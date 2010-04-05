Infinity Break 2 MT4

🚀 InfinityBreak v2.0 – L’EA Breakout Premium

  • Porta il tuo trading al livello successivo con automazione intelligente e senza stress.

  • InfinityBreak rileva automaticamente i breakouts chiave e gestisce TP, SL e dimensione del lotto con precisione chirurgica.

  • Consigliato su timeframe M1 per XAU/USD.


Versione MT5 : Infinity Break 2 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5


Infinity EAs Channel : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile



💰 Info prezzi :
Il prezzo aumenta di $50 ogni 10 acquisti.
Prezzo finale: $ ?


Perché si distingue :
• 📈 Entrate perfette alla chiusura della candela, confermate da RSI + MACD
• 🎯 TP/SL automatici completamente personalizzabili
• 🔎 Segnali ultra affidabili: Breakout Lookback + indicatori robusti
• 🖥 GUI premium in tempo reale: traccia posizioni e indicatori facilmente
• ✅ Massima sicurezza: nessun martingala, arbitraggio o strategie rischiose

⚠️ Avvertenza :
• Principianti: non modificare i parametri predefiniti per evitare rischi inutili.

💎 Ideale per :
• Trader principianti e intermedi
• Principali coppie Forex e XAU/USD
• Chi vuole fare trading senza stare incollato allo schermo

🔥 InfinityBreak v2.0 = semplicità + prestazioni + tranquillità.
• Trasforma ogni breakout in un’opportunità e fai trading automaticamente come un professionista.


