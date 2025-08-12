Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – L’Expert Advisor esclusivo per NASDAQ 100 (US100)

Ciao traders 👋,
Siamo orgogliosi di presentare Nasdaq Quantum EA, un robot di trading di nuova generazione per MetaTrader 5, progettato esclusivamente per NASDAQ 100 (US100) – uno degli indici più potenti e volatili del mondo.

Dopo mesi di sviluppo e ottimizzazione, questo EA è stato costruito con un obiettivo chiaro: catturare le opportunità uniche del NASDAQ gestendo il rischio in modo intelligente e sostenibile.

⚙️ Strategia unica e robusta
A differenza di molti EA di base, Nasdaq Quantum EA non utilizza un singolo indicatore. Si basa su analisi multifattoriale e multi-timeframe, combinata in un sistema di punteggio dinamico.

🔑 Punti chiave dell’algoritmo:
 Decisione per punteggio: Ogni segnale è valutato in tempo reale
→ Acquisto se il punteggio d’acquisto domina chiaramente
→ Vendita se il punteggio di vendita è superiore

🔁 Analisi multi-timeframe:
Timeframe principale → segnale di ingresso
Timeframe superiori → conferma trend
Timeframe inferiori → precisione e timing ottimale

📊 Criteri integrati: RSI, supporti/resistenze, dinamica dei prezzi, volatilità e condizioni di liquidità

🛡️ Gestione dinamica del rischio:
Stop Loss calcolato secondo la volatilità del mercato
Dimensione lotto proporzionale al capitale
Filtro inattività: niente trade in periodi lenti o rischiosi

📈 Risultati backtest (2021–2025):
✔️ Crescita regolare e progressiva del capitale
✔️ Drawdown controllato e conforme alle regole prop firm
✔️ Risultati robusti anche in periodi di alta volatilità

💼 Perché scegliere Nasdaq Quantum EA?
🚀 Ottimizzato esclusivamente per NASDAQ 100
🎯 Ideale per sfide prop firm
⚙️ Pronto all’uso: parametri ottimizzati inclusi
🛡️ Gestione rigorosa del drawdown
💻 Compatibile con VPS → funzionamento 24/7
🔒 Sicurezza avanzata: niente DLL, nessuna dipendenza esterna
🌍 Compatibile con tutti i broker MT5
🔄 Aggiornamenti gratuiti a vita
📬 Supporto prioritario post-acquisto

📦 Incluso nell’acquisto:
📂 File .EX5 pronto all’uso
⚙️ Parametri di default ottimizzati
🔄 Accesso a tutti i futuri aggiornamenti
🤝 Supporto dedicato tramite messaggistica MQL5

📥 Installazione rapida:

  1. Aprire MetaTrader 5

  2. Posizionare il file in MQL5 > Experts

  3. Riavviare e attivare EA su NASDAQ 100 (M15 consigliato)

  4. Eseguire backtest o usare parametri di default

🔐 Sicurezza e conformità:
✅ Nessuna chiamata esterna o DLL → 100% autonomo
✅ Testato e validato in condizioni reali (spread, slippage inclusi)

💰 Offerta speciale di lancio:
Attualmente Nasdaq Quantum EA è offerto a prezzo molto basso per il lancio ufficiale su MQL5

⚠️ Note importanti:
Testare sempre prima in backtest o demo
Il trading comporta rischi → EA è uno strumento professionale, non garantisce profitto

🚀 Unisciti ai trader che automatizzano il loro successo su NASDAQ 100


Prodotti consigliati
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  EXPANSION ON THE DAILY CHART .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS.   To catch the profits is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of mo
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
Experts
ATTENTION:  DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE  V8.0 Setfiles -   updated 12/08/2025 Please, now, add the  http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse:  Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert Advisor designed
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Experts
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
Experts
Nessun trucco appariscente. Nessuna promessa infranta. Urban Pulse è progettato per i trader che si preoccupano di una cosa: coerenza. Che tu stia scalando attraverso una sfida prop o gestendo il capitale dei clienti, questo EA rimane nei limiti — e consegna. Eseguilo su un singolo grafico: Collega a GBPUSD nel timeframe H1 . Questo è tutto. Un grafico. Un'arma. Importante: Questa versione è disponibile a un prezzo scontato . Prezzo finale: $399. L'accesso anticipato termina presto. Collegamento
Nova HAR Trader
Anita Monus
Experts
Nova HAR Trader is a disciplined automation combining Heiken Ashi and the Relative Strength Index (RSI) — blending trend smoothing with momentum confirmation for precise trade execution. This EA analyzes Heiken Ashi candles to identify clear trend direction, while RSI confirms overbought or oversold conditions to filter entries and exits. Instead of reacting to every small swing, Nova HAR Trader waits for aligned signals: trades are taken only when Heiken Ashi shows a clear trend and RSI confirm
QuantNas100
Thiago Levi Azevedo Valente
Experts
Start the Year 2024 in the perfect way by taking advantage of the Quantitative EA that performed wonderful results in previous years (including 2023) on the NASDAQ Index (NAS100)! It is not a high frequency EA. There are few operations. But they are very precise operations, where the EA analyzes the previous price/volume to understand the current movement and moment. Monthly TP/SL Video = 10% https://www.youtube.com/watch?v=dwgEMMEIIPc Monthly TP/SL Video = 20% https://www.youtube.com/watch?v=
Nasdaq100 Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2):  https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller Versione MT4:   Clicca qui Benvenuto in Nasdaq Algo Trading Questo EA (Expert Advisor) è creato e progettato da un team con oltre 13 anni di esperienza in programmazione e trading. L'EA si concentra sullo sviluppo di un sistema in grado di fornire profitti stabili e a lungo termine. Utilizza strategie senza rischio, evitando metodi come Martingale, Grid e Hedging, cos
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
Il sistema di trading AO è specificamente progettato per il trading di tendenza, utilizzando i tempi di asta o di notizie come punti di riferimento per confrontarli con altri tempi di ordine specifici al fine di anticipare le tendenze di mercato. **Tutti i parametri temporali utilizzati nell'EA si basano sull'orario del tuo terminale. I diversi broker possono operare in fusi orari GMT differenti, il che può variare ulteriormente a causa degli aggiustamenti legati all'ora legale.** **Assicurati
Range Lover
Sio Kei Wong
Experts
Range Lover Trading System System Overview The Range Lover Trading System is a powerful automated trading tool designed to capitalize on market volatility for profit. Users only need to set a price range (upper and lower limits), and the system operates 24/7 without manual intervention. Within the specified price range, the system uses intelligent algorithms to continuously calculate and accumulate profits—the greater the volatility, the higher the returns. Even if the price breaks out of the r
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Xauren Sentinel Pro
Hasbi Dislen
Experts
Xauren Sentinel Pro – MT5 EA Algoritmico con Ingresso Sniper | 4 Modalità di Rischio | Gestione del Rischio Pro | Tecnologia UltraSafe Eleva il tuo trading con Xauren Sentinel Pro! La nuova generazione di trading algoritmico su MetaTrader 5. Xauren Sentinel Pro è molto più di un semplice EA: è stato progettato per chi vuole proteggere il capitale e ottenere ingressi estremamente precisi grazie ad algoritmi avanzati e sicurezza di alto livello. Perfetto sia per principianti che per profession
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Experts
Shadow Timer FX – Your Smart Assistant for 20 Currency Pairs Trading Forex means staying alert. But monitoring 20 pairs across 5 timeframes at once? That’s not just hard – it’s humanly impossible. That’s exactly where Shadow Timer FX comes in. 2 purchases left and the price increases to 129$ LIVE MONITORING Recommendations: Timeframe M1 to D1 Pairs: EURUSD,GBPUSD, ... all FX Pairs (not indices, not commodities, not stocks, not crypto, not ETFs) Settings: after the purchse write me a message
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
PythonLSTM
Yevhen Chystiukhin
Experts
This multi-currency Expert Advisor uses 28 currency pairs. For forecasts, the EA uses recurrent neural networks of the LSTM type, models trained in the python language environment, and imported into the EA using a new function in mql5 to load ONNX models Finally it happened, mql5 developers have recently introduced the ability to load ONNX models in the mql5 language. And this format supports most modern libraries for training neural networks, and this now opens up an unlimited number of possibi
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Experts
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Nasdaq Champion MT5
Sugianto
4 (1)
Experts
Trade Nasdaq 100 Like a Pro – Powered by a Decade of Expertise For years, as an EA developer, I received countless requests to create an expert advisor specifically designed to trade the Nasdaq 100. I took that challenge seriously. After nearly a decade of research, development, and real-world testing, I finally perfected an expert advisor that delivers powerful, automated trading for Nasdaq 100.This isn't just another EA—it’s the result of 10 years of refinement , built to maximize opportuniti
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
Experts
Powerful EA executes few monthly operations with a high percentage of effectiveness. One trade per week, once you try this method you will be able to modify the batch up according to your expectations. This EA is based on three main indicators, RSI, Stochastic, MACD. Previous price 120 Promoción  price 210,  15 copies remaining Next priced 300 USD Backtesting:  For best results this technique was created to work from January 2021, under current market conditions it is not recommended years befo
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Experts
Introduced expert system Stable Ex MT5 works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes a
Empire JPY MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Robô EMPIRE 15M CADJPY O robô EMPIRE 15M CADJPY foi desenvolvido para operar no par de moedas CAD/JPY com base no gráfico de 15 minutos. Utilizando uma combinação de indicadores técnicos, o robô identifica pontos de entrada e saída no mercado, com foco em uma gestão eficiente de risco. Ele é indicado para traders que buscam uma abordagem conservadora, recomendando-se um saldo inicial de $300 USD. Características de Operação • Prazo: 15 minutos • Por Moedas: CAD/JPY • Saldo Inicial Recomendado
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
Experts
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
Prism Ultimate Pro
VALU VENTURES LTD
Experts
Prism Ultimate Pro Edition - AI Strategy Manager Professional Trading Suite with 100+ Advanced Strategies & AI Performance Management LIMITED TIME OFFERS First 10 Sales: $90 Next 50 Sales: $199 Regular Price: $499 Complete Strategy Arsenal This EA includes a comprehensive library of over 100 distinct trading strategies, categorized for maximum effectiveness. The arsenal covers a vast range of market approaches, including: High-Frequency & Scalping: Micro-scalping, session-based breakouts, and g
Horse Rider
Nikolas Berta
Experts
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Sembii scalper
Adiyakhuu Gantumur
Experts
Hello, I've dedicated ten years of experience to develop my first commercial EA, and I'm delighted to present it to you. This EA employs a breakout scalping strategy, abstaining from risky tactics like martingale, grid, tick scalping, averaging, etc. Currently, it exclusively operates on the USDJPY pair for MetaTrader 5, with plans for expansion across multiple pairs in the future. Additionally, a MetaTrader 4 version will be released soon. I am committed to providing a transparent and honest tr
Auric GOLD Gap EA
Giribambe Aphrodite Karasira
Experts
Auric "GOLD" Gap EA Thia gap trading system designed for NY market hours with controlled risk management and fixed risk-reward ratios. Detailed Description Overview The Auric "Gold" Gap Trader is a sophisticated automated trading system that identifies and trades specific price patterns that form during market opening hours. This professional-grade EA is designed for traders who want to capitalize on early morning market inefficiencies with precise risk management. Key Features Market Opening Sp
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
Quantum bot
Samuel Bedin
Experts
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
Lockheed Booster MT5
Ivan Isern Puyuelo
Experts
Advanced Trading Bot for MetaTrader 5 This trading bot is tailored for markets with intrinsic bullish trends, such as NASDAQ or the SP, delivering excellent performance with fairly high Sharpe ratio when used above the H4 periods. It isn't a system that uses grid or martingale. I've personally used this bot for over a year with great results. It has undergone extensive backtesting with high-quality data and has passed rigorous overfitting tests, including Monte Carlo permutations and parameter s
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experts
After years of perfecting breakout trading strategies I am ready to share my latest development. A breakout system that uses machine learning (ML) to constantly adapt to the current market behavior and scan for the highest probability setups.  Breakout trading is a tried and tested strategy, but as anything in trading, it does come with several challanges. The challenge as a manual trader is to locate the correct swing points, where the probability of a break out is the highest. It is subjectiv
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping di Precisione su M30 Questo Expert Advisor è progettato specificamente per la coppia di valute GBP/USD e offre una strategia di scalping potente ma sicura sul timeframe M30 (30 minuti). Combina ingressi precisi con una gestione rigorosa del rischio — rischiando solo il 2% per operazione — rendendolo ideale per i trader che desiderano proteggere il capitale e ottenere una crescita costante. Con una gestione dinamica della dimensione dei lotti, livelli SL/TP ben visibil
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.63 (35)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Saranno disponibili solo un numero molto limitato di copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 999$ NOVITÀ (da 349$) --> RICEVI 1 EA GRATIS (per 2 numeri di account commerciali). Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Benvenuti al BITCOIN REAPER!   Dopo l'enorme successo del Gold Reaper, ho deciso che era giunto il momento di applicare gli stessi principi vincenti al mercato Bit
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione