Iconic 24h Breakout

ICONIC 24H BREAKOUT EA

La combinaison ultime entre stratégie de trading classique, automatisation moderne et protection maximale du capital.

Chapitre 1 – Le rêve éternel de l’entrée parfaite

Chaque trader connaît ce moment :
Vous êtes devant l’écran. Les heures passent. L’or (XAUUSD) évolue à plat. EURUSD ne bouge pas. Votre regard se perd, vous jetez un œil à votre téléphone — et c’est précisément à cet instant que tout part.

Le marché explose.
Une impulsion puissante franchit le plus haut du jour. Les traders les plus rapides se jettent dans le mouvement et le chevauchent. Et vous ?
Trop tard.

Le problème n’est pas que vous ne compreniez pas le marché. Les niveaux étaient clairs dans votre tête. Vous saviez : « Si l’or casse 1950, il décolle ! » — mais votre clic est arrivé trop tard, votre ordre était mal placé, ou votre stop loss mal réglé.

Conséquence : opportunités manquées, pertes inutiles, décisions émotionnelles.

Ce n’est pas une exception. Des études montrent que plus de 70 % des traders particuliers échouent non pas par manque de connaissances, mais par manque de discipline et de vitesse de réaction.

C’est exactement là qu’intervient ICONIC 24H BREAKOUT.

Cet Expert Advisor (EA) automatise un mécanisme de marché qui fonctionne depuis des décennies : les cassures des extrêmes sur 24 heures.

  • Fini de veiller des heures devant l’écran.

  • Fini les opportunités ratées.

  • Fini les erreurs dictées par l’émotion.

À la place : un algorithme qui travaille pour vous 24/5.

Chapitre 2 – L’idée derrière ICONIC 24H BREAKOUT

L’idée centrale est aussi ancienne que les marchés :
Chaque journée de trading imprime un plus haut et un plus bas. Quand le prix casse au-dessus ou en dessous, des mouvements rapides et puissants surviennent souvent.

Les institutionnels le savent. Depuis des décennies, ils placent des ordres exactement à ces niveaux. Chaque fois que la liquidité est déclenchée, le mouvement suit — et vous, en tant que particulier, pouvez en tirer parti.

Mais voici le problème :

  • En plaçant ces ordres manuellement, vous multipliez les risques d’erreur.

  • Les règles du broker empêchent souvent de mettre des stops « trop proches ».

  • Les traders hésitent ou oublient d’agir à temps.

ICONIC 24H BREAKOUT vous enlève ce fardeau.
L’EA calcule automatiquement le plus haut et le plus bas des dernières 24 heures et place des ordres en attente à ces niveaux :

  • Buy Stop au-dessus du plus haut.

  • Sell Stop au-dessous du plus bas.

Dès que le marché casse l’un de ces niveaux, vous êtes automatiquement en position — avec stop loss (SL), take profit (TP) et stop suiveur.

Particularité : les stops sont basés sur l’ATR, donc s’adaptent à la volatilité.

  • Marchés calmes ⇒ stops plus serrés.

  • Marchés volatils ⇒ stops plus larges.

Cela garantit adaptabilité maximale et sécurité.

Chapitre 3 – Les problèmes que cet EA résout

Soyons honnêtes.
La plupart ne perdent pas parce qu’ils sont « ignorants », mais parce qu’ils sont humains.

Problèmes typiques :

  • Émotions : « J’entre maintenant ? Ou j’attends encore un peu ? »

  • FOMO : vous sautez trop tard, par peur de rater le mouvement.

  • Sur-levier : vous risquez trop et faites sauter le compte.

  • Indiscipline : vous déplacez le stop parce que vous êtes « sûr que le marché va se retourner ».

  • Distraction : vous manquez l’entrée pour deux minutes passées sur le téléphone.

ICONIC 24H BREAKOUT EA élimine précisément ces erreurs.

  • Il place les ordres automatiquement.

  • Il calcule la taille du lot selon votre risque.

  • Il vous protège avec des stops dynamiques.

  • Il gère le trailing sans émotion.

  • Il respecte les règles — chaque jour, chaque semaine, chaque mois.

En bref : il trade comme un professionnel, même pendant votre sommeil.

Chapitre 4 – Comment cela fonctionne en pratique

Exemple :
Hier, l’or a inscrit un plus haut à 1950 et un plus bas à 1920.

L’EA règle automatiquement :

  • Buy Stop à 1950 + 5 points.

  • Sell Stop à 1920 − 5 points.

Au nouveau jour, les ordres en attente sont actifs.

  • Si le marché casse à la hausse, le Buy Stop se déclenche — avec SL (basé sur ATR) et TP (basé sur ATR).

  • S’il casse à la baisse, le Sell Stop se déclenche.

Résultat :

  • Vous êtes toujours dans le marché quand cela compte.

  • Vous ne manquez plus jamais une cassure.

  • Votre gestion du risque est toujours propre et en place.

Chapitre 5 – Paramètres en détail + recommandation pour XAUUSD

L’EA propose un menu de réglages complet tout en restant simple.

Dimensionnement de position : choisissez entre LOTS_PER_1000 (par défaut : 0,15 lot par 1 000 $) ou RISK_BY_SL_PERCENT.
Astuce : débutants ⇒ LOTS_PER_1000 pour la stabilité. Avancés ⇒ risque en % du solde.

Stops & objectifs (basés sur ATR) :

  • SL = 1,0 ATR (par défaut).

  • TP = 1,5 ATR.

Adaptatifs, auto-ajustés à la volatilité.

Marge de déclenchement (Entry Buffer) : par défaut +5 / −5 points par rapport au plus haut/plus bas du jour, pour une cassure confirmée.

Stop suiveur (Trailing Stop) : basé sur l’ATR, démarre après 0,5 ATR de gain.

Sécurité broker : garde-fous intégrés (filtre dur des gaps, contrôle du freeze level, points de buffer) pour une exécution 100 % sans erreur et la validation sur le Marché MQL5.

Meilleure performance : XAUUSD (or) avec niveaux sur D1 et exécution sur M30/M15.

Chapitre 6 – Preuve sociale

Voici Alex.
Des années de galère. Il comprenait le marché, mais sa discipline faisait défaut. Il manquait des trades, courait derrière les mouvements, suroptimait le levier.

Puis il a installé ICONIC 24H BREAKOUT.

  • Jour 1 : ordres en attente automatiques.

  • Semaine 1 : exécution régulière.

  • Mois 1 : moins d’erreurs, moins de stress, vraie progression.

Alex n’est pas devenu « plus intelligent » du jour au lendemain. Il a simplement retiré le maillon faible : ses émotions.

C’est la puissance de l’automatisation.

Chapitre 7 – FAQ

Sur quels marchés fonctionne-t-il le mieux ?
Principalement XAUUSD (or). Fonctionne aussi sur EURUSD, GBPUSD, USDJPY.

Quel timeframe utiliser ?
Niveaux des ordres en attente = calculés sur D1. Exécution = M15/M30.

Quel niveau de risque ?
À vous de décider. Par défaut 0,15 lot par 1 000 $. Réglable dans les paramètres.

Fonctionne-t-il avec de petits comptes ?
Oui. À partir d’environ 500 $ de capital initial.

Validable sur le Marché MQL5 ?
Oui, à 100 %. Zéro erreur, zéro avertissement.

Chapitre 8 – Pourquoi l’acheter ?

Si vous continuez à trader manuellement, vous affronterez encore :

  • Stress.

  • Opportunités manquées.

  • Erreurs émotionnelles.

Ou bien… vous laissez l’algorithme s’en charger.

ICONIC 24H BREAKOUT EA vous apporte :

  • Sérénité.

  • Discipline.

  • Automatisation.

  • Sécurité.

Obtenez votre licence maintenant et commencez à trader les cassures sur XAUUSD dès aujourd’hui.
Cliquez sur Buy, installez l’EA et laissez-le travailler pour vous dès la prochaine bougie.

https://t.me/iconicsolutions_official

Signaux MQL5

https://www.mql5.com/de/signals/2329419?source=Unknown

Mode Validation – Paramètres sûrs pour l’approbation sur le Marché MQL5

ICONIC 24H BREAKOUT EA est livré avec des réglages de validation préconfigurés.
Ces paramètres ultra-conservateurs (buffers plus larges, filtres de distance plus stricts, marges de sécurité accrues) sont conçus exclusivement pour garantir un processus de validation fluide sur le Marché MQL5 et éviter toute erreur liée au broker lors des backtests.

Important : ces réglages ne sont pas destinés au trading réel.
Une fois l’EA installé, vous pouvez facilement ajuster les paramètres à votre profil de risque. Pour l’opérationnel, nous recommandons de réduire les buffers et d’optimiser le stop suiveur afin de libérer tout le potentiel de la stratégie.

En bref :

  • Validation Mode = stabilité & zéro erreur.

  • Live Mode = performance & trading optimisé.

Cette approche bi-mode garantit une validation sans heurts et un outil puissant pour le marché réel.

Avertissement

Le trading comporte des risques. ICONIC 24H BREAKOUT EA est un outil professionnel, pas une garantie de profits. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les CFD, Forex, métaux et indices sont des produits à effet de levier pouvant engendrer des pertes supérieures au dépôt.

En achetant et en utilisant cet EA, vous reconnaissez que vous seul êtes responsable de vos décisions et résultats. L’auteur décline toute responsabilité en cas de pertes financières.

Utilisez l’EA de manière responsable, appliquez une gestion du risque adaptée et traitez-le comme l’instrument professionnel pour lequel il a été conçu.


