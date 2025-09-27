Nasdaq Quantum PRO EA
- Experts
- Ilies Zalegh
- 버전: 7.4
- 업데이트됨: 4 1월 2026
- 활성화: 10
⚡ NASDAQ QUANTUM EA | NAS100용 MT5 전문가 어드바이저 | 자동 거래 로봇
🚀 NASDAQ 지수 지배를 위한 프리미엄 전문가 어드바이저
NASDAQ QUANTUM EA는 MetaTrader 5용 차세대 전문가 어드바이저로, NASDAQ 100 지수(NAS100, US100, NDX)를 위해 특별히 설계되었습니다 — 세계에서 가장 빠르고 강력하며 변동성이 높은 지수입니다.
💡 이 EA는 대중용이 아니라 PREMIUM EA입니다.
자본 성장을 가속화하고 NASDAQ의 임펄스 움직임을 효과적으로 활용하며, 전문 트레이딩 수준에 도달하려는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
👉 목표: 신속하게 행동하고, 최고의 임펄스를 포착하며, 위험을 지능적으로 관리합니다.
⚙️ 프리미엄 다중 요인 전략
단일 지표에 의존하는 기본 EA와 달리, NASDAQ QUANTUM EA는 다중 요인 및 멀티 타임프레임 아키텍처를 사용하며, 지능형 동적 스코어링 시스템과 통합되어 있습니다.
🎯 예상 결과
👉 불필요한 거래 감소
👉 보다 정확한 진입
👉 NASDAQ의 극심한 변동성 최대 활용
🔑 알고리즘 핵심 – 의사결정 스코어링 시스템(Decision Scoring System)
✅ 지능형 스코어링 시스템
각 신호는:
-
여러 지표(RSI, MACD, EMA, ADX)를 통해 분석
-
각 기준의 강도에 따라 가중치 부여
-
실시간 평가 (매수 점수 vs 매도 점수)
거래 규칙:
➡️ 매수: 매수 점수 > 매도 점수 + 임계값인 경우
➡️ 매도: 매도 점수가 명확히 우세한 경우
➡️ 강제 거래 없음 — 잠재력이 높은 기회만 거래
🔁 고급 멀티 타임프레임 분석
-
M15 / M30 → 진입 신호 탐지
-
H1 / H4 → 지배적 추세 확인
-
M5 → 정확한 타이밍 및 손실 감소
📊 내장 기준
✅ 동적 RSI (과매수/과매도 구간)
✅ 자동 지원/저항 레벨
✅ 가격 구조(Price Action)
✅ 실제 변동성(적응형 ATR)
✅ 유리한 유동성(미국 세션)
✅ MACD 다이버전스
✅ EMA 교차(50 / 100 / 200)
🛡️ 동적 위험 관리 – 프리미엄 레벨
빠름 ≠ 통제되지 않음
✔️ 변동성 기반 적응형 손절(ATR)
✔️ 자본에 비례한 거래량
✔️ 비활성 구간 필터 — “빈” 구간에서 거래 없음
✔️ 통제된 손실 — Prop-Firm 호환
✔️ 최소 Risk/Reward 1:2
✔️ 마틴게일, 그리드 없음 — 안전한 거래
👉 자본 보호와 통제된 공격성 간 최적 균형
📈 백테스트 결과 (2021–2025)
✔️ 검증된 결과
✔️ 빠르고 안정적인 성장
✔️ NASDAQ 임펄스 구간에서 효율적
✔️ 높은 변동성에서도 통제된 손실
✔️ 월간 거래: 5–10회 (활발하지만 선택적)
👉 결과는 알고리즘의 프리미엄 품질을 반영하며, 과도한 위험을 의미하지 않습니다.
💎 NASDAQ QUANTUM EA를 선택해야 하는 이유
🚀 NASDAQ 100 전용 최적화(NAS100, US100)
⚡ 자본 성장 가속화 설계
🎯 Prop-Firm 및 야심 있는 트레이더에 최적
⚙️ 바로 사용 가능 — 프리미엄 설정 포함
🛡️ 엄격한 손실 통제 — FTMO / MFF 호환
💻 VPS 호환 — 24/7 운영 가능
🔒 최고 수준 보안 — DLL 및 외부 호출 없음
🌍 모든 MT5 브로커 지원 — ECN, STP, Market Maker
🔄 평생 무료 업데이트
📬 프리미엄 우선 지원
🏆 다른 NASDAQ EA와의 비교
❌ 다른 EA: 단일 지표, NASDAQ 최적화 없음, 높은 손실
✅ QUANTUM EA: 다중 요인 분석, 지능형 스코어링, NAS100 최적화, 통제된 손실
📦 구매 시 포함 사항
✅ 프리미엄 .EX5 파일, 즉시 사용 가능
✅ 최적화된 파라미터 (.set)
✅ 모든 향후 업데이트 액세스
✅ MQL5 메시지를 통한 개인 지원
📥 빠른 설치 (5분)
-
MetaTrader 5 실행
-
파일을 MQL5 > Experts에 복사
-
MT5 재시작
-
NASDAQ에서 EA 실행 — M15 권장
-
기본 설정 사용 (이미 최적화됨)
👉 몇 분 내 거래 시작 가능
💰 런칭 프로모션 – PREMIUM EA
NASDAQ QUANTUM EA PREMIUM은 런칭 특별가로 제공되며, 초기 구매자 전용입니다.
💡 런칭가: 349.99 USD
💡 예정 최종가: 2000 USD
📈 판매마다 가격 상승
👉 지금 구매 =
✅ 최저가 보장
✅ 프리미엄 EA 접근
✅ 모든 향후 업데이트 무료
✅ 평생 우선 지원
⚠️ 활성화 한도 달성 시 가격은 영구 상승
🎁 독점 보너스 – Gold XAUUSD 시너지
NASDAQ QUANTUM 구매자는 XAUUSD(Gold) EA에 대한 독점 제안을 자동으로 받습니다. 이전에 공개된 적 없는 가격입니다.
🔥 2025–2026 승리 듀오
⚡ NASDAQ QUANTUM EA → 수익 가속 및 빠른 확장
🥇 AI Gold Trading EA → 안정성, 최소 손실
전문 전략:
✅ NASDAQ + Gold 다각화
✅ 포트폴리오 시너지
✅ 다중 시스템 우선 지원
✅ 미래 혁신 조기 액세스
❓ FAQ – 자주 묻는 질문
➡️ 최소 자본? 500 USD (실계좌) / 10,000 USD (Prop-Firm)
➡️ 다른 자산에서도 작동? ❌ NASDAQ 100 전용 최적화
➡️ VPS 필요? ✅ 24/7 최적 운영 필수
➡️ Prop-Firm 호환? ✅ 손실 통제, FTMO / MFF 준수
➡️ 설정 변경 필요? ❌ 기본 프리미엄 최적화
➡️ 업데이트? ✅ 평생 무료 — NASDAQ 시장 지속 적응
➡️ 권장 타임프레임? ✅ M15 (최적), M5 / M30 / H1 가능
➡️ 호환 심볼? ✅ NAS100, US100, USTEC, NDX (브로커 의존)
🔐 보안 및 규정 준수
✅ 100% 독립 실행 — 외부 호출 없음
✅ 최적화된 네이티브 MQL5 코드
✅ 실거래 환경 테스트 완료 (스프레드, 슬리피지 포함)
✅ 블랙박스 아님 — 투명 로직
✅ 필수 Stop Loss — 자본 보호
✅ 규제 브로커 호환
⚠️ 위험 경고
거래에는 자본 손실 위험이 높습니다.
⚠️ NASDAQ QUANTUM EA PREMIUM은 전문 도구이며 수익을 보장하지 않습니다.
⚠️ 과거 성과 ≠ 미래 성과
⚠️ 실거래 전 데모 계정 테스트 필요
⚠️ 손실 가능 자본만 사용
추천:
✅ 최소 자본: 500 USD
✅ 위험: 거래당 1–2%
✅ 안정적 24/7 운영을 위한 VPS
✅ NASDAQ 저스프레드 ECN/STP 브로커
🚀 결론
⚡ NASDAQ QUANTUM EA PREMIUM
👉 신속하게 움직이고, NASDAQ의 극단적 변동성을 활용하며, 트레이딩 수준을 한 단계 높이고자 하는 트레이더용
🤖 성능을 위한 프리미엄 알고리즘 지능
💎 강력한 듀오
⚡ NASDAQ QUANTUM = 속도와 파워
🥇 AI GOLD EA = 안정성과 일관성
전문 트레이더는 두 EA를 모두 사용합니다.
🚀 지금 주문하고 NASDAQ을 지배하세요
2026 NASDAQ QUANTUM EA — 미국 지수용 엘리트 전문가 어드바이저
⚡ 속도를 지원하는 프리미엄 인텔리전스
