DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA est un Expert Advisor (EA) conçu pour le trading structuré sur des paires de devises comme l'EURUSD, ainsi que sur l'or et les indices. Adapté aux traders de firmes de prop, aux traders de détail et aux passionnés de trading algorithmique, cet EA met en œuvre une stratégie méthodique d'analyse top-down basée sur les motifs d'action des prix, renforcée par une évaluation des tendances et des contrôles dynamiques. Il offre un équilibre entre exécution automatisée et flexibilité manuelle, avec une conformité robuste pour divers environnements de trading.

Prix : Accès anticipé à $599.00 (limité aux 10 prochaines achats, puis $1499.00)

Cadre opérationnel

DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P fonctionne à travers un processus systématique :

Analyse multi-timeframe : Évalue les timeframes supérieurs (H4 ou D1 par défaut) pour déterminer la direction générale de la tendance, puis affine sur des timeframes inférieurs (M5 ou M15 par défaut) pour l'identification des motifs, en intégrant les niveaux de support et de résistance comme zones clés. Détection des motifs et structures : Identifie les motifs d'action des prix comme le double sommet et le double creux pour les configurations de retournement, intégrés avec des blocs d'ordres, des balayages de liquidité et des écarts de valeur juste pour confirmer la validité des signaux, en appliquant des décalages définis par l'utilisateur pour une évaluation précise. Détection avancée des motifs : CheckRetestCondition = true;

UseBullishEngulfing = true;

UseBearishEngulfing = true;

UseBullishPiercing = true;

UseBearishPiercing = true;

UseMorningStar = true;

UseEveningStar = true;

UseThreeWhiteSoldiers = true;

UseThreeBlackCrows = true;

UseThreeInsideUp = true;

UseHammer = true;

UseHangingMan = true;

UseShootingStar = true; Gestion des trades : Utilise des stops suiveurs, des mécanismes de break-even et des paramètres stricts pour gérer les positions ouvertes, avec une clôture automatique à la fin des sessions définies ou lorsque des seuils prédéfinis sont atteints. Options de trading manuel : Fournit des boutons interactifs d'achat/vente sur le panneau du graphique pour une exécution manuelle, respectant les paramètres du cadre de l'EA.

Fonctionnalités principales

Analyse top-down avec reconnaissance des motifs : Détecte les opportunités de retournement en utilisant les formations de double sommet (baissier) et de double creux (haussier), affinées par l'alignement des tendances multi-timeframe pour filtrer les signaux à faible probabilité. Prend en charge des motifs supplémentaires comme la tête et épaules, la tête et épaules inversée, les chandeliers engloutissants, les barres de pins, doji, harami, piercing, nuage noir, trois soldats blancs et trois corbeaux noirs.

Contrôles dynamiques : Inclut des paramètres ajustables, tels que des



