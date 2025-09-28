Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – L’Expert Advisor exclusif pour le NASDAQ 100 (US100)

Bonjour traders 👋,

Nous sommes fiers de vous présenter Nasdaq Quantum EA, un robot de trading de nouvelle génération pour MetaTrader 5, conçu exclusivement pour le NASDAQ 100 (US100) – l’un des indices les plus puissants et volatils au monde.

Fruit de plusieurs mois de développement et d’optimisation, cet EA a été construit avec un objectif clair : capturer les opportunités uniques du NASDAQ tout en contrôlant le risque de manière intelligente et durable.

⚙️ Une stratégie unique et robuste

Contrairement à de nombreux EAs basiques, Nasdaq Quantum EA n’utilise pas un seul indicateur isolé.

Il repose sur une analyse multi-facteurs et multi-timeframes, combinée dans un système de score dynamique.

🔑 Points clés de l’algorithme :

✅ Décision par score :

Chaque signal est évalué et noté en temps réel.

→ Achat si le score acheteur domine nettement.

→ Vente si le score vendeur est supérieur.

🔁 Analyse multi-timeframes : UT principale → signal d’entrée. UT supérieures → validation de la tendance. UT inférieures → précision et timing optimal.

📊 Critères intégrés : RSI, supports/résistances, dynamique de prix, volatilité et conditions de liquidité.

🛡️ Gestion dynamique du risque : Stop Loss calculé selon la volatilité du marché. Lot size proportionnel au capital. Filtre d’inactivité : pas de trade en périodes creuses ou risquées.



📈 Résultats Backtests (2021 – 2025)

✔️ Croissance régulière et progressive du capital

✔️ Drawdown maîtrisé et compatible avec les règles propfirms

✔️ Résultats robustes même dans les périodes de forte volatilité

👉 Ces performances reflètent la solidité et la résilience de l’algorithme.

💼 Pourquoi choisir Nasdaq Quantum EA ?

🚀 Optimisé exclusivement pour NASDAQ 100 (US100)

🎯 Idéal pour réussir les challenges prop firms

⚙️ Prêt à l’emploi : paramètres optimisés inclus

🛡️ Gestion stricte du drawdown

💻 Compatible VPS → fonctionnement 24h/24 – 7j/7

🔒 Sécurité renforcée : pas de DLL, pas de dépendance externe

🌍 Compatible avec tous les courtiers MT5

🔄 Mises à jour gratuites à vie

📬 Support client prioritaire après achat

📦 Inclus avec votre achat

📂 Fichier .EX5 prêt à l’emploi

⚙️ Paramètres par défaut optimisés

🔄 Accès à toutes les futures mises à jour

🤝 Support dédié via messagerie MQL5

📥 Installation rapide

Ouvrez MetaTrader 5 Placez le fichier dans MQL5 > Experts Redémarrez et activez l’EA sur NASDAQ 100 (M15 recommandé) Lancez un backtest ou utilisez les paramètres par défaut

🔐 Sécurité & conformité

✅ Aucun appel externe ni DLL → 100 % autonome

✅ Testé et validé sur conditions réelles (spreads, slippage inclus)





💰 Offre spéciale de lancement Actuellement, Nasdaq Quantum EA est proposé à un prix exceptionnellement bas, car il s’agit de son lancement officiel sur MQL5. ➡️ Mon objectif n’est pas seulement de distribuer un robot de trading, mais de permettre à un maximum de traders de réussir et d’automatiser leur stratégie dans de bonnes conditions. 👉 En rejoignant dès aujourd’hui les premiers utilisateurs : Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel de lancement .

Vous profitez de toutes les futures mises à jour gratuites , sans jamais payer de supplément.

Vous êtes assuré d’avoir payé le prix le plus bas, puisque le tarif sera progressivement ajusté à la hausse pour refléter la valeur réelle et les performances de l’algorithme. ⚠️ Important : Ce prix de lancement est temporaire et destiné à récompenser les premiers acheteurs qui me font confiance.

Une fois atteint un certain nombre d’activations, le prix augmentera rapidement et de manière définitive.



❓ FAQ – Questions fréquentes

➡️ Capital minimum ?

À partir de 500 $

➡️ Peut-il fonctionner ailleurs que sur NASDAQ 100 ?

Il est optimisé spécifiquement pour l’US100.

➡️ VPS recommandé ?

Oui ✅. Un VPS permet de faire tourner l’EA 24h/24 sans coupure, indispensable pour de meilleures performances.

➡️ Adapté aux propfirms ?

Oui. Nasdaq Quantum EA maintient un drawdown bas, conforme aux règles de gestion de capital des sociétés de trading.

➡️ Paramètres à modifier ?

Non. Les paramètres par défaut sont optimisés.

➡️ Mises à jour ?

Oui. Les futures mises à jour sont incluses gratuitement.

⚠️ Notes importantes

Toujours tester d’abord en backtest et compte démo

Le trading comporte des risques → Nasdaq Quantum EA est un outil professionnel, pas une garantie de gains









🚀 Rejoignez les traders qui automatisent leur succès sur NASDAQ 100