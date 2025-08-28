Vortex Pro EA

Vortex Pro EA

Vortex Pro EA,  USDCHF döviz çifti ve  H1 zaman dilimi için özel olarak tasarlanmış tam otomatik bir alım satım sistemidir. Hakim bir trendin momentumunu kaybetme potansiyeli taşıdığı piyasa dönüş noktalarını belirlemeyi amaçlayan sofistike bir trend karşıtı strateji üzerine kuruludur.

EA'nın temel mantığı, belirli koşullar yüksek bir geri dönüş olasılığına işaret ettiğinde mevcut trendin aksi yönde piyasaya girmektir. Bu yaklaşım, potansiyel piyasa tepelerinde ve diplerinde fırsatlar aramasına olanak tanır.

Nasıl Çalışır

EA, herhangi bir işleme girmeden önce çok katmanlı bir onay süreci kullanır:

  1. Trend Tespiti: Kısa vadeli ana trend yönünü belirlemek için Parabolic SAR indikatörünü kullanır.

  2. Dönüş Onayı: Strateji daha sonra trendin zayıfladığına dair sinyalleri bekler. Bu durum, momentum değişimleri için Awesome Oscillator (AO) ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için Relative Strength Index (RSI) kombinasyonu ile teyit edilir.

  3. Volatilite Filtresi: Piyasanın çok durgun veya aşırı dalgalı olmadığından emin olmak için bir Ortalama Gerçek Aralık (ATR) filtresi uygulanır. Bu, elverişsiz piyasa koşullarından kaçınmaya yardımcı olur.

  4. Spread Koruması: Dahili spread filtresi, EA'nın yüksek spread dönemlerinde işlem açmasını engelleyerek kaymalara ve kötü giriş fiyatlarına karşı koruma sağlar.

Ana Özellikler

  • Özelleştirilmiş Strateji: EA'nın parametreleri, H1 grafiğindeki USDCHF paritesinin kendine özgü özelliklerine göre dahili olarak kalibre edilmiştir.

  • Dinamik Risk Yönetimi: Pozisyon büyüklükleri, belirlediğiniz risk yüzdesine ve her işlem için hassas stop-loss seviyesine göre otomatik olarak hesaplanır. Bu, tüm operasyonlarda tutarlı bir risk yönetimi sağlar.

  • Gelişmiş İşlem Yönetimi: Bir işlem açıldıktan sonra, EA aktif olarak yönetimi devralır:

    • Sermayeyi korumak için Parabolic SAR'ı dinamik bir iz süren stop olarak kullanır.

    • Bir işlemin lehinize önemli ölçüde hareket etmesi ve ardından geri çekilmeye başlaması durumunda kazançların bir kısmını güvence altına alan bir kâr koruma mekanizması uygular.

    • Maksimum kayıp eşiğine ulaşılırsa işlemleri kapatmak için hesap bazlı bir özsermaye korumasını etkinleştirir.

  • Kullanım Kolaylığı: Ayarlanması gereken sadece iki harici parametre ile EA'nın yapılandırılması ve çalıştırılması oldukça basittir, bu da onu hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için uygun kılar.

Vortex Pro EA, portföyüne özel, otomatik bir trend karşıtı sistem eklemek isteyen yatırımcılar için geliştirilmiş bir araçtır.

Tavsiyeler

  • Döviz Çifti: USDCHF

  • Zaman Dilimi: H1

  • Broker: IC Markets veya düşük spread ve hızlı emir iletimi sunan diğer brokerlar.

  • Minimum Bakiye: $500

  • Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (1:500 tavsiye edilir).

Giriş Parametreleri

EA, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla sadece iki ana giriş parametresi ile tasarlanmıştır:

  • Magic Number: EA'nın emirleri için benzersiz bir kimlik numarasıdır. Aynı hesapta başka EA'lar çalıştırıyorsanız bu önemlidir.

  • Risk: Her işlemde hesap özsermayenizin yüzde kaçını riske atacağınızı belirtir. Lot büyüklüğü bu değere göre otomatik olarak hesaplanır.

    • 1-3: Düşük Risk

    • 4-7: Orta Risk

    • 7-10: Yüksek Risk


Önerilen ürünler
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
The Catalyst EA The Catalyst EA, MetaTrader 5 platformu için tasarlanmış gelişmiş bir işlem robotudur. Özellikle   AUDUSD döviz çiftinde H1 zaman diliminde   işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. EA, piyasadaki potansiyel geri dönüşleri ve düzeltmeleri belirlemeyi ve bunlardan faydalanmayı hedefleyen çoklu indikatör stratejisi kullanır. Tasarımının temel odak noktası, sermayenizi etkin bir şekilde yönetmek için dinamik lot büyüklüğü ve çok katmanlı işlem koruması özelliklerine sahip, sağlam bir r
Golden Osiris EA
Luis Corso
Uzman Danışmanlar
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
BitcoinRobotMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Guidebook Live signal: 2 000 000$ https://www.mql5.com/en/signals/2288221 Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges befo
Alpha Sniper
Raj Balkrushna Kale
Uzman Danışmanlar
Overview Alp ha Sniper is an advanced Smart Money Concept (SMC)-based trading bot designed to trade with precision using institutional logic. It focuses on identifying liquidity traps , fair value gaps (FVGs) , and order blocks (OBs) , and executes trades using clean price action . Designed to work best on USDJPY,EURUSD, it also supports any instrument on MT5. Parameter Description     The Bot Comes With Fixed 30pips Stoploss Which You Cannot Modify!   Parameter Description  RiskPerTrade  Perc
Multiple Indicators Strategy EA for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Multiple Indicators Strategy EA for Prop Firms is an Expert Advisor specially designed to overcome the challenges of Proprietary Firms like MyForexFunds and get a founded account. In fact, it has specific functions to comply with the rules imposed by companies that offer managed accounts. Link for tutorial, detailed description, manual and presets: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751550 - It is based on a strategy with MACD, RSI, STOCH and EMA indicators that signal to the EA when to open p
Blotter Pips
Peter C Anyamele
Uzman Danışmanlar
Blotter Pips EA Blotter Pips EA is a high-performance trading system designed to optimize your trading strategy with a focus on precision, simplicity, and profitability. Built with advanced algorithms and an emphasis on market adaptability, it provides a seamless trading experience, even for beginners. Key Features Plug and Play: With Blotter Pips EA, no complex setups are required. Simply attach it to your chart, configure a few parameters, and let the EA handle the rest. Optimized for the M5 T
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Nova SAR Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova SAR Trader is a focused, trend-following Expert Advisor built around the classic Parabolic SAR indicator — streamlined into a modern trading engine for disciplined, directional execution. Rather than reacting impulsively to every shift, this EA applies structure and context to its entries, filtering out noise and isolating high-quality momentum moves. Whether you're trading trending markets or ranging phases with breakout potential, Nova SAR Trader adapts to changing conditions while mainta
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Introduced expert system Stable Ex MT5 works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes a
Tower Market Sky
Moises Javier Torres Rico
Uzman Danışmanlar
Introducing   TowerFX EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the EUR/CAD pair! Developed by 2 experts creating algorithmic system in the world of trading. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. *Updated version that works better for low capital on EURCAD but for high capital the results are shown in the screenshots* *Live Signal will be available soon* *Promotional P
Starspire Capital AI
Solomon Din
5 (1)
Uzman Danışmanlar
StarSpire Capital AI — Otomatik İşlem Fonksiyonuna Sahip Akıllı Analitik Asistan Temel Yenilik: StarSpire Capital AI, tam donanımlı bir yapay zeka diyalog arayüzüne sahip dünyanın ilk işlem algoritmasıdır. Yalnızca işlemleri yürütmekle kalmaz, aynı zamanda her adımı gerçek zamanlı olarak açıklar. Kullanıcı, sistemle anlamlı bir diyalog kurabilir, analiz talep edebilir, piyasa koşulları hakkında sorular sorabilir ve işlem kararlarının arkasındaki ayrıntıları netleştirebilir. Canlı Sinyal:   http
Full Pro Shooter MT5
Komang Putra Riswanjaya
Uzman Danışmanlar
Overview Introducing Full Pro Shooter, an innovative Expert Advisor  created for traders who are looking for a safer strategy in transacting on the forex market This EA combines of Hedging & Averaging strategy to deliver a robust and profitable trading system. This EA has passed a 5++ year backtest on pair EURUSD timeframe M30. Key Features Time-Based Openings (Time Op) The robot allows you to execute trades based on pre-set times, ensuring that positions are opened precisely at the most optima
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Uzman Danışmanlar
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
GBP Miner Pro EA is a fully intelligent and 100% automatic robot designed based on Price And Time theory and controls its trades based on a smart and powerful Money Management and Position Management system. Due to the high stability and stability in trading, you can also use accounts with low balances, which is compatible with the GBPUSD currency pair. "GBP Miner Pro"      [$ 175 > Next price > $ 199] MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog :   https://www.mql5.com/en/blogs/p
Reversal Gold EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Reversal Gold EA Reversal Gold EA, özellikle   XAUUSD (Altın)   paritesi için tasarlanmış otomatik bir alım satım sistemidir. Piyasa dönüşlerini hedefleyen bir   karşı-trend stratejisi   ile çalışır. EA, Altın'ın kendine özgü volatilitesi ve fiyat hareketleri karakteristiklerine uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Strateji Reversal Gold EA'nın temelinde, çoklu indikatör teyidine dayalı bir sistem yatmaktadır. Algoritma, piyasa koşullarını birden fazla teknik indikatörün birleşimini kullana
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygun
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
3.96 (45)
Uzman Danışmanlar
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
TrainedModelPlusAIgoldKing
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Uzman Danışmanlar
Contact Us Today for 1 FULL WEEK of FREE Trading! No Cost – Just Real Results. Test it Yourself. Trade Smarter. AI-Powered Gold Trading EA - Advanced ML & OpenAI Consensus System The Future of Automated Gold Trading is Here! Transform your XAUUSD trading with the most sophisticated AI-powered Expert Advisor ever created. This isn't just another EA - it's a revolutionary trading system that combines Machine Learning, OpenAI GPT intelligence, and advanced market analysis to m
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
En iyi canlı ticaret deneyimi ve en iyi geriye dönük test sonuçları için IC Markets 'ı öneriyoruz. Bu EA'yı faydalı buluyorsanız, ücretsiz olarak paylaşmamıza teşvik olması için lütfen olumlu bir yorum bırakmayı düşünün. Teşekkür ederiz!     MQL5'te Daha Fazla EA Keşfet DollarEdge Reversal EA Pro: Günlük Grafikte Hassas USD Geri Dönüş Ticareti Akıllı otomasyon ve sağlam risk yönetimi ile USD majör paritelerindeki yüksek olasılıklı geri dönüşleri yakalayın. DollarEdge Reversal EA Pro, be
FREE
Premium Price Action Advanced Pin Bar Strategy
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
We have a powerful, back-tested trading algorithm for the Forex and Crypto markets. Due to strict regulations in our home country (India), this technology is currently untapped and has not been exposed to the market. This gives our strategy a unique, preserved edge. The Partnership: We are seeking a single, strategic partner in London, the UAE, or Switzerland to launch this opportunity. We Provide:   The complete, ready-to-deploy trading technology and strategy. You Provide:   The capital and t
UScalper30
Simile Mhlanga
Uzman Danışmanlar
UScalper30 – ATR-RSI Otomatik Ticaret Uzman Danışmanı Özet UScalper30 EA, destek ve direnç seviyeleri yakınındaki potansiyel işlem fırsatlarını belirlemek için ATR ve RSI göstergelerini kullanır ve yapılandırılmış girişler ile otomatik risk yönetimi araçları sunar. Temel Özellikler Çift Onaylı Girişler RSI aşırı alımda ve fiyat direnç seviyesine yakınsa satış. RSI aşırı satımda ve fiyat destek seviyesine yakınsa alış. ATR ile momentum doğrulaması. Ayarlanabilir Stop Loss, Take Profit ve Trailin
DemsFx BC Entry EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Uzman Danışmanlar
1. The Expert Adviser is built with a basic, simple and stable trading strategy with i touch or Price Action Principle that is highly effective and accurate with a sniper entry system for a good money management.. 2. The expert advisor works best as from 15 minutes time frame and above.... 3. The expert advisor work with all broker all currency pair and synthetic indices... 4. Use a reasonable lot size and correct settings if you want to get the best of the Expert Advisor.. 5. With Default setti
FREE
BOT Dow Jones US30
Thunder Investment Group Limited
Uzman Danışmanlar
Property of Vertical Capital Edition:   Gugol_Quants About BOT_DowJones-US30: This is a bot created by math modulation to be used as a trading algorithm, which was developed in MQL. (MT5) This Bot is for use only with US30. It’s based on Intraday/Swing Trades whose main timeframe is H1. However, you can use it with other assets by testing with the appropriate settings.   **DM for free trial (only in TradingView)** @copyright ***All the  settings are external , so that everyone can set the ro
Scalping Trading Bot
Carl Alexander Lundin
Uzman Danışmanlar
Küçük ticaret hesapları için özel olarak tasarlanmış, çığır açan bir scalping ticaret botunu tanıtacağım. Ayarlarının inceliklerini derinlemesine inceleyeceğim ve bunları en iyi uygulamalarla grafiklerinize nasıl uygulayacağınız konusunda size yol göstereceğim. Bu ticaret botunun sizin için neler başarabileceğine dair net bir bakış açısı sağlamak için her ayar, kapsamlı arka test raporlarıyla birlikte titizlikle açıklanacaktır. Sınırlı Noel Fiyatı yalnızca 349 USD Ocak 2024'ten sonra fiyat 20
Williams CCI
Sami Triki
Uzman Danışmanlar
The Williams CCI trading strategy is designed to capture market momentum and trend reversals using a combination of the Commodity Channel Index (CCI) and William's Percentage Range indicators. Commodity Channel Index (CCI) : This indicator helps to identify cyclical trends, measuring the asset’s deviation from its statistical average. CCI detects overbought and oversold conditions, providing early signals for potential price reversals. William's Percentage Range (%R) : A momentum indicator that
Alpha Trigger
Ming Ying Lee
Uzman Danışmanlar
Alpha Trigger - Advanced Precision Trading System Harness the Power of Strategic Market Timing The Alpha Trigger system is a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture high-probability market movements during key trading sessions. By leveraging advanced price action analysis and precise entry timing, Alpha Trigger aims to capitalize on institutional market flows and breakout opportunities. Introductory Price - $299, will go up $100 every 10 purchases Live Signal - https
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Oktagon Ultra — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready Oktagon Ultra is a high-performance Expert Advisor (EA) engineered for trading XAUUSD H1 with unmatched precision and adaptive intelligence. Built to dominate current market conditions, Oktagon Ultra combines robust risk control with cutting-edge strategy logic—perfect for individual traders and prop firm challenges. Why Oktagon Ultra Excels Every trade has a Stop Loss and Take
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Uzman Danışmanlar
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the   KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market ac
Gold Commander
Ibrahim Aljaref
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Commander – XAUUSD (Altın) İşlemlerinde Hassas Güç Gold Commander, XAUUSD (altın) paritesinde hassas işlemler için titizlikle tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA)'dır. Temelinde strateji, istikrar ve sürdürülebilirlik bulunan bu sistem, altın piyasasında hesaplı hamlelerle ve sıkı risk yönetimiyle başarı arayan yatırımcılar için optimize edilmiştir. EA son derece gerçekçidir; sadece güçlü ve net tanımlanmış giriş noktalarında pozisyon açar, grid (ızgara), martingale, hedge gibi riskli strat
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2 (4)
Uzman Danışmanlar
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Yazarın diğer ürünleri
Candle Amplitude Oscillator
Daniel Naranjo Morales
Göstergeler
Mum Genlik Osilatörü Mum Genlik Osilatörü ile piyasa volatilitesi hakkında kristal berraklığında bir bakış açısı kazanın. Bu hafif ve verimli araç, her bir mumun içindeki     gerçek enerjiyi   size göstermek için basit fiyat analizinin ötesine geçer ve daha bilinçli alım satım kararları vermenize yardımcı olur. Bir piyasanın aktif mi yoksa durgun mu olduğunu tahmin etmek yerine, bu indikatör size her sembol ve her zaman diliminde çalışan hassas, standartlaştırılmış bir volatilite ölçümü sunar.
FREE
Dynamic ATR Percentile
Daniel Naranjo Morales
Göstergeler
Dinamik ATR Yüzdeliği Genel Bakış Dinamik ATR Yüzdeliği, yatırımcıların mevcut piyasa koşullarını nesnel olarak ölçmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir volatilite analiz aracıdır. Volatilite statik değildir; bir enstrüman veya zaman dilimi için "yüksek" kabul edilen bir ATR değeri, bir diğeri için "düşük" olabilir. Bu gösterge, geçmiş verilere dayanarak dinamik volatilite bölgeleri hesaplayarak bu sorunu çözer ve net, uyarlanabilir bir görsel rehber sunar. Sabit ATR değerlerine güvenmek
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Momentum Shift EA Momentum Shift EA , özellikle   USDJPY   paritesi ve   H1 zaman dilimi   için geliştirilmiş otomatik bir alım-satım sistemidir. Temel stratejisi, potansiyel piyasa dönüş noktalarını belirlemeye ve momentumdaki değişimlerden faydalanmaya dayanır. EA, mevcut piyasa yönünün yorulma belirtileri gösterdiği anlarda işlemlere girmeyi hedefleyerek, trend karşıtı (counter-trend) bir temelde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Klasik teknik göstergelerin bir kombinasyonunu analiz ederek, EA'
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
The Catalyst EA The Catalyst EA, MetaTrader 5 platformu için tasarlanmış gelişmiş bir işlem robotudur. Özellikle   AUDUSD döviz çiftinde H1 zaman diliminde   işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. EA, piyasadaki potansiyel geri dönüşleri ve düzeltmeleri belirlemeyi ve bunlardan faydalanmayı hedefleyen çoklu indikatör stratejisi kullanır. Tasarımının temel odak noktası, sermayenizi etkin bir şekilde yönetmek için dinamik lot büyüklüğü ve çok katmanlı işlem koruması özelliklerine sahip, sağlam bir r
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA,   CADJPY   döviz çifti ve   H1 zaman dilimi   için özel olarak geliştirilmiş bir alım-satım robotudur. Stratejisi, fiyat hareketlerini ve momentumu analiz ederek potansiyel piyasa dönüş noktalarını tespit etmek üzere tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, çoklu indikatör teyit sistemine dayanır. Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) ve Average True Range (ATR) gibi klasik indikatörlerden gelen sinyalleri birleştirir. Bu farklı anali
Reversal Gold EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Reversal Gold EA Reversal Gold EA, özellikle   XAUUSD (Altın)   paritesi için tasarlanmış otomatik bir alım satım sistemidir. Piyasa dönüşlerini hedefleyen bir   karşı-trend stratejisi   ile çalışır. EA, Altın'ın kendine özgü volatilitesi ve fiyat hareketleri karakteristiklerine uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Strateji Reversal Gold EA'nın temelinde, çoklu indikatör teyidine dayalı bir sistem yatmaktadır. Algoritma, piyasa koşullarını birden fazla teknik indikatörün birleşimini kullana
MA Percentile Bands
Daniel Naranjo Morales
Göstergeler
MA Percentile Bands (MA Yüzdelik Dilim Bantları) Bu indikatör, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi analiz etmek için istatistiksel ve incelikli bir yaklaşım sunar. Sadece kesişimlere odaklanmak yerine, MA Percentile Bands hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar arasındaki mesafeyi ölçer ve bu mesafeyi kendi yakın geçmişiyle karşılaştırır. Bu, yatırımcıların hareketli ortalamalar arasındaki ayrımın ne zaman istatistiksel olarak anlamlı olduğunu belirlemesine olanak tanır ve piyasa momentumu i
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt