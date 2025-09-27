Nasdaq Quantum PRO EA
- エキスパート
- Ilies Zalegh
- バージョン: 7.2
- アップデート済み: 24 12月 2025
- アクティベーション: 5
🚀 ナスダック・クオンタムEA – NASDAQ 100（US100）専用のエキスパートアドバイザー
トレーダーの皆さん、こんにちは 👋、
私たちはNasdaq Quantum EAを誇りを持って紹介します。MetaTrader 5向けの次世代トレーディングロボットで、NASDAQ 100（US100）のために特別に設計されています。
数か月にわたる開発と最適化の末、このEAは明確な目標のもとに作られました：NASDAQのユニークな機会を捉えつつ、リスクを賢く持続的に管理すること。
⚙️ ユニークで堅牢な戦略
多くの基本的なEAとは異なり、Nasdaq Quantum EAは単一の指標に依存しません。複数要因・複数時間軸の分析に基づき、動的スコアリングシステムで統合されています。
🔑 アルゴリズムの主なポイント:
✅ スコアによる意思決定: 各シグナルはリアルタイムで評価・採点
→ 買いスコアが明確に優勢なら買い
→ 売りスコアが優勢なら売り
🔁 マルチタイムフレーム分析:
メインTF → エントリーシグナル
上位TF → トレンド確認
下位TF → 精度と最適タイミング
📊 内蔵条件: RSI、サポート/レジスタンス、価格動向、ボラティリティ、流動性条件
🛡️ 動的リスク管理:
市場ボラティリティに基づくストップロス
資本に比例したロットサイズ
非稼働期間フィルター：低活性・高リスク期間はトレードなし
📈 バックテスト結果（2021–2025）:
✔️ 安定的かつ段階的な資本成長
✔️ ドローダウン制御、prop firm規則に準拠
✔️ 高ボラティリティ期間でも堅実な結果
💼 なぜNasdaq Quantum EAを選ぶのか:
🚀 NASDAQ 100専用に最適化
🎯 Prop firmチャレンジに最適
⚙️ すぐに使用可能：最適化済みパラメータ含む
🛡️ 厳格なドローダウン管理
💻 VPS対応 → 24時間稼働
🔒 セキュリティ強化：DLLなし、外部依存なし
🌍 すべてのMT5ブローカー対応
🔄 無料アップデート永久提供
📬 購入後の優先サポート
📦 購入特典:
📂 即使用可能な.EX5ファイル
⚙️ 最適化済みデフォルトパラメータ
🔄 将来のアップデート全アクセス
🤝 MQL5メッセージによる専用サポート
📥 簡単インストール:
-
MetaTrader 5を開く
-
ファイルをMQL5 > Expertsに配置
-
再起動しNASDAQ 100でEAを有効化（M15推奨）
-
バックテスト実行、またはデフォルトパラメータ使用
🔐 安全性と準拠:
✅ 外部呼び出しやDLLなし → 100%自律
✅ 実環境でテスト済み（スプレッド、スリッページ含む）
💰 特別ローンチオファー:
現在、公式リリース記念で非常に低価格
⚠️ 重要:
まずバックテスト・デモで確認
トレードはリスクを伴います → EAはプロツールであり、利益保証ではありません
🚀 NASDAQ 100で自動化された成功に参加
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした