Major Trend Correction Histogram md

MT4 için "Major_Trend_Correction Histogramı" Kripto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.





- Major_Trend_Correction Histogramı göstergesi, büyük trendleri tespit etmek için tasarlanmıştır.

- Gösterge 2 renkte olabilir: Düşüş trendi için Kırmızı, yükseliş trendi için Mavi (renkler ayarlardan değiştirilebilir).

- Aynı renkte en az 10 ardışık histogram sütunu, yeni bir trendin başlangıcı anlamına gelir.

- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları bulunur.

- Göstergenin hassasiyetinden "Periyot" parametresi sorumludur.





Gösterge NASIL KULLANILIR:

1) Aynı renkte en az 10 ardışık histogram sütunu olup olmadığını kontrol edin; bu, yeni bir trendin başlangıcı anlamına gelir (boğa trendi için mavi, düşüş trendi için kırmızı).

2) Ardından, 1 veya 2 zıt renkli sütun varsa, ana trendin rengine geri döner - bu trend düzeltmesidir. 3) Düzeltmeden sonra, önemli bir yükseliş trendi olması durumunda Alım pozisyonu açmayı veya önemli bir düşüş trendi olması durumunda Satış pozisyonu açmayı düşünebilirsiniz.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.