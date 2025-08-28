Vortex Pro EA

Vortex Pro EA, USDCHF döviz çifti ve H1 zaman dilimi için özel olarak tasarlanmış tam otomatik bir alım satım sistemidir. Hakim bir trendin momentumunu kaybetme potansiyeli taşıdığı piyasa dönüş noktalarını belirlemeyi amaçlayan sofistike bir trend karşıtı strateji üzerine kuruludur.

EA'nın temel mantığı, belirli koşullar yüksek bir geri dönüş olasılığına işaret ettiğinde mevcut trendin aksi yönde piyasaya girmektir. Bu yaklaşım, potansiyel piyasa tepelerinde ve diplerinde fırsatlar aramasına olanak tanır.

Nasıl Çalışır

EA, herhangi bir işleme girmeden önce çok katmanlı bir onay süreci kullanır:

Trend Tespiti: Kısa vadeli ana trend yönünü belirlemek için Parabolic SAR indikatörünü kullanır. Dönüş Onayı: Strateji daha sonra trendin zayıfladığına dair sinyalleri bekler. Bu durum, momentum değişimleri için Awesome Oscillator (AO) ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için Relative Strength Index (RSI) kombinasyonu ile teyit edilir. Volatilite Filtresi: Piyasanın çok durgun veya aşırı dalgalı olmadığından emin olmak için bir Ortalama Gerçek Aralık (ATR) filtresi uygulanır. Bu, elverişsiz piyasa koşullarından kaçınmaya yardımcı olur. Spread Koruması: Dahili spread filtresi, EA'nın yüksek spread dönemlerinde işlem açmasını engelleyerek kaymalara ve kötü giriş fiyatlarına karşı koruma sağlar.

Ana Özellikler

Özelleştirilmiş Strateji: EA'nın parametreleri, H1 grafiğindeki USDCHF paritesinin kendine özgü özelliklerine göre dahili olarak kalibre edilmiştir.

Dinamik Risk Yönetimi: Pozisyon büyüklükleri, belirlediğiniz risk yüzdesine ve her işlem için hassas stop-loss seviyesine göre otomatik olarak hesaplanır. Bu, tüm operasyonlarda tutarlı bir risk yönetimi sağlar.

Gelişmiş İşlem Yönetimi: Bir işlem açıldıktan sonra, EA aktif olarak yönetimi devralır: Sermayeyi korumak için Parabolic SAR'ı dinamik bir iz süren stop olarak kullanır. Bir işlemin lehinize önemli ölçüde hareket etmesi ve ardından geri çekilmeye başlaması durumunda kazançların bir kısmını güvence altına alan bir kâr koruma mekanizması uygular. Maksimum kayıp eşiğine ulaşılırsa işlemleri kapatmak için hesap bazlı bir özsermaye korumasını etkinleştirir.

Kullanım Kolaylığı: Ayarlanması gereken sadece iki harici parametre ile EA'nın yapılandırılması ve çalıştırılması oldukça basittir, bu da onu hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için uygun kılar.

Vortex Pro EA, portföyüne özel, otomatik bir trend karşıtı sistem eklemek isteyen yatırımcılar için geliştirilmiş bir araçtır.

Tavsiyeler

Döviz Çifti: USDCHF

Zaman Dilimi: H1

Broker: IC Markets veya düşük spread ve hızlı emir iletimi sunan diğer brokerlar.

Minimum Bakiye: $500

Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (1:500 tavsiye edilir).

Giriş Parametreleri

EA, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla sadece iki ana giriş parametresi ile tasarlanmıştır:

Magic Number: EA'nın emirleri için benzersiz bir kimlik numarasıdır. Aynı hesapta başka EA'lar çalıştırıyorsanız bu önemlidir.

Risk: Her işlemde hesap özsermayenizin yüzde kaçını riske atacağınızı belirtir. Lot büyüklüğü bu değere göre otomatik olarak hesaplanır. 1-3: Düşük Risk 4-7: Orta Risk 7-10: Yüksek Risk





