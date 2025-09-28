Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – L’Expert Advisor exclusif pour le NASDAQ 100 (US100)

Bonjour traders 👋,

Nous sommes fiers de vous présenter Nasdaq Quantum EA, un robot de trading de nouvelle génération pour MetaTrader 5, conçu exclusivement pour le NASDAQ 100 (US100) – l’un des indices les plus puissants et volatils au monde.

Fruit de plusieurs mois de développement et d’optimisation, cet EA a été construit avec un objectif clair : capturer les opportunités uniques du NASDAQ tout en contrôlant le risque de manière intelligente et durable.

⚙️ Une stratégie unique et robuste

Contrairement à de nombreux EAs basiques, Nasdaq Quantum EA n’utilise pas un seul indicateur isolé.
Il repose sur une analyse multi-facteurs et multi-timeframes, combinée dans un système de score dynamique.

🔑 Points clés de l’algorithme :

  •  Décision par score :
    Chaque signal est évalué et noté en temps réel.
    → Achat si le score acheteur domine nettement.
    → Vente si le score vendeur est supérieur.

  • 🔁 Analyse multi-timeframes :

    • UT principale → signal d’entrée.

    • UT supérieures → validation de la tendance.

    • UT inférieures → précision et timing optimal.

  • 📊 Critères intégrés : RSI, supports/résistances, dynamique de prix, volatilité et conditions de liquidité.

  • 🛡️ Gestion dynamique du risque :

    • Stop Loss calculé selon la volatilité du marché.

    • Lot size proportionnel au capital.

    • Filtre d’inactivité : pas de trade en périodes creuses ou risquées.

📈 Résultats Backtests (2021 – 2025)

✔️ Croissance régulière et progressive du capital
✔️ Drawdown maîtrisé et compatible avec les règles propfirms
✔️ Résultats robustes même dans les périodes de forte volatilité

👉 Ces performances reflètent la solidité et la résilience de l’algorithme.

💼 Pourquoi choisir Nasdaq Quantum EA ?

  • 🚀 Optimisé exclusivement pour NASDAQ 100 (US100)

  • 🎯 Idéal pour réussir les challenges prop firms

  • ⚙️ Prêt à l’emploi : paramètres optimisés inclus

  • 🛡️ Gestion stricte du drawdown

  • 💻 Compatible VPS → fonctionnement 24h/24 – 7j/7

  • 🔒 Sécurité renforcée : pas de DLL, pas de dépendance externe

  • 🌍 Compatible avec tous les courtiers MT5

  • 🔄 Mises à jour gratuites à vie

  • 📬 Support client prioritaire après achat

📦 Inclus avec votre achat

  • 📂 Fichier .EX5 prêt à l’emploi

  • ⚙️ Paramètres par défaut optimisés

  • 🔄 Accès à toutes les futures mises à jour

  • 🤝 Support dédié via messagerie MQL5

📥 Installation rapide

  1. Ouvrez MetaTrader 5

  2. Placez le fichier dans MQL5 > Experts

  3. Redémarrez et activez l’EA sur NASDAQ 100 (M15 recommandé)

  4. Lancez un backtest ou utilisez les paramètres par défaut

🔐 Sécurité & conformité

  • ✅ Aucun appel externe ni DLL → 100 % autonome

  • ✅ Testé et validé sur conditions réelles (spreads, slippage inclus)


💰 Offre spéciale de lancement

Actuellement, Nasdaq Quantum EA est proposé à un prix exceptionnellement bas, car il s’agit de son lancement officiel sur MQL5.

➡️ Mon objectif n’est pas seulement de distribuer un robot de trading, mais de permettre à un maximum de traders de réussir et d’automatiser leur stratégie dans de bonnes conditions.

👉 En rejoignant dès aujourd’hui les premiers utilisateurs :

  • Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel de lancement.

  • Vous profitez de toutes les futures mises à jour gratuites, sans jamais payer de supplément.

  • Vous êtes assuré d’avoir payé le prix le plus bas, puisque le tarif sera progressivement ajusté à la hausse pour refléter la valeur réelle et les performances de l’algorithme.

⚠️ Important : Ce prix de lancement est temporaire et destiné à récompenser les premiers acheteurs qui me font confiance.
Une fois atteint un certain nombre d’activations, le prix augmentera rapidement et de manière définitive.


❓ FAQ – Questions fréquentes

➡️ Capital minimum ?
À partir de 500 $ 

➡️ Peut-il fonctionner ailleurs que sur NASDAQ 100 ?
Il est optimisé spécifiquement pour l’US100. 

➡️ VPS recommandé ?
Oui ✅. Un VPS permet de faire tourner l’EA 24h/24 sans coupure, indispensable pour de meilleures performances.

➡️ Adapté aux propfirms ?
Oui. Nasdaq Quantum EA maintient un drawdown bas, conforme aux règles de gestion de capital des sociétés de trading.

➡️ Paramètres à modifier ?
Non. Les paramètres par défaut sont optimisés.

➡️ Mises à jour ?
Oui. Les futures mises à jour sont incluses gratuitement.

⚠️ Notes importantes

  • Toujours tester d’abord en backtest et compte démo

  • Le trading comporte des risques → Nasdaq Quantum EA est un outil professionnel, pas une garantie de gains



🚀 Rejoignez les traders qui automatisent leur succès sur NASDAQ 100
