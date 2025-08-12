Nasdaq Quantum PRO EA
- Experts
- Ilies Zalegh
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 28 settembre 2025
- Attivazioni: 10
🚀 Nasdaq Quantum EA – L’Expert Advisor esclusivo per NASDAQ 100 (US100)
Ciao traders 👋,
Siamo orgogliosi di presentare Nasdaq Quantum EA, un robot di trading di nuova generazione per MetaTrader 5, progettato esclusivamente per NASDAQ 100 (US100) – uno degli indici più potenti e volatili del mondo.
Dopo mesi di sviluppo e ottimizzazione, questo EA è stato costruito con un obiettivo chiaro: catturare le opportunità uniche del NASDAQ gestendo il rischio in modo intelligente e sostenibile.
⚙️ Strategia unica e robusta
A differenza di molti EA di base, Nasdaq Quantum EA non utilizza un singolo indicatore. Si basa su analisi multifattoriale e multi-timeframe, combinata in un sistema di punteggio dinamico.
🔑 Punti chiave dell’algoritmo:
✅ Decisione per punteggio: Ogni segnale è valutato in tempo reale
→ Acquisto se il punteggio d’acquisto domina chiaramente
→ Vendita se il punteggio di vendita è superiore
🔁 Analisi multi-timeframe:
Timeframe principale → segnale di ingresso
Timeframe superiori → conferma trend
Timeframe inferiori → precisione e timing ottimale
📊 Criteri integrati: RSI, supporti/resistenze, dinamica dei prezzi, volatilità e condizioni di liquidità
🛡️ Gestione dinamica del rischio:
Stop Loss calcolato secondo la volatilità del mercato
Dimensione lotto proporzionale al capitale
Filtro inattività: niente trade in periodi lenti o rischiosi
📈 Risultati backtest (2021–2025):
✔️ Crescita regolare e progressiva del capitale
✔️ Drawdown controllato e conforme alle regole prop firm
✔️ Risultati robusti anche in periodi di alta volatilità
💼 Perché scegliere Nasdaq Quantum EA?
🚀 Ottimizzato esclusivamente per NASDAQ 100
🎯 Ideale per sfide prop firm
⚙️ Pronto all’uso: parametri ottimizzati inclusi
🛡️ Gestione rigorosa del drawdown
💻 Compatibile con VPS → funzionamento 24/7
🔒 Sicurezza avanzata: niente DLL, nessuna dipendenza esterna
🌍 Compatibile con tutti i broker MT5
🔄 Aggiornamenti gratuiti a vita
📬 Supporto prioritario post-acquisto
📦 Incluso nell’acquisto:
📂 File .EX5 pronto all’uso
⚙️ Parametri di default ottimizzati
🔄 Accesso a tutti i futuri aggiornamenti
🤝 Supporto dedicato tramite messaggistica MQL5
📥 Installazione rapida:
-
Aprire MetaTrader 5
-
Posizionare il file in MQL5 > Experts
-
Riavviare e attivare EA su NASDAQ 100 (M15 consigliato)
-
Eseguire backtest o usare parametri di default
🔐 Sicurezza e conformità:
✅ Nessuna chiamata esterna o DLL → 100% autonomo
✅ Testato e validato in condizioni reali (spread, slippage inclusi)
💰 Offerta speciale di lancio:
Attualmente Nasdaq Quantum EA è offerto a prezzo molto basso per il lancio ufficiale su MQL5
⚠️ Note importanti:
Testare sempre prima in backtest o demo
Il trading comporta rischi → EA è uno strumento professionale, non garantisce profitto
🚀 Unisciti ai trader che automatizzano il loro successo su NASDAQ 100