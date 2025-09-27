Nasdaq Quantum PRO EA
🚀 Nasdaq Quantum EA – El Asesor Experto exclusivo para NASDAQ 100 (US100)
Hola traders 👋,
Nos enorgullece presentar Nasdaq Quantum EA, un robot de trading de nueva generación para MetaTrader 5, diseñado exclusivamente para NASDAQ 100 (US100) – uno de los índices más poderosos y volátiles del mundo.
Después de meses de desarrollo y optimización, este EA fue construido con un objetivo claro: capturar las oportunidades únicas del NASDAQ mientras gestiona el riesgo de manera inteligente y sostenible.
⚙️ Estrategia única y robusta
A diferencia de muchos EAs básicos, Nasdaq Quantum EA no utiliza un solo indicador. Se basa en análisis multifactor y multitemporal, combinado en un sistema de puntuación dinámica.
🔑 Puntos clave del algoritmo:
✅ Decisión por puntuación: Cada señal se evalúa y califica en tiempo real
→ Comprar si la puntuación de compra domina claramente
→ Vender si la puntuación de venta es superior
🔁 Análisis multitemporal:
Temporalidad principal → señal de entrada
Temporalidades superiores → validación de tendencia
Temporalidades inferiores → precisión y timing óptimo
📊 Criterios integrados: RSI, soportes/resistencias, dinámica de precios, volatilidad y condiciones de liquidez
🛡️ Gestión dinámica del riesgo:
Stop Loss calculado según la volatilidad del mercado
Tamaño de lote proporcional al capital
Filtro de inactividad: sin operaciones en periodos lentos o riesgosos
📈 Resultados de backtest (2021–2025):
✔️ Crecimiento de capital regular y progresivo
✔️ Drawdown controlado y compatible con reglas de prop firms
✔️ Resultados robustos incluso en alta volatilidad
💼 Por qué elegir Nasdaq Quantum EA:
🚀 Optimizado exclusivamente para NASDAQ 100
🎯 Ideal para retos de prop firms
⚙️ Listo para usar: parámetros optimizados incluidos
🛡️ Gestión estricta del drawdown
💻 Compatible con VPS → funcionamiento 24/7
🔒 Seguridad reforzada: sin DLL ni dependencias externas
🌍 Compatible con todos los brokers MT5
🔄 Actualizaciones gratuitas de por vida
📬 Soporte prioritario tras la compra
📦 Incluido con la compra:
📂 Archivo .EX5 listo para usar
⚙️ Parámetros predeterminados optimizados
🔄 Acceso a todas las futuras actualizaciones
🤝 Soporte dedicado vía mensajería MQL5
📥 Instalación rápida:
-
Abrir MetaTrader 5
-
Colocar el archivo en MQL5 > Experts
-
Reiniciar y activar el EA en NASDAQ 100 (recomendado M15)
-
Ejecutar backtest o usar parámetros predeterminados
🔐 Seguridad y conformidad:
✅ Sin llamadas externas ni DLL → 100% autónomo
✅ Testeado y validado en condiciones reales (spreads, slippage incluidos)
💰 Oferta especial de lanzamiento:
Actualmente, Nasdaq Quantum EA se ofrece a un precio muy bajo por su lanzamiento oficial en MQL5.
⚠️ Notas importantes:
Probar primero en backtest o cuenta demo
El trading implica riesgos → EA es una herramienta profesional, no garantiza ganancias
🚀 Únete a los traders que automatizan su éxito en NASDAQ 100
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración