Nasdaq Quantum PRO EA
- Uzman Danışmanlar
- Ilies Zalegh
- Sürüm: 3.0
- Güncellendi: 28 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
🚀 Nasdaq Quantum EA – NASDAQ 100 (US100) için özel Expert Advisor
Merhaba traderlar 👋,
Size Nasdaq Quantum EA’yı tanıtmaktan gurur duyuyoruz. MetaTrader 5 için tasarlanmış yeni nesil bir işlem robotu olan bu EA, NASDAQ 100 (US100) için özel olarak geliştirilmiştir – dünyanın en güçlü ve volatil endekslerinden biri.
Aylar süren geliştirme ve optimizasyonun ardından, bu EA net bir hedefle oluşturuldu: NASDAQ’ın eşsiz fırsatlarını yakalarken riski akıllıca ve sürdürülebilir şekilde yönetmek.
⚙️ Benzersiz ve sağlam strateji
Çoğu temel EA’nın aksine, Nasdaq Quantum EA yalnızca tek bir göstergeden faydalanmaz. Çok faktörlü ve çok zaman dilimli analizlere dayanır ve dinamik puanlama sistemi ile birleşir.
🔑 Algoritmanın anahtar noktaları:
✅ Puan ile karar: Her sinyal gerçek zamanlı olarak değerlendirilir
→ Alım puanı belirgin şekilde üstünse al
→ Satım puanı üstünse sat
🔁 Çok zaman dilimli analiz:
Ana zaman dilimi → giriş sinyali
Üst zaman dilimleri → trend doğrulama
Alt zaman dilimleri → hassasiyet ve optimum zamanlama
📊 Entegre kriterler: RSI, destek/direnç, fiyat dinamiği, volatilite ve likidite koşulları
🛡️ Dinamik risk yönetimi:
Piyasa volatilitesine göre Stop Loss hesaplanır
Lot büyüklüğü sermaye ile orantılıdır
Aktivite filtresi: düşük veya riskli dönemlerde işlem yok
📈 Backtest sonuçları (2021–2025):
✔️ Sermayede düzenli ve kademeli büyüme
✔️ Drawdown kontrol altında, prop firm kurallarına uygun
✔️ Yüksek volatilite dönemlerinde bile güçlü sonuçlar
💼 Nasdaq Quantum EA’yı neden seçmelisiniz?
🚀 NASDAQ 100 için özel optimize
🎯 Prop firm challenge’leri için ideal
⚙️ Kullanıma hazır: optimize parametreler dahil
🛡️ Sıkı drawdown yönetimi
💻 VPS uyumlu → 7/24 çalışma
🔒 Gelişmiş güvenlik: DLL yok, dış bağımlılık yok
🌍 Tüm MT5 brokerleri ile uyumlu
🔄 Ömür boyu ücretsiz güncellemeler
📬 Satın alım sonrası öncelikli destek
📦 Satın alımda dahil:
📂 Kullanıma hazır .EX5 dosyası
⚙️ Optimize edilmiş varsayılan parametreler
🔄 Tüm gelecekteki güncellemelere erişim
🤝 MQL5 mesajlaşma üzerinden özel destek
📥 Hızlı kurulum:
-
MetaTrader 5’i açın
-
Dosyayı MQL5 > Experts klasörüne koyun
-
Yeniden başlatın ve NASDAQ 100 üzerinde EA’yı aktifleştirin (M15 önerilir)
-
Backtest çalıştırın veya varsayılan parametreleri kullanın
🔐 Güvenlik ve uyumluluk:
✅ Harici çağrı veya DLL yok → %100 bağımsız
✅ Gerçek piyasa koşullarında test ve doğrulama (spread ve slippage dahil)
💰 Özel lansman teklifi:
Şu anda Nasdaq Quantum EA, MQL5’te resmi lansmanı için çok düşük fiyatla sunuluyor
⚠️ Önemli notlar:
Önce backtest ve demo hesapta test edin
Ticaret risk içerir → EA profesyonel bir araçtır, kar garantisi yok
🚀 NASDAQ 100’te başarıyı otomatikleştiren trader’lara katılın