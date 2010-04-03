MA Percentile Bands (MA Yüzdelik Dilim Bantları)

Bu indikatör, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi analiz etmek için istatistiksel ve incelikli bir yaklaşım sunar. Sadece kesişimlere odaklanmak yerine, MA Percentile Bands hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar arasındaki mesafeyi ölçer ve bu mesafeyi kendi yakın geçmişiyle karşılaştırır. Bu, yatırımcıların hareketli ortalamalar arasındaki ayrımın ne zaman istatistiksel olarak anlamlı olduğunu belirlemesine olanak tanır ve piyasa momentumu ile potansiyel tükenme noktaları hakkında benzersiz bilgiler sağlar.

İndikatör, netlik için ayrı bir pencerede görüntülenir ve iki ana bileşenden oluşur:

MA Mesafesi (Histogram): Bu, her bir çubuk için hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar arasındaki mutlak mesafeyi gösterir. Yükselen bir histogram, hareketli ortalamaların birbirinden uzaklaştığını gösterir ve bu da artan bir momentuma işaret eder. Yüzdelik Dilim Eşiği (Çizgi): Bu, indikatörün temel özelliğidir. Belirlenmiş bir geriye dönük inceleme dönemi boyunca, hareketli ortalama mesafelerinin kullanıcı tarafından tanımlanan bir yüzdelik dilimine dayalı olarak dinamik bir eşik hesaplar. Örneğin, %90'lık bir yüzdelik dilim ayarı, çizginin, geriye dönük inceleme döneminde yalnızca %10'luk bir zaman diliminde aşılan bir mesafe seviyesini temsil ettiği anlamına gelir.

Nasıl Çalışır ve Faydaları

MA Percentile Bands'in temel avantajı, kendi kendine adapte olabilen yapısıdır. İki hareketli ortalama arasındaki 'normal' mesafe, varlığın volatilitesine ve grafiğin zaman dilimine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. EUR/USD için M15 grafiğindeki 20 piplik bir fark önemli olabilirken, volatil bir kripto para için Günlük grafikte bu fark ihmal edilebilir olabilir.

Yüzdelik Dilim Eşiği bu sorunu çözer. Enstrümanın yakın zamandaki davranışlarına dayanarak neyin 'büyük' veya 'olağandışı' bir ayrım oluşturduğunu otomatik olarak hesaplar. Bu, farklı semboller veya zaman dilimleri arasında geçiş yaptığınızda manuel ayarlamalara gerek kalmadan indikatörün tutarlı bir bağlam sağladığı anlamına gelir.

Ticaret Analizinde Nasıl Faydalı Olabilir

Yatırımcılar, MA Percentile Bands tarafından sağlanan bilgileri çeşitli şekillerde kullanabilir:

Potansiyel Aşırı Genişlemiş Hareketleri Belirleme: MA Mesafesi histogramı, Yüzdelik Dilim Eşiği çizgisinin üzerine çıktığında, mevcut fiyat hareketinin hareketli ortalamaları geçmişte nadir görülen bir ölçüde birbirinden ayırdığını gösterir. Bu durum, bir trendin aşırı genişlediğini ve bir konsolidasyon veya geri çekilme dönemine girebileceğini düşündürebilir.

Trend Momentumunu Ölçme: MA Mesafesinin yüksek kaldığı sürekli bir dönem, güçlü ve sağlıklı bir trende işaret edebilir. Tersine, düşen bir histogram, momentumun zayıfladığını gösterir ve bu da bir trend değişiminden önce gelebilir.

Volatilite Filtresi: Yüzdelik Dilim Eşiği çizgisinin seviyesi, tek başına bir volatilite göstergesi olarak işlev görebilir. Yükselen bir eşik çizgisi, hareketli ortalamalar arasındaki tipik mesafenin arttığını gösterir ve bu da daha volatil bir piyasa ortamına işaret eder.

Giriş Parametreleri

İndikatör, ticaret tarzınıza ve analiz ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir.

Hareketli Ortalamalar Ayarları

Fast MA Period (Hızlı MA Periyodu): Daha hızlı hareketli ortalamanın periyodu.

Slow MA Period (Yavaş MA Periyodu): Daha yavaş hareketli ortalamanın periyodu.

MA Method (MA Metodu): Hareketli ortalamaların hesaplama yöntemi (Örn: Basit, Üssel, Düzleştirilmiş, Doğrusal Ağırlıklı).

Price Source (Fiyat Kaynağı): MA hesaplamaları için kullanılacak fiyat kaynağı (Örn: Kapanış, Açılış, Medyan).

Geçmiş Filtre Ayarları

Lookback Period (Geriye Bakma Periyodu): Geçmiş yüzdelik dilimi hesaplamak için kullanılan geçmiş çubuk sayısı. Daha büyük bir değer istatistiksel olarak daha kararlı bir eşik sağlarken, daha küçük bir değer onu son piyasa değişikliklerine daha duyarlı hale getirir.

Percentile Threshold (%) (Yüzdelik Dilim Eşiği (%)): Eşik çizgisini hesaplamak için kullanılan yüzdelik dilim seviyesi. 90 değeri, çizginin, geriye bakma periyodunun %90'ında MA mesafesinin altında kaldığı bir seviyeye ayarlanacağı anlamına gelir. Bu, istatistiksel olarak anlamlı bir sapma olarak neyi kabul ettiğinizi tanımlamanıza yardımcı olur.



