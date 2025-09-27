Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – Эксклюзивный советник для NASDAQ 100 (US100)

Привет, трейдеры 👋,

Мы гордимся представить Nasdaq Quantum EA, торгового робота нового поколения для MetaTrader 5, разработанного исключительно для NASDAQ 100 (US100) – одного из самых мощных и волатильных индексов в мире.

После месяцев разработки и оптимизации, этот EA был создан с ясной целью: использовать уникальные возможности NASDAQ при интеллектуальном и устойчивом управлении риском.

⚙️ Уникальная и надёжная стратегия

В отличие от многих базовых советников, Nasdaq Quantum EA не использует один индикатор. Он основан на мультифакторном и многотаймфреймовом анализе, объединённом в динамическую систему оценки.

🔑 Ключевые моменты алгоритма:

✅ Решение по баллам: Каждая сигнальная оценка в реальном времени

→ Покупка, если балл покупателей явно выше

→ Продажа, если балл продавцов выше

🔁 Многотаймфреймовый анализ:

Основной таймфрейм → сигнал на вход

Вышестоящие таймфреймы → подтверждение тренда

Нижестоящие таймфреймы → точность и оптимальное время

📊 Встроенные критерии: RSI, поддержки/сопротивления, динамика цены, волатильность и условия ликвидности

🛡️ Динамическое управление рисками:

Стоп-лосс рассчитывается по волатильности рынка

Размер лота пропорционален капиталу

Фильтр неактивности: нет сделок в медленные или рисковые периоды

📈 Результаты бэктестов (2021–2025):

✔️ Постепенный и стабильный рост капитала

✔️ Контролируемый просадок, совместимый с правилами prop firm

✔️ Надёжные результаты даже в периоды высокой волатильности

💼 Почему выбрать Nasdaq Quantum EA?

🚀 Оптимизирован исключительно для NASDAQ 100

🎯 Идеально для задач prop firm

⚙️ Готов к использованию: оптимизированные параметры включены

🛡️ Строгий контроль просадок

💻 Совместим с VPS → работа 24/7

🔒 Усиленная безопасность: без DLL и внешних зависимостей

🌍 Совместим со всеми брокерами MT5

🔄 Бесплатные обновления навсегда

📬 Приоритетная поддержка после покупки

📦 В комплекте:

📂 .EX5 файл готов к использованию

⚙️ Оптимизированные стандартные параметры

🔄 Доступ ко всем будущим обновлениям

🤝 Поддержка через MQL5

📥 Быстрая установка:

Откройте MetaTrader 5 Поместите файл в MQL5 > Experts Перезапустите и активируйте EA на NASDAQ 100 (рекомендуется M15) Запустите бэктест или используйте стандартные параметры

🔐 Безопасность и соответствие:

✅ Без внешних вызовов или DLL → 100% автономно

✅ Тестировано и проверено в реальных условиях (спреды, проскальзывание включены)

💰 Специальное предложение при запуске:

Сейчас Nasdaq Quantum EA предлагается по очень низкой цене на официальном запуске в MQL5.

⚠️ Важно:

Сначала тестировать на бэктесте и демо-счете

Торговля связана с рисками → EA – профессиональный инструмент, не гарантия прибыли

🚀 Присоединяйтесь к трейдерам, автоматизирующим успех на NASDAQ 100