Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – NASDAQ 100 (US100) için özel Expert Advisor

Merhaba traderlar 👋,
Size Nasdaq Quantum EA’yı tanıtmaktan gurur duyuyoruz. MetaTrader 5 için tasarlanmış yeni nesil bir işlem robotu olan bu EA, NASDAQ 100 (US100) için özel olarak geliştirilmiştir – dünyanın en güçlü ve volatil endekslerinden biri.

Aylar süren geliştirme ve optimizasyonun ardından, bu EA net bir hedefle oluşturuldu: NASDAQ’ın eşsiz fırsatlarını yakalarken riski akıllıca ve sürdürülebilir şekilde yönetmek.

⚙️ Benzersiz ve sağlam strateji
Çoğu temel EA’nın aksine, Nasdaq Quantum EA yalnızca tek bir göstergeden faydalanmaz. Çok faktörlü ve çok zaman dilimli analizlere dayanır ve dinamik puanlama sistemi ile birleşir.

🔑 Algoritmanın anahtar noktaları:
 Puan ile karar: Her sinyal gerçek zamanlı olarak değerlendirilir
→ Alım puanı belirgin şekilde üstünse al
→ Satım puanı üstünse sat

🔁 Çok zaman dilimli analiz:
Ana zaman dilimi → giriş sinyali
Üst zaman dilimleri → trend doğrulama
Alt zaman dilimleri → hassasiyet ve optimum zamanlama

📊 Entegre kriterler: RSI, destek/direnç, fiyat dinamiği, volatilite ve likidite koşulları

🛡️ Dinamik risk yönetimi:
Piyasa volatilitesine göre Stop Loss hesaplanır
Lot büyüklüğü sermaye ile orantılıdır
Aktivite filtresi: düşük veya riskli dönemlerde işlem yok

📈 Backtest sonuçları (2021–2025):
✔️ Sermayede düzenli ve kademeli büyüme
✔️ Drawdown kontrol altında, prop firm kurallarına uygun
✔️ Yüksek volatilite dönemlerinde bile güçlü sonuçlar

💼 Nasdaq Quantum EA’yı neden seçmelisiniz?
🚀 NASDAQ 100 için özel optimize
🎯 Prop firm challenge’leri için ideal
⚙️ Kullanıma hazır: optimize parametreler dahil
🛡️ Sıkı drawdown yönetimi
💻 VPS uyumlu → 7/24 çalışma
🔒 Gelişmiş güvenlik: DLL yok, dış bağımlılık yok
🌍 Tüm MT5 brokerleri ile uyumlu
🔄 Ömür boyu ücretsiz güncellemeler
📬 Satın alım sonrası öncelikli destek

📦 Satın alımda dahil:
📂 Kullanıma hazır .EX5 dosyası
⚙️ Optimize edilmiş varsayılan parametreler
🔄 Tüm gelecekteki güncellemelere erişim
🤝 MQL5 mesajlaşma üzerinden özel destek

📥 Hızlı kurulum:

  1. MetaTrader 5’i açın

  2. Dosyayı MQL5 > Experts klasörüne koyun

  3. Yeniden başlatın ve NASDAQ 100 üzerinde EA’yı aktifleştirin (M15 önerilir)

  4. Backtest çalıştırın veya varsayılan parametreleri kullanın

🔐 Güvenlik ve uyumluluk:
✅ Harici çağrı veya DLL yok → %100 bağımsız
✅ Gerçek piyasa koşullarında test ve doğrulama (spread ve slippage dahil)

💰 Özel lansman teklifi:
Şu anda Nasdaq Quantum EA, MQL5’te resmi lansmanı için çok düşük fiyatla sunuluyor

⚠️ Önemli notlar:
Önce backtest ve demo hesapta test edin
Ticaret risk içerir → EA profesyonel bir araçtır, kar garantisi yok

🚀 NASDAQ 100’te başarıyı otomatikleştiren trader’lara katılın


Önerilen ürünler
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  EXPANSION ON THE DAILY CHART .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS.   To catch the profits is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of mo
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
Uzman Danışmanlar
ATTENTION:  DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE  V8.0 Setfiles -   updated 12/08/2025 Please, now, add the  http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse:  Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert Advisor designed
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Uzman Danışmanlar
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Göz alıcı numaralar yok. Kırık vaatler yok. Urban Pulse, tek bir şeye önem veren tüccarlar için tasarlandı: tutarlılık. Prop challenge üzerinden büyüyor veya müşteri sermayesini yönetiyor olun, bu EA sınırlar içinde kalır — ve teslim eder. Tek bir grafikte çalıştırın: Zaman diliminde GBPUSD ekleyin. Hepsi bu. Bir grafik. Bir silah. Önemli: Bu sürüm indirimli fiyatta mevcuttur. Nihai fiyat: $399. Erken erişim yakında sona erecek. Kanal bağlantısı =  https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfaja
Nova HAR Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova HAR Trader is a disciplined automation combining Heiken Ashi and the Relative Strength Index (RSI) — blending trend smoothing with momentum confirmation for precise trade execution. This EA analyzes Heiken Ashi candles to identify clear trend direction, while RSI confirms overbought or oversold conditions to filter entries and exits. Instead of reacting to every small swing, Nova HAR Trader waits for aligned signals: trades are taken only when Heiken Ashi shows a clear trend and RSI confirm
QuantNas100
Thiago Levi Azevedo Valente
Uzman Danışmanlar
Start the Year 2024 in the perfect way by taking advantage of the Quantitative EA that performed wonderful results in previous years (including 2023) on the NASDAQ Index (NAS100)! It is not a high frequency EA. There are few operations. But they are very precise operations, where the EA analyzes the previous price/volume to understand the current movement and moment. Monthly TP/SL Video = 10% https://www.youtube.com/watch?v=dwgEMMEIIPc Monthly TP/SL Video = 20% https://www.youtube.com/watch?v=
Nasdaq100 Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Uzman Danışmanlar
LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2):  https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller MT4 Sürümü:   Buraya tıklayın Nasdaq Algo Trading'e hoş geldiniz Bu EA (Uzman Danışman), 13 yılı aşkın programlama ve ticaret deneyimine sahip bir ekip tarafından oluşturulmuş ve tasarlanmıştır. EA, uzun vadeli ve istikrarlı kâr sağlayabilen bir sistem geliştirmeye odaklanır. Risk içermeyen stratejiler kullanır ve Martingale, Grid ve Hedging yöntemlerini, ayrıca prati
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Uzman Danışmanlar
AO Trade sistemi özellikle trend ticareti için tasarlanmış olup, açık artırma veya haber saatlerini pazar eğilimlerini öngörmek için diğer belirli emir saatleri ile karşılaştırma noktaları olarak kullanır. **EA'da kullanılan tüm zaman parametreleri terminal zamanınıza dayanmaktadır. Farklı aracı kurumlar farklı GMT zaman dilimlerinde faaliyet gösterebilir, bu da Yaz Saati uygulamalarından dolayı daha fazla farklılık gösterebilir.** **Lütfen uygulamadan önce terminalinizle hizalanan zaman ayarl
Range Lover
Sio Kei Wong
Uzman Danışmanlar
Range Lover Trading System System Overview The Range Lover Trading System is a powerful automated trading tool designed to capitalize on market volatility for profit. Users only need to set a price range (upper and lower limits), and the system operates 24/7 without manual intervention. Within the specified price range, the system uses intelligent algorithms to continuously calculate and accumulate profits—the greater the volatility, the higher the returns. Even if the price breaks out of the r
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Xauren Sentinel Pro
Hasbi Dislen
Uzman Danışmanlar
Xauren Sentinel Pro – MT5 Ultimate Sniper Giriş Algoritmik EA | 4 Risk Modu | Pro Risk Yönetimi | UltraSafe Teknoloji Xauren Sentinel Pro ile Trading’de Seviye Atla! MetaTrader 5 üzerinde yeni nesil algoritmik işlem tecrübesi. Xauren Sentinel Pro, sermayesini korumak isteyen yatırımcılar için geliştirilmiş, sniper hassasiyetinde girişler yapan bir uzmanın (EA) ötesindedir. İster yeni, ister profesyonel ol; özel sniper algoritması ve gelişmiş güvenlik katmanları ile başarıya ulaşacaksın. A
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Uzman Danışmanlar
Shadow Timer FX – Your Smart Assistant for 20 Currency Pairs Trading Forex means staying alert. But monitoring 20 pairs across 5 timeframes at once? That’s not just hard – it’s humanly impossible. That’s exactly where Shadow Timer FX comes in. 2 purchases left and the price increases to 129$ LIVE MONITORING Recommendations: Timeframe M1 to D1 Pairs: EURUSD,GBPUSD, ... all FX Pairs (not indices, not commodities, not stocks, not crypto, not ETFs) Settings: after the purchse write me a message
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Uzman Danışmanlar
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
PythonLSTM
Yevhen Chystiukhin
Uzman Danışmanlar
This multi-currency Expert Advisor uses 28 currency pairs. For forecasts, the EA uses recurrent neural networks of the LSTM type, models trained in the python language environment, and imported into the EA using a new function in mql5 to load ONNX models Finally it happened, mql5 developers have recently introduced the ability to load ONNX models in the mql5 language. And this format supports most modern libraries for training neural networks, and this now opens up an unlimited number of possibi
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Uzman Danışmanlar
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Uzman Danışmanlar
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Nasdaq Champion MT5
Sugianto
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Trade Nasdaq 100 Like a Pro – Powered by a Decade of Expertise For years, as an EA developer, I received countless requests to create an expert advisor specifically designed to trade the Nasdaq 100. I took that challenge seriously. After nearly a decade of research, development, and real-world testing, I finally perfected an expert advisor that delivers powerful, automated trading for Nasdaq 100.This isn't just another EA—it’s the result of 10 years of refinement , built to maximize opportuniti
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
Uzman Danışmanlar
Powerful EA executes few monthly operations with a high percentage of effectiveness. One trade per week, once you try this method you will be able to modify the batch up according to your expectations. This EA is based on three main indicators, RSI, Stochastic, MACD. Previous price 120 Promoción  price 210,  15 copies remaining Next priced 300 USD Backtesting:  For best results this technique was created to work from January 2021, under current market conditions it is not recommended years befo
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Introduced expert system Stable Ex MT5 works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes a
Empire JPY MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Uzman Danışmanlar
Robô EMPIRE 15M CADJPY O robô EMPIRE 15M CADJPY foi desenvolvido para operar no par de moedas CAD/JPY com base no gráfico de 15 minutos. Utilizando uma combinação de indicadores técnicos, o robô identifica pontos de entrada e saída no mercado, com foco em uma gestão eficiente de risco. Ele é indicado para traders que buscam uma abordagem conservadora, recomendando-se um saldo inicial de $300 USD. Características de Operação • Prazo: 15 minutos • Por Moedas: CAD/JPY • Saldo Inicial Recomendado
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
Prism Ultimate Pro
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Prism Ultimate Pro Edition - AI Strategy Manager Professional Trading Suite with 100+ Advanced Strategies & AI Performance Management LIMITED TIME OFFERS First 10 Sales: $90 Next 50 Sales: $199 Regular Price: $499 Complete Strategy Arsenal This EA includes a comprehensive library of over 100 distinct trading strategies, categorized for maximum effectiveness. The arsenal covers a vast range of market approaches, including: High-Frequency & Scalping: Micro-scalping, session-based breakouts, and g
Horse Rider
Nikolas Berta
Uzman Danışmanlar
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Sembii scalper
Adiyakhuu Gantumur
Uzman Danışmanlar
Hello, I've dedicated ten years of experience to develop my first commercial EA, and I'm delighted to present it to you. This EA employs a breakout scalping strategy, abstaining from risky tactics like martingale, grid, tick scalping, averaging, etc. Currently, it exclusively operates on the USDJPY pair for MetaTrader 5, with plans for expansion across multiple pairs in the future. Additionally, a MetaTrader 4 version will be released soon. I am committed to providing a transparent and honest tr
Auric GOLD Gap EA
Giribambe Aphrodite Karasira
Uzman Danışmanlar
Auric "GOLD" Gap EA Thia gap trading system designed for NY market hours with controlled risk management and fixed risk-reward ratios. Detailed Description Overview The Auric "Gold" Gap Trader is a sophisticated automated trading system that identifies and trades specific price patterns that form during market opening hours. This professional-grade EA is designed for traders who want to capitalize on early morning market inefficiencies with precise risk management. Key Features Market Opening Sp
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
Uzman Danışmanlar
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
Quantum bot
Samuel Bedin
Uzman Danışmanlar
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
Lockheed Booster MT5
Ivan Isern Puyuelo
Uzman Danışmanlar
Advanced Trading Bot for MetaTrader 5 This trading bot is tailored for markets with intrinsic bullish trends, such as NASDAQ or the SP, delivering excellent performance with fairly high Sharpe ratio when used above the H4 periods. It isn't a system that uses grid or martingale. I've personally used this bot for over a year with great results. It has undergone extensive backtesting with high-quality data and has passed rigorous overfitting tests, including Monte Carlo permutations and parameter s
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
After years of perfecting breakout trading strategies I am ready to share my latest development. A breakout system that uses machine learning (ML) to constantly adapt to the current market behavior and scan for the highest probability setups.  Breakout trading is a tried and tested strategy, but as anything in trading, it does come with several challanges. The challenge as a manual trader is to locate the correct swing points, where the probability of a break out is the highest. It is subjectiv
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
GBPUSD Commander – M30 Zaman Diliminde Hassas Scalping Stratejisi Bu Expert Advisor (Uzman Danışman), GBP/USD paritesi için özel olarak geliştirilmiştir ve M30 (30 dakikalık) zaman diliminde güçlü ve güvenli bir scalping performansı sunar. Hassas giriş noktaları ile sıkı bir düşük risk yaklaşımını birleştirir — her işlemde yalnızca %2 risk alır — bu da onu sermaye korumasını ve istikrarlı büyümeyi önemseyen yatırımcılar için ideal hale getirir. Dinamik lot büyüklüğü, grafikte net bir şekilde gös
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.63 (35)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt