Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – O Expert Advisor exclusivo para NASDAQ 100 (US100)

Olá traders 👋,
Temos orgulho de apresentar o Nasdaq Quantum EA, um robô de trading de próxima geração para MetaTrader 5, projetado exclusivamente para o NASDAQ 100 (US100) – um dos índices mais poderosos e voláteis do mundo.

Após meses de desenvolvimento e otimização, este EA foi criado com um objetivo claro: capturar as oportunidades únicas do NASDAQ, gerenciando o risco de forma inteligente e sustentável.

⚙️ Estratégia única e robusta
Ao contrário de muitos EAs básicos, o Nasdaq Quantum EA não depende de um único indicador. Baseia-se em análise multifatorial e multitemporal, combinada em um sistema de pontuação dinâmica.

🔑 Principais pontos do algoritmo:
 Decisão por pontuação: Cada sinal é avaliado em tempo real
→ Comprar se a pontuação de compra dominar
→ Vender se a pontuação de venda for maior

🔁 Análise multitemporal:
Timeframe principal → sinal de entrada
Timeframes superiores → validação da tendência
Timeframes inferiores → precisão e timing ideal

📊 Critérios integrados: RSI, suportes/resistências, dinâmica de preços, volatilidade e condições de liquidez

🛡️ Gestão dinâmica de risco:
Stop Loss calculado conforme volatilidade do mercado
Tamanho do lote proporcional ao capital
Filtro de inatividade: sem trades em períodos lentos ou arriscados

📈 Resultados de backtest (2021–2025):
✔️ Crescimento regular e progressivo do capital
✔️ Drawdown controlado e compatível com regras de prop firms
✔️ Resultados robustos mesmo em alta volatilidade

💼 Por que escolher Nasdaq Quantum EA?
🚀 Otimizado exclusivamente para NASDAQ 100
🎯 Ideal para desafios de prop firms
⚙️ Pronto para uso: parâmetros otimizados incluídos
🛡️ Gestão rigorosa do drawdown
💻 Compatível com VPS → operação 24/7
🔒 Segurança reforçada: sem DLL, sem dependências externas
🌍 Compatível com todos os corretores MT5
🔄 Atualizações gratuitas vitalícias
📬 Suporte prioritário após a compra

📦 Incluso na compra:
📂 Arquivo .EX5 pronto para uso
⚙️ Parâmetros padrão otimizados
🔄 Acesso a todas futuras atualizações
🤝 Suporte dedicado via mensagens MQL5

📥 Instalação rápida:

  1. Abra MetaTrader 5

  2. Coloque o arquivo em MQL5 > Experts

  3. Reinicie e ative o EA no NASDAQ 100 (M15 recomendado)

  4. Execute backtest ou use parâmetros padrão

🔐 Segurança e conformidade:
✅ Sem chamadas externas ou DLL → 100% autônomo
✅ Testado e validado em condições reais (spreads, slippage incluídos)

💰 Oferta especial de lançamento:
Atualmente, o Nasdaq Quantum EA é oferecido a um preço muito baixo para seu lançamento oficial no MQL5.

⚠️ Notas importantes:
Testar primeiro em backtest ou conta demo
Negociar envolve riscos → EA é uma ferramenta profissional, não garante lucro

🚀 Junte-se aos traders que automatizam seu sucesso no NASDAQ 100


Filtro:
Asma Azacri
123
Asma Azacri 2025.10.14 08:03 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ilies Zalegh
247
Resposta do desenvolvedor Ilies Zalegh 2025.12.26 12:54
Thank you
Responder ao comentário