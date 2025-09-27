Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – Эксклюзивный советник для NASDAQ 100 (US100)

Привет, трейдеры 👋,
Мы гордимся представить Nasdaq Quantum EA, торгового робота нового поколения для MetaTrader 5, разработанного исключительно для NASDAQ 100 (US100) – одного из самых мощных и волатильных индексов в мире.

После месяцев разработки и оптимизации, этот EA был создан с ясной целью: использовать уникальные возможности NASDAQ при интеллектуальном и устойчивом управлении риском.

⚙️ Уникальная и надёжная стратегия
В отличие от многих базовых советников, Nasdaq Quantum EA не использует один индикатор. Он основан на мультифакторном и многотаймфреймовом анализе, объединённом в динамическую систему оценки.

🔑 Ключевые моменты алгоритма:
 Решение по баллам: Каждая сигнальная оценка в реальном времени
→ Покупка, если балл покупателей явно выше
→ Продажа, если балл продавцов выше

🔁 Многотаймфреймовый анализ:
Основной таймфрейм → сигнал на вход
Вышестоящие таймфреймы → подтверждение тренда
Нижестоящие таймфреймы → точность и оптимальное время

📊 Встроенные критерии: RSI, поддержки/сопротивления, динамика цены, волатильность и условия ликвидности

🛡️ Динамическое управление рисками:
Стоп-лосс рассчитывается по волатильности рынка
Размер лота пропорционален капиталу
Фильтр неактивности: нет сделок в медленные или рисковые периоды

📈 Результаты бэктестов (2021–2025):
✔️ Постепенный и стабильный рост капитала
✔️ Контролируемый просадок, совместимый с правилами prop firm
✔️ Надёжные результаты даже в периоды высокой волатильности

💼 Почему выбрать Nasdaq Quantum EA?
🚀 Оптимизирован исключительно для NASDAQ 100
🎯 Идеально для задач prop firm
⚙️ Готов к использованию: оптимизированные параметры включены
🛡️ Строгий контроль просадок
💻 Совместим с VPS → работа 24/7
🔒 Усиленная безопасность: без DLL и внешних зависимостей
🌍 Совместим со всеми брокерами MT5
🔄 Бесплатные обновления навсегда
📬 Приоритетная поддержка после покупки

📦 В комплекте:
📂 .EX5 файл готов к использованию
⚙️ Оптимизированные стандартные параметры
🔄 Доступ ко всем будущим обновлениям
🤝 Поддержка через MQL5

📥 Быстрая установка:

  1. Откройте MetaTrader 5

  2. Поместите файл в MQL5 > Experts

  3. Перезапустите и активируйте EA на NASDAQ 100 (рекомендуется M15)

  4. Запустите бэктест или используйте стандартные параметры

🔐 Безопасность и соответствие:
✅ Без внешних вызовов или DLL → 100% автономно
✅ Тестировано и проверено в реальных условиях (спреды, проскальзывание включены)

💰 Специальное предложение при запуске:
Сейчас Nasdaq Quantum EA предлагается по очень низкой цене на официальном запуске в MQL5.

⚠️ Важно:
Сначала тестировать на бэктесте и демо-счете
Торговля связана с рисками → EA – профессиональный инструмент, не гарантия прибыли

🚀 Присоединяйтесь к трейдерам, автоматизирующим успех на NASDAQ 100


