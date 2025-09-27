Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – El Asesor Experto exclusivo para NASDAQ 100 (US100)

Hola traders 👋,

Nos enorgullece presentar Nasdaq Quantum EA, un robot de trading de nueva generación para MetaTrader 5, diseñado exclusivamente para NASDAQ 100 (US100) – uno de los índices más poderosos y volátiles del mundo.

Después de meses de desarrollo y optimización, este EA fue construido con un objetivo claro: capturar las oportunidades únicas del NASDAQ mientras gestiona el riesgo de manera inteligente y sostenible.

⚙️ Estrategia única y robusta

A diferencia de muchos EAs básicos, Nasdaq Quantum EA no utiliza un solo indicador. Se basa en análisis multifactor y multitemporal, combinado en un sistema de puntuación dinámica.

🔑 Puntos clave del algoritmo:

✅ Decisión por puntuación: Cada señal se evalúa y califica en tiempo real

→ Comprar si la puntuación de compra domina claramente

→ Vender si la puntuación de venta es superior

🔁 Análisis multitemporal:

Temporalidad principal → señal de entrada

Temporalidades superiores → validación de tendencia

Temporalidades inferiores → precisión y timing óptimo

📊 Criterios integrados: RSI, soportes/resistencias, dinámica de precios, volatilidad y condiciones de liquidez

🛡️ Gestión dinámica del riesgo:

Stop Loss calculado según la volatilidad del mercado

Tamaño de lote proporcional al capital

Filtro de inactividad: sin operaciones en periodos lentos o riesgosos

📈 Resultados de backtest (2021–2025):

✔️ Crecimiento de capital regular y progresivo

✔️ Drawdown controlado y compatible con reglas de prop firms

✔️ Resultados robustos incluso en alta volatilidad

💼 Por qué elegir Nasdaq Quantum EA:

🚀 Optimizado exclusivamente para NASDAQ 100

🎯 Ideal para retos de prop firms

⚙️ Listo para usar: parámetros optimizados incluidos

🛡️ Gestión estricta del drawdown

💻 Compatible con VPS → funcionamiento 24/7

🔒 Seguridad reforzada: sin DLL ni dependencias externas

🌍 Compatible con todos los brokers MT5

🔄 Actualizaciones gratuitas de por vida

📬 Soporte prioritario tras la compra

📦 Incluido con la compra:

📂 Archivo .EX5 listo para usar

⚙️ Parámetros predeterminados optimizados

🔄 Acceso a todas las futuras actualizaciones

🤝 Soporte dedicado vía mensajería MQL5

📥 Instalación rápida:

Abrir MetaTrader 5 Colocar el archivo en MQL5 > Experts Reiniciar y activar el EA en NASDAQ 100 (recomendado M15) Ejecutar backtest o usar parámetros predeterminados

🔐 Seguridad y conformidad:

✅ Sin llamadas externas ni DLL → 100% autónomo

✅ Testeado y validado en condiciones reales (spreads, slippage incluidos)

💰 Oferta especial de lanzamiento:

Actualmente, Nasdaq Quantum EA se ofrece a un precio muy bajo por su lanzamiento oficial en MQL5.

⚠️ Notas importantes:

Probar primero en backtest o cuenta demo

El trading implica riesgos → EA es una herramienta profesional, no garantiza ganancias

🚀 Únete a los traders que automatizan su éxito en NASDAQ 100