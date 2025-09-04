Gold Breakout PRO-P - Trading de rupture précis pour l'or et le forex

Maîtrisez les marchés avec une précision et une sécurité inégalées

Gold Breakout PRO-P est un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour dominer le marché de l'XAUUSD (or) tout en excellant sur les paires forex comme l'EURUSD. Développé pour les traders de firmes de prop trading, les investisseurs particuliers et les passionnés de trading algorithmique, cet EA exploite une stratégie de rupture sophistiquée, renforcée par une confirmation de rejet, une détection de balayage de liquidité et une gestion dynamique des risques. Avec un taux de réussite prouvé de 91 % et jusqu'à 66 victoires consécutives dans les backtests, Gold Breakout PRO-P combine des performances de niveau institutionnel avec une personnalisation conviviale, ce qui en fait l'outil ultime pour capitaliser sur les mouvements de prix impulsés par l'élan de l'or.

Fichiers de configuration SET FILE: MQL5 CHAT LINK

EN PROMOTION : $99.00 uniquement pour les 10 prochaines ventes, prochain prix $259.00 — Dépêchez-vous !

Comment fonctionne Gold Breakout PRO-P

Gold Breakout PRO-P exploite une stratégie de rupture à haute probabilité, renforcée par des techniques de confirmation avancées :

Construction de la boîte de rupture : Analyse l'action des prix dans une fenêtre temporelle définie par l'utilisateur pour établir des niveaux de rupture hauts et bas. Placement des ordres en attente : À la fin de la boîte (par exemple, 06:05 GMT), place des ordres d'achat stop et de vente stop avec des décalages basés sur l'ATR ou des points fixes, validés par rapport aux contraintes du courtier. Gestion des trades : Utilise des stops suiveurs, un seuil de rentabilité et une logique OCO (One-Cancels-Other) pour optimiser les résultats des trades et gérer les risques. Sortie stratégique : Ferme les positions à une heure de sortie définie par l'utilisateur (par exemple, 18:55 GMT) ou lors de l'atteinte d'un profit cible ($500 par défaut) ou d'une limite de perte maximale.

Pourquoi choisir Gold Breakout PRO-P ?

Fonctionnalités uniques

Stratégie de rupture avancée : Identifie les zones de rupture à haute probabilité à l'aide d'une fenêtre temporelle personnalisable (par défaut 03:05–06:05 GMT) sur le timeframe M15, avec des décalages d'entrée basés sur l'ATR adaptatif pour optimiser les configurations dans diverses conditions de marché. La confirmation de rejet et la détection de balayage de liquidité minimisent les fausses ruptures.

Identifie les zones de rupture à haute probabilité à l'aide d'une fenêtre temporelle personnalisable (par défaut 03:05–06:05 GMT) sur le timeframe M15, avec des décalages d'entrée basés sur l'ATR adaptatif pour optimiser les configurations dans diverses conditions de marché. La confirmation de rejet et la détection de balayage de liquidité minimisent les fausses ruptures. Gestion robuste des risques : Protège votre capital avec des paramètres configurables, incluant une limite de perte quotidienne de 5 %, une protection contre les pertes consécutives (jusqu'à 6 pertes) et une vérification de solde minimum de $500 pour éviter de trader sur des comptes sous-financés. L'ajustement dynamique de la taille des lots s'adapte à votre appétit pour le risque et à la marge disponible.

Protège votre capital avec des paramètres configurables, incluant une limite de perte quotidienne de 5 %, une protection contre les pertes consécutives (jusqu'à 6 pertes) et une vérification de solde minimum de $500 pour éviter de trader sur des comptes sous-financés. L'ajustement dynamique de la taille des lots s'adapte à votre appétit pour le risque et à la marge disponible. Stops suiveurs et seuil de rentabilité agressifs : Sécurise les profits avec des stops suiveurs automatiques (commence à 200 pips, pas de 50 pips) et une fonctionnalité de seuil de rentabilité (déclenchée à 150 pips avec un décalage de 10 pips), conçus pour verrouiller les gains tout en minimisant l'exposition au risque.

Sécurise les profits avec des stops suiveurs automatiques (commence à 200 pips, pas de 50 pips) et une fonctionnalité de seuil de rentabilité (déclenchée à 150 pips avec un décalage de 10 pips), conçus pour verrouiller les gains tout en minimisant l'exposition au risque. Panneau de trading amélioré : Surveillez les performances avec un panneau élégant en temps réel sur le graphique, affichant le statut de l'EA, la plage de la boîte de rupture, le décalage ATR, le P&L quotidien, les positions ouvertes, le nombre total de trades, les trades rentables/perdants et le pourcentage de victoires. La disposition élargie de 380 pixels garantit clarté et facilité d'utilisation.

Surveillez les performances avec un panneau élégant en temps réel sur le graphique, affichant le statut de l'EA, la plage de la boîte de rupture, le décalage ATR, le P&L quotidien, les positions ouvertes, le nombre total de trades, les trades rentables/perdants et le pourcentage de victoires. La disposition élargie de 380 pixels garantit clarté et facilité d'utilisation. Conformité à la validation MQL5 : Testé rigoureusement pour passer toutes les vérifications de validation MQL5, y compris le prix, le volume, la marge, les niveaux de stop et les niveaux de gel, assurant une fiabilité sur différents courtiers et types de comptes, y compris les comptes de netting.

Testé rigoureusement pour passer toutes les vérifications de validation MQL5, y compris le prix, le volume, la marge, les niveaux de stop et les niveaux de gel, assurant une fiabilité sur différents courtiers et types de comptes, y compris les comptes de netting. Flexibilité du trading manuel : Dispose de boutons d'achat/vente actifs sur le panneau pour une exécution instantanée de trades manuels avec des paramètres prédéfinis de stop-loss et take-profit, combinant la précision automatisée avec le contrôle du trader.

Avantages clés

Polyvalence sur les timeframes et les symboles : Optimisé pour l'XAUUSD sur M15, avec des performances prouvées sur H4 pour l'alignement des tendances et une adaptabilité aux paires forex comme l'EURUSD.

Optimisé pour l'XAUUSD sur M15, avec des performances prouvées sur H4 pour l'alignement des tendances et une adaptabilité aux paires forex comme l'EURUSD. Pas de stratégies risquées : Évite le martingale ou le trading en grille, utilisant des stop-loss et take-profit disciplinés pour chaque trade pour garantir des résultats durables.

Évite le martingale ou le trading en grille, utilisant des stop-loss et take-profit disciplinés pour chaque trade pour garantir des résultats durables. Suivi transparent des performances : Les métriques en temps réel, y compris les profits/pertes quotidiens, hebdomadaires et mensuels, le nombre de trades et le taux de victoire, permettent des décisions basées sur les données.

Les métriques en temps réel, y compris les profits/pertes quotidiens, hebdomadaires et mensuels, le nombre de trades et le taux de victoire, permettent des décisions basées sur les données. Prêt pour les firmes de prop trading : Les paramètres de risque personnalisables et les limites strictes de perte s'alignent sur les règles des firmes de prop trading, idéaux pour réussir les défis de financement.

Les paramètres de risque personnalisables et les limites strictes de perte s'alignent sur les règles des firmes de prop trading, idéaux pour réussir les défis de financement. Personnalisation conviviale : Des entrées intuitives pour le décalage GMT, le pourcentage de risque, le multiplicateur ATR, les heures de trading et les filtres de jours permettent d'adapter la stratégie à vos besoins et aux exigences du courtier.

Comment ça fonctionne

Gold Breakout PRO-P exploite une stratégie de rupture à haute probabilité, renforcée par des techniques de confirmation avancées :

Détection des niveaux quotidiens : Identifie les prix hauts et bas de la veille sur le timeframe D1, avec des lignes visuelles optionnelles sur le graphique pour plus de transparence. Rupture avec confirmation : Place des ordres d'achat stop et de vente stop aux niveaux hauts/bas quotidiens avec un buffer configurable (par défaut : 1 pip) ou un décalage basé sur l'ATR. Attend la clôture des bougies M15 au-dessus/en dessous de ces niveaux, confirmée par un rejet de prix et des balayages de liquidité, pour garantir des entrées à haute probabilité. Gestion des trades : Utilise des stops suiveurs, un seuil de rentabilité et une logique OCO pour optimiser les résultats. Ferme les positions à une heure de sortie définie par l'utilisateur (par défaut 18:55 GMT) ou lors de l'atteinte d'un profit cible ($500 par défaut) ou d'une limite de perte maximale. Exécution manuelle des trades : Les boutons d'achat/vente actifs permettent des trades manuels instantanés avec des paramètres de risque définis par l'EA, idéaux pour les traders qui souhaitent un contrôle manuel. Dimensionnement basé sur la volatilité : Ajuste dynamiquement les tailles de lots en utilisant des calculs de volatilité basés sur l'ATR ou un pourcentage de risque (par défaut : 2 %), assurant une gestion optimale des risques. Filtres de temps et de jours : Trade pendant les sessions à haute liquidité (par exemple, session de New York, 8h-16h) et les jours configurables (lundi à vendredi activés par défaut) pour éviter les périodes de faible volume.

Cette stratégie prospère sur la volatilité de l'XAUUSD

Pourquoi c'est unique

Contrairement aux EA de rupture traditionnels, Gold Breakout PRO-P se distingue par :

Filtres de confirmation avancés : Combine le rejet de prix et la détection de balayage de liquidité pour réduire les fausses ruptures, garantissant des trades à haute probabilité.

Combine le rejet de prix et la détection de balayage de liquidité pour réduire les fausses ruptures, garantissant des trades à haute probabilité. Ajustement dynamique de la volatilité : Les décalages basés sur l'ATR adaptent les points d'entrée aux conditions du marché, contrairement aux EA à buffer statique.

Les décalages basés sur l'ATR adaptent les points d'entrée aux conditions du marché, contrairement aux EA à buffer statique. Contrôles de sécurité complets : Valide les trades par rapport aux niveaux de stop, de gel et aux exigences de marge spécifiques au courtier, évitant les erreurs de validation courantes.

Valide les trades par rapport aux niveaux de stop, de gel et aux exigences de marge spécifiques au courtier, évitant les erreurs de validation courantes. Panneau de trading interactif : Offre des métriques en temps réel et des boutons d'achat/vente actifs, combinant l'automatisation avec le contrôle manuel pour une flexibilité inégalée.

Offre des métriques en temps réel et des boutons d'achat/vente actifs, combinant l'automatisation avec le contrôle manuel pour une flexibilité inégalée. Compatibilité avec les firmes de prop trading : Des contrôles de risque stricts et une gestion des faibles soldes en font l'outil idéal pour les défis des firmes de prop trading et les comptes particuliers.

Des contrôles de risque stricts et une gestion des faibles soldes en font l'outil idéal pour les défis des firmes de prop trading et les comptes particuliers. Performance prouvée : Les backtests montrent un profit de $6,200 sur un compte de $10,000 en deux mois (juin-juillet 2025), avec un taux de victoire de 91 % et une faible corrélation avec d'autres EA pour la diversification du portefeuille.

Idéal pour

Les traders ciblant la volatilité de l'XAUUSD ou des paires forex comme l'EURUSD.

Les participants aux firmes de prop trading nécessitant une automatisation fiable et conforme aux règles.

Les traders particuliers recherchant un équilibre entre précision automatisée et contrôle manuel.

Ceux qui valorisent les insights de performance en temps réel et une gestion robuste des risques.

Instructions de configuration

Courtier : Courtiers ECN ou à spread zéro recommandés.

Courtiers ECN ou à spread zéro recommandés. Effet de levier : 1:100 ou plus (minimum 1:20).

1:100 ou plus (minimum 1:20). Dépôt : Minimum $500 pour l'XAUUSD (0.01 lot) ; $300 pour les paires forex.

Minimum $500 pour l'XAUUSD (0.01 lot) ; $300 pour les paires forex. Symbole : XAUUSD (supporté sur M15, H4) ou EURUSD.

XAUUSD (supporté sur M15, H4) ou EURUSD. VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24/5.

Recommandé pour un fonctionnement 24/5. Backtesting : Testez sur XAUUSD M15/H4 du 1er juin 2025 au 31 juillet 2025. Ajustez RiskPercent, TrailingStartPips ou les filtres de jours selon votre profil de risque.

Avertissement sur les risques

Le trading comporte des risques inhérents. Bien que Gold Breakout PRO-P soit conçu pour des performances cohérentes, aucun système ne garantit de profits. Tradez toujours dans les limites de votre tolérance au risque, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez sur un compte démo pour optimiser les paramètres pour votre courtier.

Rejoignez l'avenir du trading

Gold Breakout PRO-P redéfinit le trading de rupture avec un mélange de précision, de sécurité et de flexibilité. Que vous releviez des défis de firmes de prop trading ou que vous développiez votre compte particulier, cet EA offre des performances de niveau institutionnel avec une interface conviviale. Ne manquez pas — sécurisez votre copie pour $249 avant que le prix n'augmente à $990 !





Redéfinissez votre trading avec Gold Breakout PRO-P — où la précision rencontre la rentabilité.



