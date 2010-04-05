Infinity Break 2 MT4
- Experts
- Evan Pierre Clement
- Version: 2.0
- Activations: 5
🚀 InfinityBreak v2.0 – L’EA Breakout Premium
-
Élevez votre trading au niveau supérieur avec une automatisation intelligente et sans stress.
-
InfinityBreak détecte automatiquement les breakouts clés et gère TP, SL et taille de lot avec précision chirurgicale.
-
Recommandé sur timeframe M1 pour XAU/USD.
✅ Version MT5 : Infinity Break 2 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5
✅ Infinity EAs Channel : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile
💰 Info prix :
Le prix augmente de $50 tous les 10 achats.
Prix final : $ ?
✨ Pourquoi il se démarque :
• 📈 Entrées parfaites à la clôture des bougies, confirmées par RSI + MACD
• 🎯 TP/SL automatique entièrement personnalisable pour un contrôle total du risque
• 🔎 Signaux ultra fiables : Breakout Lookback + indicateurs robustes
• 🖥 GUI premium en temps réel : suivez positions et indicateurs facilement
• ✅ Sécurité maximale : pas de martingale, arbitrage ou stratégies risquées
⚠️ Attention :
• Débutants : ne modifiez pas les paramètres par défaut pour éviter les risques inutiles.
💎 Idéal pour :
• Traders débutants et intermédiaires
• Principales paires Forex et XAU/USD
• Ceux qui veulent trader sans rester collés à l’écran
🔥 InfinityBreak v2.0 = simplicité + performance + tranquillité d’esprit.
• Transformez chaque breakout en opportunité et tradez comme un pro, automatiquement.