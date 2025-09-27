Nasdaq Quantum PRO EA
- 专家
- Ilies Zalegh
- 版本: 7.2
- 更新: 24 十二月 2025
- 激活: 5
🚀 纳斯达克量子EA – 专为NASDAQ 100 (US100)设计的独家智能交易系统
交易员们好 👋，
我们自豪地推出Nasdaq Quantum EA，这是一个为MetaTrader 5设计的新一代交易机器人，专门针对NASDAQ 100 (US100)——世界上最强大且波动最大的指数之一。
经过数月的开发与优化，这个EA的目标明确：在智能控制风险的同时，抓住NASDAQ独特的交易机会。
⚙️ 独特且稳健的策略
与许多基础EA不同，Nasdaq Quantum EA不依赖单一指标。它基于多因子、多周期分析，并结合动态评分系统。
🔑 算法关键点：
✅ 按评分决策： 每个信号实时评估并打分
→ 如果买方评分明显占优，则买入
→ 如果卖方评分占优，则卖出
🔁 多周期分析：
主周期 → 入场信号
高周期 → 趋势验证
低周期 → 精度和最佳时机
📊 内置指标： RSI、支撑/阻力、价格动态、波动性及流动性条件
🛡️ 动态风险管理：
根据市场波动计算止损
仓位与资金成比例
非活跃期过滤：在低活跃或高风险期不交易
📈 回测结果（2021–2025）：
✔️ 资本稳定增长
✔️ 最大回撤受控，符合prop firm规则
✔️ 高波动期仍保持稳健表现
💼 为什么选择Nasdaq Quantum EA？
🚀 专为NASDAQ 100优化
🎯 适合prop firm挑战
⚙️ 开箱即用：优化参数已包含
🛡️ 严格回撤管理
💻 VPS兼容 → 24/7运行
🔒 安全增强：无DLL，无外部依赖
🌍 兼容所有MT5经纪商
🔄 终身免费更新
📬 购买后享受优先客户支持
📦 购买附赠：
📂 即用.EX5文件
⚙️ 优化默认参数
🔄 获取所有未来更新
🤝 MQL5消息专属支持
📥 快速安装：
-
打开MetaTrader 5
-
将文件放入MQL5 > Experts
-
重启并在NASDAQ 100上激活EA（推荐M15）
-
启动回测或使用默认参数
🔐 安全与合规：
✅ 无外部调用或DLL → 100%自主运行
✅ 实盘条件下测试验证（含点差、滑点）
💰 特别启动优惠：
当前Nasdaq Quantum EA官方上线MQL5，价格极低。
⚠️ 重要提示：
首次用户可享受优惠，未来价格将逐步上调
测试请先用回测或模拟账户
交易有风险 → EA为专业工具，不保证盈利
🚀 加入交易者行列，实现NASDAQ 100交易自动化成功
