Nasdaq Quantum PRO EA
- Experts
- Ilies Zalegh
- Version: 3.0
- Mise à jour: 28 septembre 2025
- Activations: 10
🚀 Nasdaq Quantum EA – L’Expert Advisor exclusif pour le NASDAQ 100 (US100)
Bonjour traders 👋,
Nous sommes fiers de vous présenter Nasdaq Quantum EA, un robot de trading de nouvelle génération pour MetaTrader 5, conçu exclusivement pour le NASDAQ 100 (US100) – l’un des indices les plus puissants et volatils au monde.
Fruit de plusieurs mois de développement et d’optimisation, cet EA a été construit avec un objectif clair : capturer les opportunités uniques du NASDAQ tout en contrôlant le risque de manière intelligente et durable.
⚙️ Une stratégie unique et robuste
Contrairement à de nombreux EAs basiques, Nasdaq Quantum EA n’utilise pas un seul indicateur isolé.
Il repose sur une analyse multi-facteurs et multi-timeframes, combinée dans un système de score dynamique.
🔑 Points clés de l’algorithme :
-
✅ Décision par score :
Chaque signal est évalué et noté en temps réel.
→ Achat si le score acheteur domine nettement.
→ Vente si le score vendeur est supérieur.
-
🔁 Analyse multi-timeframes :
-
UT principale → signal d’entrée.
-
UT supérieures → validation de la tendance.
-
UT inférieures → précision et timing optimal.
-
-
📊 Critères intégrés : RSI, supports/résistances, dynamique de prix, volatilité et conditions de liquidité.
-
🛡️ Gestion dynamique du risque :
-
Stop Loss calculé selon la volatilité du marché.
-
Lot size proportionnel au capital.
-
Filtre d’inactivité : pas de trade en périodes creuses ou risquées.
-
📈 Résultats Backtests (2021 – 2025)
✔️ Croissance régulière et progressive du capital
✔️ Drawdown maîtrisé et compatible avec les règles propfirms
✔️ Résultats robustes même dans les périodes de forte volatilité
👉 Ces performances reflètent la solidité et la résilience de l’algorithme.
💼 Pourquoi choisir Nasdaq Quantum EA ?
-
🚀 Optimisé exclusivement pour NASDAQ 100 (US100)
-
🎯 Idéal pour réussir les challenges prop firms
-
⚙️ Prêt à l’emploi : paramètres optimisés inclus
-
🛡️ Gestion stricte du drawdown
-
💻 Compatible VPS → fonctionnement 24h/24 – 7j/7
-
🔒 Sécurité renforcée : pas de DLL, pas de dépendance externe
-
🌍 Compatible avec tous les courtiers MT5
-
🔄 Mises à jour gratuites à vie
-
📬 Support client prioritaire après achat
📦 Inclus avec votre achat
-
📂 Fichier .EX5 prêt à l’emploi
-
⚙️ Paramètres par défaut optimisés
-
🔄 Accès à toutes les futures mises à jour
-
🤝 Support dédié via messagerie MQL5
📥 Installation rapide
-
Ouvrez MetaTrader 5
-
Placez le fichier dans MQL5 > Experts
-
Redémarrez et activez l’EA sur NASDAQ 100 (M15 recommandé)
-
Lancez un backtest ou utilisez les paramètres par défaut
🔐 Sécurité & conformité
-
✅ Aucun appel externe ni DLL → 100 % autonome
-
✅ Testé et validé sur conditions réelles (spreads, slippage inclus)
💰 Offre spéciale de lancement
Actuellement, Nasdaq Quantum EA est proposé à un prix exceptionnellement bas, car il s’agit de son lancement officiel sur MQL5.
➡️ Mon objectif n’est pas seulement de distribuer un robot de trading, mais de permettre à un maximum de traders de réussir et d’automatiser leur stratégie dans de bonnes conditions.
👉 En rejoignant dès aujourd’hui les premiers utilisateurs :
-
Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel de lancement.
-
Vous profitez de toutes les futures mises à jour gratuites, sans jamais payer de supplément.
-
Vous êtes assuré d’avoir payé le prix le plus bas, puisque le tarif sera progressivement ajusté à la hausse pour refléter la valeur réelle et les performances de l’algorithme.
⚠️ Important : Ce prix de lancement est temporaire et destiné à récompenser les premiers acheteurs qui me font confiance.
Une fois atteint un certain nombre d’activations, le prix augmentera rapidement et de manière définitive.
❓ FAQ – Questions fréquentes
➡️ Capital minimum ?
À partir de 500 $
➡️ Peut-il fonctionner ailleurs que sur NASDAQ 100 ?
Il est optimisé spécifiquement pour l’US100.
➡️ VPS recommandé ?
Oui ✅. Un VPS permet de faire tourner l’EA 24h/24 sans coupure, indispensable pour de meilleures performances.
➡️ Adapté aux propfirms ?
Oui. Nasdaq Quantum EA maintient un drawdown bas, conforme aux règles de gestion de capital des sociétés de trading.
➡️ Paramètres à modifier ?
Non. Les paramètres par défaut sont optimisés.
➡️ Mises à jour ?
Oui. Les futures mises à jour sont incluses gratuitement.
⚠️ Notes importantes
-
Toujours tester d’abord en backtest et compte démo
-
Le trading comporte des risques → Nasdaq Quantum EA est un outil professionnel, pas une garantie de gains