Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – El Asesor Experto exclusivo para NASDAQ 100 (US100)

Hola traders 👋,
Nos enorgullece presentar Nasdaq Quantum EA, un robot de trading de nueva generación para MetaTrader 5, diseñado exclusivamente para NASDAQ 100 (US100) – uno de los índices más poderosos y volátiles del mundo.

Después de meses de desarrollo y optimización, este EA fue construido con un objetivo claro: capturar las oportunidades únicas del NASDAQ mientras gestiona el riesgo de manera inteligente y sostenible.

⚙️ Estrategia única y robusta
A diferencia de muchos EAs básicos, Nasdaq Quantum EA no utiliza un solo indicador. Se basa en análisis multifactor y multitemporal, combinado en un sistema de puntuación dinámica.

🔑 Puntos clave del algoritmo:
 Decisión por puntuación: Cada señal se evalúa y califica en tiempo real
→ Comprar si la puntuación de compra domina claramente
→ Vender si la puntuación de venta es superior

🔁 Análisis multitemporal:
Temporalidad principal → señal de entrada
Temporalidades superiores → validación de tendencia
Temporalidades inferiores → precisión y timing óptimo

📊 Criterios integrados: RSI, soportes/resistencias, dinámica de precios, volatilidad y condiciones de liquidez

🛡️ Gestión dinámica del riesgo:
Stop Loss calculado según la volatilidad del mercado
Tamaño de lote proporcional al capital
Filtro de inactividad: sin operaciones en periodos lentos o riesgosos

📈 Resultados de backtest (2021–2025):
✔️ Crecimiento de capital regular y progresivo
✔️ Drawdown controlado y compatible con reglas de prop firms
✔️ Resultados robustos incluso en alta volatilidad

💼 Por qué elegir Nasdaq Quantum EA:
🚀 Optimizado exclusivamente para NASDAQ 100
🎯 Ideal para retos de prop firms
⚙️ Listo para usar: parámetros optimizados incluidos
🛡️ Gestión estricta del drawdown
💻 Compatible con VPS → funcionamiento 24/7
🔒 Seguridad reforzada: sin DLL ni dependencias externas
🌍 Compatible con todos los brokers MT5
🔄 Actualizaciones gratuitas de por vida
📬 Soporte prioritario tras la compra

📦 Incluido con la compra:
📂 Archivo .EX5 listo para usar
⚙️ Parámetros predeterminados optimizados
🔄 Acceso a todas las futuras actualizaciones
🤝 Soporte dedicado vía mensajería MQL5

📥 Instalación rápida:

  1. Abrir MetaTrader 5

  2. Colocar el archivo en MQL5 > Experts

  3. Reiniciar y activar el EA en NASDAQ 100 (recomendado M15)

  4. Ejecutar backtest o usar parámetros predeterminados

🔐 Seguridad y conformidad:
✅ Sin llamadas externas ni DLL → 100% autónomo
✅ Testeado y validado en condiciones reales (spreads, slippage incluidos)

💰 Oferta especial de lanzamiento:
Actualmente, Nasdaq Quantum EA se ofrece a un precio muy bajo por su lanzamiento oficial en MQL5.

⚠️ Notas importantes:
Probar primero en backtest o cuenta demo
El trading implica riesgos → EA es una herramienta profesional, no garantiza ganancias

🚀 Únete a los traders que automatizan su éxito en NASDAQ 100


Filtro:
Asma Azacri
123
Asma Azacri 2025.10.14 08:03 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ilies Zalegh
246
Respuesta del desarrollador Ilies Zalegh 2025.12.26 12:54
Thank you
Respuesta al comentario