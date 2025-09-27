🚀 ナスダック・クオンタムEA – NASDAQ 100（US100）専用のエキスパートアドバイザー

トレーダーの皆さん、こんにちは 👋、

私たちはNasdaq Quantum EAを誇りを持って紹介します。MetaTrader 5向けの次世代トレーディングロボットで、NASDAQ 100（US100）のために特別に設計されています。

数か月にわたる開発と最適化の末、このEAは明確な目標のもとに作られました：NASDAQのユニークな機会を捉えつつ、リスクを賢く持続的に管理すること。

⚙️ ユニークで堅牢な戦略

多くの基本的なEAとは異なり、Nasdaq Quantum EAは単一の指標に依存しません。複数要因・複数時間軸の分析に基づき、動的スコアリングシステムで統合されています。

🔑 アルゴリズムの主なポイント:

✅ スコアによる意思決定: 各シグナルはリアルタイムで評価・採点

→ 買いスコアが明確に優勢なら買い

→ 売りスコアが優勢なら売り

🔁 マルチタイムフレーム分析:

メインTF → エントリーシグナル

上位TF → トレンド確認

下位TF → 精度と最適タイミング

📊 内蔵条件: RSI、サポート/レジスタンス、価格動向、ボラティリティ、流動性条件

🛡️ 動的リスク管理:

市場ボラティリティに基づくストップロス

資本に比例したロットサイズ

非稼働期間フィルター：低活性・高リスク期間はトレードなし

📈 バックテスト結果（2021–2025）:

✔️ 安定的かつ段階的な資本成長

✔️ ドローダウン制御、prop firm規則に準拠

✔️ 高ボラティリティ期間でも堅実な結果

💼 なぜNasdaq Quantum EAを選ぶのか:

🚀 NASDAQ 100専用に最適化

🎯 Prop firmチャレンジに最適

⚙️ すぐに使用可能：最適化済みパラメータ含む

🛡️ 厳格なドローダウン管理

💻 VPS対応 → 24時間稼働

🔒 セキュリティ強化：DLLなし、外部依存なし

🌍 すべてのMT5ブローカー対応

🔄 無料アップデート永久提供

📬 購入後の優先サポート

📦 購入特典:

📂 即使用可能な.EX5ファイル

⚙️ 最適化済みデフォルトパラメータ

🔄 将来のアップデート全アクセス

🤝 MQL5メッセージによる専用サポート

📥 簡単インストール:

MetaTrader 5を開く ファイルをMQL5 > Expertsに配置 再起動しNASDAQ 100でEAを有効化（M15推奨） バックテスト実行、またはデフォルトパラメータ使用

🔐 安全性と準拠:

✅ 外部呼び出しやDLLなし → 100%自律

✅ 実環境でテスト済み（スプレッド、スリッページ含む）

💰 特別ローンチオファー:

現在、公式リリース記念で非常に低価格

⚠️ 重要:

まずバックテスト・デモで確認

トレードはリスクを伴います → EAはプロツールであり、利益保証ではありません

🚀 NASDAQ 100で自動化された成功に参加