayages de liquidité, Blocs d'Ordres, FVG)

Détection de Marché :

PUMP Détecté : Indicateur OUI/NON avec couleur

DUMP Détecté : Indicateur OUI/NON avec couleur

Compteur de Pics Consécutifs

Compte de Blocs d'Ordres

Compte d'Écarts de Valeur Juste

Statut de Risque :

Trades quotidiens : Affichage Actuel/Maximum

Trades de session : Affichage Actuel/Maximum

Trades manuels : Affichage Actuel/Maximum

Drawdown quotidien : Pourcentage avec seuil de couleur

Drawdown total : Pourcentage avec seuil de couleur

Métriques de Performance :

Nombre de trades ouverts vs maximum autorisé

P&L quotidien dans la devise du compte

Affichage du solde actuel

Équité avec codage couleur des profits/pertes

Contrôles de Trading Manuel

Ordres de Marché :

Bouton BUY MARKET (vert)

Bouton SELL MARKET (rouge)

Ordres en Attente :

Bouton BUY LIMIT (place l'ordre 20 pips en dessous du prix actuel)

Bouton SELL LIMIT (place l'ordre 20 pips au-dessus du prix actuel)

Bouton BUY STOP (place l'ordre 20 pips au-dessus du prix actuel)

Bouton SELL STOP (place l'ordre 20 pips en dessous du prix actuel)

Gestion des Positions :

Bouton CLOSE ALL (ferme toutes les positions immédiatement)

Bouton CLOSE + (ferme uniquement les positions rentables)

BREAKEVEN ALL (déplace toutes les positions à l'entrée +5 pips)

PARTIAL 50% (ferme 50% de chaque position)

TRAIL SL (active le stop suiveur sur toutes les positions)

Configuration en Temps Réel :

Champ d'ajustement du pourcentage de risque (éditable)

Champ de SL en pips (éditable)

Champ de TP en pips (éditable)

Mises à jour des paramètres en temps réel

Spécifications de Déploiement

Exigences Minimales

Compte :

Dépôt minimum : 500 $ (capacité de 0,01 lot)

Recommandé : 1 000 $+ pour un risque confortable de 0,1 %

Type de compte : Compatible avec Netting ou Hedging

Courtier :

Exécution : Exécution au marché (ECN/STP préféré)

Niveau de stop : <30 points idéal

Niveau de gel : <20 points idéal

Spread : <30 points sur EURUSD pendant les sessions actives

Remplissage des ordres : FOK (Fill-Or-Kill) ou IOC

Infrastructure :

VPS recommandé pour une opération 24/5

Latence : <100 ms vers le serveur du courtier

Connexion stable : 99 % de disponibilité minimum

Version MT5 : Dernière version (2000+)

Symboles de Trading Optimaux

Primaires :

EURUSD (optimisation par défaut)

GBPUSD (haute liquidité)

XAUUSD (or/métaux)

Compatibles :

USDJPY, AUDUSD, USDCAD (paires majeures)

XAGUSD (argent)

US30, NAS100 (indices avec ajustement des paramètres)

Recommandations de Timeframe

Analyse Multi-Timeframe :

HTF (Timeframe Supérieur) : H4 ou D1 pour la structure

LTF (Timeframe Inférieur) : M15 pour la précision de l'entrée

Détection de Volume : M15 (par défaut) ou M5 (signaux plus rapides)

Timeframe Unique :

M15 pour une approche équilibrée

H1 pour un style de trading swing

M5 pour le scalping (requiert un ajustement des paramètres)

Profils de Configuration

Conservateur (Conformité aux Firmes Prop) :

RiskPercent = 0,1

MaxTradesPerDay = 5

MaxTradesPerSession = 2

MaxOpenTrades = 2

ATR_Multiplier_SL = 1,5

ATR_Multiplier_TP = 3,0

EnableNewsFilter = true

AvoidHighImpactNews = true

Modéré (Particuliers Expérimentés) :

RiskPercent = 0,5

MaxTradesPerDay = 8

MaxTradesPerSession = 3

MaxOpenTrades = 3

ATR_Multiplier_SL = 1,5

ATR_Multiplier_TP = 3,0

EnableNewsFilter = true

AvoidHighImpactNews = true

Agressif (Haute Tolérance au Risque) :

RiskPercent = 1,0

MaxTradesPerDay = 10

MaxTradesPerSession = 4

MaxOpenTrades = 4

ATR_Multiplier_SL = 1,2

ATR_Multiplier_TP = 3,5

EnableNewsFilter = false

MinTradeDistancePips = 10

Différenciateurs du Système

Implémentation Unique de SMC

✓ 5 Stratégies SMC Distinctes : Pas un EA à approche unique ; combine les méthodologies de continuation, manipulation, multi-pics, même timeframe et HTF/LTF

✓ Logique Institutionnelle Véritable : Détecte les mouvements bancaires réels via l'analyse des pics de volume, pas seulement des croisements d'indicateurs

✓ Détection de Balayage de Liquidité : Identifie les chasses aux stops BSL/SSL précédant les mouvements importants

✓ Confluence des Blocs d'Ordres : Valide les entrées dans les zones d'accumulation institutionnelle

✓ Reconnaissance des Écarts de Valeur Juste : Entre dans les retracements de déséquilibre pour un R:R optimal

Supériorité Technique

✓ Pipeline de Validation en 13 Couches : Chaque trade est vérifié contre des critères de conformité complets

✓ Norme du Marché MQL5 : 100 % conforme aux exigences de validation de MetaQuotes

✓ Conception Agnostique du Courtier : S'adapte automatiquement aux spécifications de n'importe quel courtier

✓ Opérations Sûres pour la Mémoire : Vérification des limites des tableaux évite les plantages

✓ Testé sur Plusieurs Symboles : Fonctionne sur Forex, Or et Indices sans modification

Excellence dans le Contrôle des Risques

✓ Stops Dynamiques ATR : S'adapte automatiquement à la volatilité actuelle

✓ Système de Profit Partiel : Garantit les gains tout en préservant le potentiel de continuation

✓ Protection de Breakeven : Déplace SL à l'entrée lorsque 50 % du profit est atteint

✓ Logique de Stop Suiveur : Suivi basé sur l'ATR verrouille les profits dans les mouvements prolongés

✓ Évitement des Nouvelles : Empêche le trading pendant les annonces économiques à fort impact

Fonctionnalités Professionnelles

✓ Système de Journalisation de Débogage : Suivi complet des opérations pour l'analyse

✓ Surcharge Manuelle : Contrôle total du trader via les boutons du tableau de bord

✓ Tableau de Bord en Temps Réel : Panneau compatible 4K avec des statistiques en direct

✓ Base de Code Modulaire : Architecture propre pour une personnalisation facile

✓ Basculement des Stratégies : Active/désactive les stratégies individuelles en temps réel

Protocole de Test

Phase 1 : Testeur de Stratégies (Obligatoire)

Effectuer un backtest de 2 ans sur EURUSD M15

Vérifier la qualité des données de ticks (modélisation à 99,9 %)

Analyser les modèles de drawdown et de récupération

Examiner la répartition des trades entre les stratégies

Vérifier le journal des erreurs pour les violations de conformité

Phase 2 : Compte Démo (Minimum 3 Semaines)

Déployer sur un flux de démonstration en direct

Surveiller la qualité d'exécution en temps réel

Tester tous les contrôles manuels (boutons, éditions)

Valider la précision du tableau de bord

Vérifier le fonctionnement du filtre de nouvelles pendant les événements réels

Documenter le comportement des glissements et requotes

Phase 3 : Micro Live (2 Semaines)

Commencer avec un risque minimal (0,01 %)

Utiliser la plus petite taille de lot (0,01)

Surveiller intensément les 20 premiers trades

Confirmer la stabilité du VPS

Vérifier la compatibilité avec le courtier

Vérifier la fonctionnalité du système de journalisation

Phase 4 : Déploiement Complet

Augmenter progressivement le risque au niveau souhaité

Activer toutes les stratégies souhaitées

Activer le filtre de nouvelles

Définir des limites quotidiennes/session appropriées

Établir une routine de surveillance

Philosophie du Système

Précision Avant la Fréquence : Le SMC PUMP PROP PRO se concentre sur la détection de flux institutionnels à haute probabilité, plutôt que sur le trading à haute fréquence. Le système attend des mouvements confirmés au niveau bancaire avant d'exécuter des entrées.

Structure Avant les Indicateurs : Opère sur la base de la structure du marché (BOS, CHOCH, Blocs d'Ordres, FVG), plutôt que sur des indicateurs retardés. L'action des prix et la dynamique du volume guident la prise de décision.

Mentalité de Gestion des Risques en Premier : Chaque trade validé contre 13 couches de conformité avant exécution. Pas de raccourcis. Pas d'exceptions.

Transparence : Visibilité totale de chaque détection, validation et décision d'exécution via des journaux complets lorsque le débogage est activé.

Adaptabilité : Fonctionne de 500 $ à 200 000 $+ sur les comptes avec la même méthodologie. Évolue naturellement avec la croissance du compte.

Divulgations Importantes

Risque de Trading : Tout trading comporte un risque substantiel de perte. Cet EA est un outil pour exécuter la méthodologie SMC, pas un conseil financier.

Aucune Garantie de Performance : Les résultats des backtests et démos passés ne garantissent pas les performances futures. Les conditions du marché changent continuellement.

Responsabilité de l'Utilisateur : Les traders sont seuls responsables des décisions de configuration, de test et de déploiement. Toujours tester minutieusement avant le trading en direct.

Dépendance au Courtier : La qualité d'exécution dépend de l'infrastructure du courtier, des spreads et de la stabilité du serveur. Les résultats varient selon le courtier.

Configuration Critique : Des configurations inappropriées peuvent amplifier les pertes. Comprendre chaque paramètre avant de le modifier. Commencer de manière conservatrice.

Surveillance Nécessaire : Particulièrement pendant les 2 premières semaines de fonctionnement en direct. Assurez-vous que le système se comporte comme prévu dans votre environnement spécifique.

Ressources de Support Technique

Documentation : Explications complètes des paramètres d'entrée dans les propriétés de l'EA

: Explications complètes des paramètres d'entrée dans les propriétés de l'EA Journaux de Débogage : Activer EnableDebugMessages pour un suivi détaillé des opérations

: Activer EnableDebugMessages pour un suivi détaillé des opérations Tableau de Bord : Surveillance de la santé du système en temps réel via un panneau visuel

: Surveillance de la santé du système en temps réel via un panneau visuel Communauté : Accès aux réseaux de traders propriétaires utilisant la méthodologie SMC

SMC PUMP PROP PRO - Automatisation Professionnelle des Concepts de Smart Money

Là où la Détection des Flux Institutionnels Rencontre la Précision Algorithmique

Cet Expert Advisor est un outil de trading technique basé sur la méthodologie des Concepts de Smart Money. Les utilisateurs sont responsables de leurs décisions et résultats de trading. Toujours effectuer des tests complets avant le déploiement en direct.