Major Trend Correction Histogram md
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Major_Trend_Correction Histogramı" Kripto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Major_Trend_Correction Histogramı göstergesi, büyük trendleri tespit etmek için tasarlanmıştır.
- Gösterge 2 renkte olabilir: Düşüş trendi için Kırmızı, yükseliş trendi için Mavi (renkler ayarlardan değiştirilebilir).
- Aynı renkte en az 10 ardışık histogram sütunu, yeni bir trendin başlangıcı anlamına gelir.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları bulunur.
- Göstergenin hassasiyetinden "Periyot" parametresi sorumludur.
Gösterge NASIL KULLANILIR:
1) Aynı renkte en az 10 ardışık histogram sütunu olup olmadığını kontrol edin; bu, yeni bir trendin başlangıcı anlamına gelir (boğa trendi için mavi, düşüş trendi için kırmızı).
2) Ardından, 1 veya 2 zıt renkli sütun varsa, ana trendin rengine geri döner - bu trend düzeltmesidir. 3) Düzeltmeden sonra, önemli bir yükseliş trendi olması durumunda Alım pozisyonu açmayı veya önemli bir düşüş trendi olması durumunda Satış pozisyonu açmayı düşünebilirsiniz.
