Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – NASDAQ 100 (US100) için özel Expert Advisor

Merhaba traderlar 👋,

Size Nasdaq Quantum EA’yı tanıtmaktan gurur duyuyoruz. MetaTrader 5 için tasarlanmış yeni nesil bir işlem robotu olan bu EA, NASDAQ 100 (US100) için özel olarak geliştirilmiştir – dünyanın en güçlü ve volatil endekslerinden biri.

Aylar süren geliştirme ve optimizasyonun ardından, bu EA net bir hedefle oluşturuldu: NASDAQ’ın eşsiz fırsatlarını yakalarken riski akıllıca ve sürdürülebilir şekilde yönetmek.

⚙️ Benzersiz ve sağlam strateji

Çoğu temel EA’nın aksine, Nasdaq Quantum EA yalnızca tek bir göstergeden faydalanmaz. Çok faktörlü ve çok zaman dilimli analizlere dayanır ve dinamik puanlama sistemi ile birleşir.

🔑 Algoritmanın anahtar noktaları:

✅ Puan ile karar: Her sinyal gerçek zamanlı olarak değerlendirilir

→ Alım puanı belirgin şekilde üstünse al

→ Satım puanı üstünse sat

🔁 Çok zaman dilimli analiz:

Ana zaman dilimi → giriş sinyali

Üst zaman dilimleri → trend doğrulama

Alt zaman dilimleri → hassasiyet ve optimum zamanlama

📊 Entegre kriterler: RSI, destek/direnç, fiyat dinamiği, volatilite ve likidite koşulları

🛡️ Dinamik risk yönetimi:

Piyasa volatilitesine göre Stop Loss hesaplanır

Lot büyüklüğü sermaye ile orantılıdır

Aktivite filtresi: düşük veya riskli dönemlerde işlem yok

📈 Backtest sonuçları (2021–2025):

✔️ Sermayede düzenli ve kademeli büyüme

✔️ Drawdown kontrol altında, prop firm kurallarına uygun

✔️ Yüksek volatilite dönemlerinde bile güçlü sonuçlar

💼 Nasdaq Quantum EA’yı neden seçmelisiniz?

🚀 NASDAQ 100 için özel optimize

🎯 Prop firm challenge’leri için ideal

⚙️ Kullanıma hazır: optimize parametreler dahil

🛡️ Sıkı drawdown yönetimi

💻 VPS uyumlu → 7/24 çalışma

🔒 Gelişmiş güvenlik: DLL yok, dış bağımlılık yok

🌍 Tüm MT5 brokerleri ile uyumlu

🔄 Ömür boyu ücretsiz güncellemeler

📬 Satın alım sonrası öncelikli destek

📦 Satın alımda dahil:

📂 Kullanıma hazır .EX5 dosyası

⚙️ Optimize edilmiş varsayılan parametreler

🔄 Tüm gelecekteki güncellemelere erişim

🤝 MQL5 mesajlaşma üzerinden özel destek

📥 Hızlı kurulum:

MetaTrader 5’i açın Dosyayı MQL5 > Experts klasörüne koyun Yeniden başlatın ve NASDAQ 100 üzerinde EA’yı aktifleştirin (M15 önerilir) Backtest çalıştırın veya varsayılan parametreleri kullanın

🔐 Güvenlik ve uyumluluk:

✅ Harici çağrı veya DLL yok → %100 bağımsız

✅ Gerçek piyasa koşullarında test ve doğrulama (spread ve slippage dahil)

💰 Özel lansman teklifi:

Şu anda Nasdaq Quantum EA, MQL5’te resmi lansmanı için çok düşük fiyatla sunuluyor

⚠️ Önemli notlar:

Önce backtest ve demo hesapta test edin

Ticaret risk içerir → EA profesyonel bir araçtır, kar garantisi yok

🚀 NASDAQ 100’te başarıyı otomatikleştiren trader’lara katılın