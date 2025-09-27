Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 ナスダック・クオンタムEA – NASDAQ 100（US100）専用のエキスパートアドバイザー

トレーダーの皆さん、こんにちは 👋、
私たちはNasdaq Quantum EAを誇りを持って紹介します。MetaTrader 5向けの次世代トレーディングロボットで、NASDAQ 100（US100）のために特別に設計されています。

数か月にわたる開発と最適化の末、このEAは明確な目標のもとに作られました：NASDAQのユニークな機会を捉えつつ、リスクを賢く持続的に管理すること。

⚙️ ユニークで堅牢な戦略
多くの基本的なEAとは異なり、Nasdaq Quantum EAは単一の指標に依存しません。複数要因・複数時間軸の分析に基づき、動的スコアリングシステムで統合されています。

🔑 アルゴリズムの主なポイント:
 スコアによる意思決定: 各シグナルはリアルタイムで評価・採点
→ 買いスコアが明確に優勢なら買い
→ 売りスコアが優勢なら売り

🔁 マルチタイムフレーム分析:
メインTF → エントリーシグナル
上位TF → トレンド確認
下位TF → 精度と最適タイミング

📊 内蔵条件: RSI、サポート/レジスタンス、価格動向、ボラティリティ、流動性条件

🛡️ 動的リスク管理:
市場ボラティリティに基づくストップロス
資本に比例したロットサイズ
非稼働期間フィルター：低活性・高リスク期間はトレードなし

📈 バックテスト結果（2021–2025）:
✔️ 安定的かつ段階的な資本成長
✔️ ドローダウン制御、prop firm規則に準拠
✔️ 高ボラティリティ期間でも堅実な結果

💼 なぜNasdaq Quantum EAを選ぶのか:
🚀 NASDAQ 100専用に最適化
🎯 Prop firmチャレンジに最適
⚙️ すぐに使用可能：最適化済みパラメータ含む
🛡️ 厳格なドローダウン管理
💻 VPS対応 → 24時間稼働
🔒 セキュリティ強化：DLLなし、外部依存なし
🌍 すべてのMT5ブローカー対応
🔄 無料アップデート永久提供
📬 購入後の優先サポート

📦 購入特典:
📂 即使用可能な.EX5ファイル
⚙️ 最適化済みデフォルトパラメータ
🔄 将来のアップデート全アクセス
🤝 MQL5メッセージによる専用サポート

📥 簡単インストール:

  1. MetaTrader 5を開く

  2. ファイルをMQL5 > Expertsに配置

  3. 再起動しNASDAQ 100でEAを有効化（M15推奨）

  4. バックテスト実行、またはデフォルトパラメータ使用

🔐 安全性と準拠:
✅ 外部呼び出しやDLLなし → 100%自律
✅ 実環境でテスト済み（スプレッド、スリッページ含む）

💰 特別ローンチオファー:
現在、公式リリース記念で非常に低価格

⚠️ 重要:
まずバックテスト・デモで確認
トレードはリスクを伴います → EAはプロツールであり、利益保証ではありません

🚀 NASDAQ 100で自動化された成功に参加


作者のその他のプロダクト
Quantum Gold IA
Ilies Zalegh
エキスパート
AI Gold Trading EA – L’Expert Advisor nouvelle génération pour le XAU/USD Nous sommes fiers de vous présenter AI Gold Trading EA , un robot de trading de nouvelle génération pour MetaTrader 5 , conçu exclusivement pour l’Or (XAU/USD) — l’actif refuge le plus liquide, volatile et stratégique des marchés financiers. Fruit d’un développement intensif et méticuleux , cet Expert Advisor a été pensé pour une mission claire : exploiter intelligemment la volatilité du Gold tout en maîtrisant stric
フィルタ:
Asma Azacri
123
Asma Azacri 2025.10.14 08:03 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ilies Zalegh
247
開発者からの返信 Ilies Zalegh 2025.12.26 12:54
Thank you
レビューに返信