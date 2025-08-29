Pivot Hunter EA

Pivot Hunter EA, CADJPY döviz çifti ve H1 zaman dilimi için özel olarak geliştirilmiş bir alım-satım robotudur. Stratejisi, fiyat hareketlerini ve momentumu analiz ederek potansiyel piyasa dönüş noktalarını tespit etmek üzere tasarlanmıştır.

EA'nın temel mantığı, çoklu indikatör teyit sistemine dayanır. Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) ve Average True Range (ATR) gibi klasik indikatörlerden gelen sinyalleri birleştirir. Bu farklı analitik araçlar arasında bir uyum arayarak, EA daha zayıf sinyalleri filtrelemeyi ve daha yüksek olasılıklı kurulumlara odaklanmayı hedefler.

Bu uzman danışman, belirli bir enstrüman üzerinde odaklanmış ve "ayarla ve unut" yaklaşımını tercih eden yatırımcılar için geliştirilmiştir. Tüm iç parametreleri, CADJPY paritesinin kendine özgü özelliklerine göre özenle kalibre edilmiştir.

Ana Özellikler

CADJPY'ye Özel Uzmanlık: Genel EA'ların aksine, Pivot Hunter sıfırdan CADJPY H1 grafiği için geliştirilmiştir. Tüm mantığı, bu paritenin volatilitesine ve davranışlarına göre özel olarak tasarlanmıştır.

Çoklu İndikatör Teyidi: EA, SAR, AO, RSI ve ATR sinyallerinin birleşimini kullanır. Bu kapsamlı yaklaşım, yalnızca birden fazla koşul sağlandığında işlemlerin dikkate alınmasını sağlayarak güçlü bir filtreleme mekanizması sunar.

Dinamik Volatilite Filtresi: ATR indikatörünü kullanarak, EA mevcut piyasa oynaklığını değerlendirir. Çok durgun veya aşırı düzensiz dönemlerden kaçınarak, belirli volatilite aralıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Otomatik Risk Yönetimi: Lot büyüklükleri, belirttiğiniz risk yüzdesine ve dinamik olarak belirlenen stop loss seviyesine göre otomatik olarak hesaplanır. Bu, manuel hesaplamalara gerek kalmadan tüm işlemlerde tutarlı bir risk yönetimi sürdürmeye yardımcı olur.

Gelişmiş İşlem Koruması: EA, yerleşik güvenlik özelliklerine sahiptir: Maksimum Kayıp Kontrolü: Bir pozisyon, risk ayarınıza bağlı olarak önceden tanımlanmış bir kayıp yüzdesine ulaşırsa otomatik olarak kapatma seçeneği sunar. Akıllı Kâr Kilitleme: Kârlı bir işlemi izleyen gelişmiş bir mekanizmadır. İşlem, kâr al hedefinin önemli bir kısmına ulaştığında, piyasa tersine dönmeye başlarsa kazançların büyük bir bölümünü güvence altına almak için bu sistem devreye girer.



Tavsiyeler

Parite: CADJPY

Zaman Dilimi: H1

Broker: IC Markets veya düşük spread ve hızlı emir iletimi sunan diğer brokerlar.

Minimum Bakiye: $500

Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (1:500 tavsiye edilir).

Giriş Parametreleri

EA, yalnızca iki ana girdi ile kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır, bu da kurulumu basit ve anlaşılır hale getirir.

Magic Number: EA'nın emirleri için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Aynı hesapta başka EA'lar çalıştırıyorsanız, birbirlerinin işlemlerine müdahale etmemeleri için bu önemlidir.

Risk: Her işlemde riske atmak istediğiniz hesap bakiyenizin yüzdesidir. Lot büyüklüğü, bu değere ve stop loss mesafesine göre otomatik olarak hesaplanır. 1-3: Düşük Risk 4-7: Orta Risk 7-10: Yüksek Risk





