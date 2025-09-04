Gold Breakout Pro P

Gold Breakout PRO-P - Trading de rupture précis pour l'or et le forex

Maîtrisez les marchés avec une précision et une sécurité inégalées

Gold Breakout PRO-P est un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour dominer le marché de l'XAUUSD (or) tout en excellant sur les paires forex comme l'EURUSD. Développé pour les traders de firmes de prop trading, les investisseurs particuliers et les passionnés de trading algorithmique, cet EA exploite une stratégie de rupture sophistiquée, renforcée par une confirmation de rejet, une détection de balayage de liquidité et une gestion dynamique des risques. Avec un taux de réussite prouvé de 91 % et jusqu'à 66 victoires consécutives dans les backtests, Gold Breakout PRO-P combine des performances de niveau institutionnel avec une personnalisation conviviale, ce qui en fait l'outil ultime pour capitaliser sur les mouvements de prix impulsés par l'élan de l'or.

Fichiers de configuration SET FILE: MQL5 CHAT LINK
EN PROMOTION : $99.00 uniquement pour les 10 prochaines ventes, prochain prix $259.00 — Dépêchez-vous !

Comment fonctionne Gold Breakout PRO-P

Gold Breakout PRO-P exploite une stratégie de rupture à haute probabilité, renforcée par des techniques de confirmation avancées :

  1. Construction de la boîte de rupture : Analyse l'action des prix dans une fenêtre temporelle définie par l'utilisateur pour établir des niveaux de rupture hauts et bas.
  2. Placement des ordres en attente : À la fin de la boîte (par exemple, 06:05 GMT), place des ordres d'achat stop et de vente stop avec des décalages basés sur l'ATR ou des points fixes, validés par rapport aux contraintes du courtier.
  3. Gestion des trades : Utilise des stops suiveurs, un seuil de rentabilité et une logique OCO (One-Cancels-Other) pour optimiser les résultats des trades et gérer les risques.
  4. Sortie stratégique : Ferme les positions à une heure de sortie définie par l'utilisateur (par exemple, 18:55 GMT) ou lors de l'atteinte d'un profit cible ($500 par défaut) ou d'une limite de perte maximale.

Pourquoi choisir Gold Breakout PRO-P ?

Fonctionnalités uniques

  • Stratégie de rupture avancée : Identifie les zones de rupture à haute probabilité à l'aide d'une fenêtre temporelle personnalisable (par défaut 03:05–06:05 GMT) sur le timeframe M15, avec des décalages d'entrée basés sur l'ATR adaptatif pour optimiser les configurations dans diverses conditions de marché. La confirmation de rejet et la détection de balayage de liquidité minimisent les fausses ruptures.
  • Gestion robuste des risques : Protège votre capital avec des paramètres configurables, incluant une limite de perte quotidienne de 5 %, une protection contre les pertes consécutives (jusqu'à 6 pertes) et une vérification de solde minimum de $500 pour éviter de trader sur des comptes sous-financés. L'ajustement dynamique de la taille des lots s'adapte à votre appétit pour le risque et à la marge disponible.
  • Stops suiveurs et seuil de rentabilité agressifs : Sécurise les profits avec des stops suiveurs automatiques (commence à 200 pips, pas de 50 pips) et une fonctionnalité de seuil de rentabilité (déclenchée à 150 pips avec un décalage de 10 pips), conçus pour verrouiller les gains tout en minimisant l'exposition au risque.
  • Panneau de trading amélioré : Surveillez les performances avec un panneau élégant en temps réel sur le graphique, affichant le statut de l'EA, la plage de la boîte de rupture, le décalage ATR, le P&L quotidien, les positions ouvertes, le nombre total de trades, les trades rentables/perdants et le pourcentage de victoires. La disposition élargie de 380 pixels garantit clarté et facilité d'utilisation.
  • Conformité à la validation MQL5 : Testé rigoureusement pour passer toutes les vérifications de validation MQL5, y compris le prix, le volume, la marge, les niveaux de stop et les niveaux de gel, assurant une fiabilité sur différents courtiers et types de comptes, y compris les comptes de netting.
  • Flexibilité du trading manuel : Dispose de boutons d'achat/vente actifs sur le panneau pour une exécution instantanée de trades manuels avec des paramètres prédéfinis de stop-loss et take-profit, combinant la précision automatisée avec le contrôle du trader.

Avantages clés

  • Polyvalence sur les timeframes et les symboles : Optimisé pour l'XAUUSD sur M15, avec des performances prouvées sur H4 pour l'alignement des tendances et une adaptabilité aux paires forex comme l'EURUSD.
  • Pas de stratégies risquées : Évite le martingale ou le trading en grille, utilisant des stop-loss et take-profit disciplinés pour chaque trade pour garantir des résultats durables.
  • Suivi transparent des performances : Les métriques en temps réel, y compris les profits/pertes quotidiens, hebdomadaires et mensuels, le nombre de trades et le taux de victoire, permettent des décisions basées sur les données.
  • Prêt pour les firmes de prop trading : Les paramètres de risque personnalisables et les limites strictes de perte s'alignent sur les règles des firmes de prop trading, idéaux pour réussir les défis de financement.
  • Personnalisation conviviale : Des entrées intuitives pour le décalage GMT, le pourcentage de risque, le multiplicateur ATR, les heures de trading et les filtres de jours permettent d'adapter la stratégie à vos besoins et aux exigences du courtier.

Comment ça fonctionne

Gold Breakout PRO-P exploite une stratégie de rupture à haute probabilité, renforcée par des techniques de confirmation avancées :

  1. Détection des niveaux quotidiens : Identifie les prix hauts et bas de la veille sur le timeframe D1, avec des lignes visuelles optionnelles sur le graphique pour plus de transparence.
  2. Rupture avec confirmation : Place des ordres d'achat stop et de vente stop aux niveaux hauts/bas quotidiens avec un buffer configurable (par défaut : 1 pip) ou un décalage basé sur l'ATR. Attend la clôture des bougies M15 au-dessus/en dessous de ces niveaux, confirmée par un rejet de prix et des balayages de liquidité, pour garantir des entrées à haute probabilité.
  3. Gestion des trades : Utilise des stops suiveurs, un seuil de rentabilité et une logique OCO pour optimiser les résultats. Ferme les positions à une heure de sortie définie par l'utilisateur (par défaut 18:55 GMT) ou lors de l'atteinte d'un profit cible ($500 par défaut) ou d'une limite de perte maximale.
  4. Exécution manuelle des trades : Les boutons d'achat/vente actifs permettent des trades manuels instantanés avec des paramètres de risque définis par l'EA, idéaux pour les traders qui souhaitent un contrôle manuel.
  5. Dimensionnement basé sur la volatilité : Ajuste dynamiquement les tailles de lots en utilisant des calculs de volatilité basés sur l'ATR ou un pourcentage de risque (par défaut : 2 %), assurant une gestion optimale des risques.
  6. Filtres de temps et de jours : Trade pendant les sessions à haute liquidité (par exemple, session de New York, 8h-16h) et les jours configurables (lundi à vendredi activés par défaut) pour éviter les périodes de faible volume.

Cette stratégie prospère sur la volatilité de l'XAUUSD

Pourquoi c'est unique

Contrairement aux EA de rupture traditionnels, Gold Breakout PRO-P se distingue par :

  • Filtres de confirmation avancés : Combine le rejet de prix et la détection de balayage de liquidité pour réduire les fausses ruptures, garantissant des trades à haute probabilité.
  • Ajustement dynamique de la volatilité : Les décalages basés sur l'ATR adaptent les points d'entrée aux conditions du marché, contrairement aux EA à buffer statique.
  • Contrôles de sécurité complets : Valide les trades par rapport aux niveaux de stop, de gel et aux exigences de marge spécifiques au courtier, évitant les erreurs de validation courantes.
  • Panneau de trading interactif : Offre des métriques en temps réel et des boutons d'achat/vente actifs, combinant l'automatisation avec le contrôle manuel pour une flexibilité inégalée.
  • Compatibilité avec les firmes de prop trading : Des contrôles de risque stricts et une gestion des faibles soldes en font l'outil idéal pour les défis des firmes de prop trading et les comptes particuliers.
  • Performance prouvée : Les backtests montrent un profit de $6,200 sur un compte de $10,000 en deux mois (juin-juillet 2025), avec un taux de victoire de 91 % et une faible corrélation avec d'autres EA pour la diversification du portefeuille.

Idéal pour

  • Les traders ciblant la volatilité de l'XAUUSD ou des paires forex comme l'EURUSD.
  • Les participants aux firmes de prop trading nécessitant une automatisation fiable et conforme aux règles.
  • Les traders particuliers recherchant un équilibre entre précision automatisée et contrôle manuel.
  • Ceux qui valorisent les insights de performance en temps réel et une gestion robuste des risques.

Instructions de configuration

  • Courtier : Courtiers ECN ou à spread zéro recommandés.
  • Effet de levier : 1:100 ou plus (minimum 1:20).
  • Dépôt : Minimum $500 pour l'XAUUSD (0.01 lot) ; $300 pour les paires forex.
  • Symbole : XAUUSD (supporté sur M15, H4) ou EURUSD.
  • VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24/5.
  • Backtesting : Testez sur XAUUSD M15/H4 du 1er juin 2025 au 31 juillet 2025. Ajustez RiskPercent, TrailingStartPips ou les filtres de jours selon votre profil de risque.

Avertissement sur les risques

Le trading comporte des risques inhérents. Bien que Gold Breakout PRO-P soit conçu pour des performances cohérentes, aucun système ne garantit de profits. Tradez toujours dans les limites de votre tolérance au risque, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez sur un compte démo pour optimiser les paramètres pour votre courtier.

Rejoignez l'avenir du trading

Gold Breakout PRO-P redéfinit le trading de rupture avec un mélange de précision, de sécurité et de flexibilité. Que vous releviez des défis de firmes de prop trading ou que vous développiez votre compte particulier, cet EA offre des performances de niveau institutionnel avec une interface conviviale. Ne manquez pas — sécurisez votre copie pour $249 avant que le prix n'augmente à $990 !


Redéfinissez votre trading avec Gold Breakout PRO-P — où la précision rencontre la rentabilité.


Produits recommandés
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Ce robot est un outil automatisé de trading qui utilise ces deux indicateurs populaires pour identifier les opportunités de trading sur le marché Forex. L'indicateur RSI (Relative Strength Index) est un indicateur technique qui mesure la force relative d'un actif par rapport à d'autres actifs du marché. Les Bollinger Bands sont un indicateur qui mesure la volatilité du marché et aide à déterminer les limites de prix pour un actif donné. Le robot de trading avec les indicateurs RSI et Bollinger
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
MultiNinja
carl_carl101
Experts
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experts
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Experts
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
Le S&P 500 Scalper Advisor est un outil innovant conçu pour les traders souhaitant trader avec succès l'indice S&P 500. Cet indice est l'un des indicateurs les plus utilisés et les plus prestigieux du marché boursier américain, regroupant les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Particularités : Solutions de trading automatisées :       Le conseiller s'appuie sur des algorithmes avancés et des analyses techniques pour adapter automatiquement la stratégie aux conditions changeantes du mar
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les traders
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
YenSync
Michael Prescott Burney
1 (1)
Experts
YenSync is an advanced trading system for the USDJPY H1 chart, evolving from the core logic of the proven Fuji Wave system. Designed specifically to adapt to the unique rhythm of the USDJPY pair, YenSync emphasizes precise entry timing, trend synchronization, and controlled exposure across varying volatility conditions. This system leverages internal momentum tracking and directional alignment filters to engage with clean, sustained market movements while minimizing reaction to short-term noise.
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! RSI Grid est basé sur les conditions de surachat et de survente RSI et ouvre une grille lorsque le commerce est du côté perdant du marché. Le RSI fournit aux traders techniques des signaux sur la dynamique des prix haussière et baissière, et il est souvent tracé sous le graphique du prix d'un actif. Un actif est
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Experts
Smart Breakout Zones EA – London Breakout Simplifié Prix de lancement : Seulement 50 $ (le prix augmentera à chaque achat – verrouillez votre copie dès aujourd’hui !) Le Smart Breakout Zones EA est un système de trading entièrement automatisé du London Breakout, conçu pour les traders qui recherchent des opportunités régulières durant la session la plus volatile de la journée. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet EA vous apporte un avantage simple, professionnel et sans stress. Pourquoi
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
Marksman MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – Entrée précise. Exécution impeccable. Marksman est un Expert Advisor (EA) automatisé basé sur une stratégie à coup unique, conçu pour influencer le marché d'un coup précis, en utilisant Take Profit et Stop Loss sur chaque position. Inspiré par les compétences d'un véritable tireur d'élite, cet EA utilise une combinaison d'OsMA, d'oscillateur stochastique et de
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
Experts
Daily High-Low Prop Gold EA : Trading de Breakout Précis pour l'Or Découvrez le Daily High-Low Prop Gold EA, un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour dominer le marché XAUUSD en ciblant les breakouts des hauts et bas quotidiens avec une précision inégalée. Basé sur une breakout strategy robuste, renforcée par une rejection confirmation, une liquidity sweep detection et des trailing stops agressifs, cet EA offre des performances de niveau institutionnel aux traders de prop firms, aux investiss
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
Experts
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA : Maîtrise de la KEYLINE Precision pour FOREX et XAUUSD Libérez la puissance de GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 , un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour les traders d’élite, les fonds spéculatifs et les investisseurs institutionnels. Développé pour XAUUSD et FOREX , cet EA offre une précision chirurgicale KEYLINE precision grâce à des stratégies basées sur des lignes de tendance à trois points pivots, un timing avancé anti-manip
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Experts
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Français) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA est un Expert Advisor (EA) conçu pour le trading structuré sur des paires de devises comme l'EURUSD, ainsi que sur l'or et les indices. Adapté aux traders de firmes de prop, aux traders de détail et aux passionnés de trading algorithmique, cet EA met en œuvre une stratégie méthodique d'analyse top-down basée sur les motifs d'action des prix, renforcée par une évaluation des tendances et des contrôles dynamiques. Il offre un
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Experts
Double Top Bottom Pro Enhanced EA : Maîtrise Multi-Patterns de Précision pour FOREX, XAUUSD et Indices Libérez le potentiel de Double Top Bottom Pro Enhanced, un Expert Advisor (EA) conçu pour trader sur les marchés FOREX et XAUUSD. Cet EA combine des stratégies basées sur les patterns — incluant double sommet/creux, tête et épaules, pincettes et engulfing — avec des mécanismes de timing, une détection de liquidité et une gestion dynamique des risques. FICHIER  SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Tous l
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Experts
Asian Breakout PRO-P - Trading de Rupture Précis pour le Forex Maîtrisez les marchés avec une précision et une sécurité inégalées Asian Breakout PRO-P est un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour dominer les marchés du FOREX, de l'OR et des INDICES, avec un accent sur tous les couples comme l'OR, l'EURUSD. Développé pour les traders de firmes de prop trading, les investisseurs particuliers et les passionnés d'algorithmes, cet EA utilise une stratégie de rupture sophistiquée basée sur les nive
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis