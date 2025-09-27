Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – O Expert Advisor exclusivo para NASDAQ 100 (US100)

Olá traders 👋,

Temos orgulho de apresentar o Nasdaq Quantum EA, um robô de trading de próxima geração para MetaTrader 5, projetado exclusivamente para o NASDAQ 100 (US100) – um dos índices mais poderosos e voláteis do mundo.

Após meses de desenvolvimento e otimização, este EA foi criado com um objetivo claro: capturar as oportunidades únicas do NASDAQ, gerenciando o risco de forma inteligente e sustentável.

⚙️ Estratégia única e robusta

Ao contrário de muitos EAs básicos, o Nasdaq Quantum EA não depende de um único indicador. Baseia-se em análise multifatorial e multitemporal, combinada em um sistema de pontuação dinâmica.

🔑 Principais pontos do algoritmo:

✅ Decisão por pontuação: Cada sinal é avaliado em tempo real

→ Comprar se a pontuação de compra dominar

→ Vender se a pontuação de venda for maior

🔁 Análise multitemporal:

Timeframe principal → sinal de entrada

Timeframes superiores → validação da tendência

Timeframes inferiores → precisão e timing ideal

📊 Critérios integrados: RSI, suportes/resistências, dinâmica de preços, volatilidade e condições de liquidez

🛡️ Gestão dinâmica de risco:

Stop Loss calculado conforme volatilidade do mercado

Tamanho do lote proporcional ao capital

Filtro de inatividade: sem trades em períodos lentos ou arriscados

📈 Resultados de backtest (2021–2025):

✔️ Crescimento regular e progressivo do capital

✔️ Drawdown controlado e compatível com regras de prop firms

✔️ Resultados robustos mesmo em alta volatilidade

💼 Por que escolher Nasdaq Quantum EA?

🚀 Otimizado exclusivamente para NASDAQ 100

🎯 Ideal para desafios de prop firms

⚙️ Pronto para uso: parâmetros otimizados incluídos

🛡️ Gestão rigorosa do drawdown

💻 Compatível com VPS → operação 24/7

🔒 Segurança reforçada: sem DLL, sem dependências externas

🌍 Compatível com todos os corretores MT5

🔄 Atualizações gratuitas vitalícias

📬 Suporte prioritário após a compra

📦 Incluso na compra:

📂 Arquivo .EX5 pronto para uso

⚙️ Parâmetros padrão otimizados

🔄 Acesso a todas futuras atualizações

🤝 Suporte dedicado via mensagens MQL5

📥 Instalação rápida:

Abra MetaTrader 5 Coloque o arquivo em MQL5 > Experts Reinicie e ative o EA no NASDAQ 100 (M15 recomendado) Execute backtest ou use parâmetros padrão

🔐 Segurança e conformidade:

✅ Sem chamadas externas ou DLL → 100% autônomo

✅ Testado e validado em condições reais (spreads, slippage incluídos)

💰 Oferta especial de lançamento:

Atualmente, o Nasdaq Quantum EA é oferecido a um preço muito baixo para seu lançamento oficial no MQL5.

⚠️ Notas importantes:

Testar primeiro em backtest ou conta demo

Negociar envolve riscos → EA é uma ferramenta profissional, não garante lucro

🚀 Junte-se aos traders que automatizam seu sucesso no NASDAQ 100