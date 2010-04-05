Infinity Break 2 MT4

🚀 InfinityBreak v2.0 – L’EA Breakout Premium

Élevez votre trading au niveau supérieur avec une automatisation intelligente et sans stress.

InfinityBreak détecte automatiquement les breakouts clés et gère TP, SL et taille de lot avec précision chirurgicale.

Recommandé sur timeframe M1 pour XAU/USD.

✅ Version MT5 : Infinity Break 2 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5



✅ Infinity EAs Channel : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile





💰 Info prix :

Le prix augmente de $50 tous les 10 achats.

Prix final : $ ?





✨ Pourquoi il se démarque :

• 📈 Entrées parfaites à la clôture des bougies, confirmées par RSI + MACD

• 🎯 TP/SL automatique entièrement personnalisable pour un contrôle total du risque

• 🔎 Signaux ultra fiables : Breakout Lookback + indicateurs robustes

• 🖥 GUI premium en temps réel : suivez positions et indicateurs facilement

• ✅ Sécurité maximale : pas de martingale, arbitrage ou stratégies risquées

⚠️ Attention :

• Débutants : ne modifiez pas les paramètres par défaut pour éviter les risques inutiles.

💎 Idéal pour :

• Traders débutants et intermédiaires

• Principales paires Forex et XAU/USD

• Ceux qui veulent trader sans rester collés à l’écran

🔥 InfinityBreak v2.0 = simplicité + performance + tranquillité d’esprit.

• Transformez chaque breakout en opportunité et tradez comme un pro, automatiquement.



