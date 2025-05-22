SilvMAT

4.83

SilvMAT EA – XAGUSD için Hassas Ticaret, Tamamen Ücretsiz


Not: Bu yeni geliştirilmiş bir EA'dır—mevcut etkileyici sonuçlara rağmen uzun vadeli performans hala değerlendiriliyor, dikkatli olun!
Optimize Edilmiş: XAGUSD M1
Önerilen Kurulum: 0.0001 lot Cent Hesabı €200+ veya Standart Hesap €20,000+ (kaldıraç 1:2000) ile güvenli ticaret için kullanın.

Neden SilvMAT Seçmelisiniz?

SilvMAT ile elit ticarete adım atın, Marc Albrecht Trading'in devrimci Expert Advisor'ı. 10 yıldan fazla MT4 programlama deneyimiyle inşa edilmiş SilvMAT, M1 timeframe'inde XAGUSD (Gümüş) ticareti için özel olarak tasarlanmıştır. En iyisi? %100 ücretsiz—gizli ücret yok, sınırlama yok. Amacım satışlardan kar etmek değil, sizin gibi trader'ları çalışan araçlarla güçlendirmek. Önerdiğim kurulumu kullanarak, yüksek kaliteli EA'leri topluluk için ücretsiz tutma misyonunu destekliyorsunuz.

SilvMAT  gelişmiş nöral ağ algoritmaları, dinamik döngü ticareti ve özelleştirilebilir ayarlar ı birleştirerek hassasiyet ve karlılık sunar. Ticarette yeni olsanız da deneyimli bir pro olsanız da, SilvMAT yenilmez bir kazanma oranını hedeflerken stilinize uyum sağlar.

Başarı için Kritik Kurulum

Canlı sinyal sonuçlarımızı çoğaltmak ve zirve performansı sağlamak için bu yönergeleri izlemelisiniz — sapmalar kötü sonuçlara ve kayıplara yol açar:

[1] Broker & Hesap Türü: SilvMAT yalnızca RoboForex Cent Hesapları için optimize edilmiştir. Herhangi başka broker kullanmak, değişen veri akışları ve likidite nedeniyle tutarsızlıklara neden olur, strateji başarısızlıklarına ve hesap kayıplarına yol açar.

[2] Kod Kullan "KXTL": RoboForex Cent Hesabınızı açarken, doğru işlevselliği etkinleştirmek için "KXTL" girmelisiniz:

0.0001 lot'tan ticaret (0.01 lot'a karşı), riski en aza indirmek ve minimum depozitoları karşılamak için esastır — bu olmadan EA güvenli çalışamaz.
RoboForex ile özel ortaklığımız aracılığıyla daha düşük spread'lere erişin — stratejileri uygulanabilir kılmak için ücretleri pazarlık ettik; atlamak maliyetleri artırır ve sürekli düşük performansa neden olur, kayıplara yol açar.
[3] Risk Uyarı: "KXTL" veya RoboForex kullanmamak EA arızalarına, yanlış sinyallere ve kaçınılmaz hesap kayıplarına yol açar. SilvMAT, KXTL koşullu RoboForex'e özgü verilerle eğitilmiştir — herhangi başka kurulum her şeyi tehlikeye atar.

[4] Destek Politikası: Yalnızca KXTL uyumlu kurulumlar için destek sağlarız. Uyumsuz kullanımdan kaynaklanan kayıplar kaçınılmazdır ve değil bizim sorumluluğumuz — destek sunulmayacaktır.

Pro İpucu: KXTL başarı için pazarlık edilemez — %50 cashback, ücretsiz VPS ve %100 Winrate CopyFX sinyalimize özel erişim gibi topluluk faydalarını açar (KXTL kullanıcıları için ücretsiz). Detaylar için profil web sitemi kontrol edin.

KXTL Marc Albrecht Trading Topluluğuna Üye Olmanın Bazı Faydaları, #1 Güvenilir, Dürüst ve Maliyet Etkili Broker Kullanmanın Yanında:
30$ Ücretsiz Kayıt Bonusu
%120'ye Kadar Depozito Bonusu
%50 Cashback
Ücretsiz VPS
Özel ve Ücretsiz Erişim, %100 Winrate NoLoss Quantum AI
Roboforex ile özel VIP Ortaklık anlaşmamız sayesinde mümkün olan en düşük spread'ler, spread komisyonumuzun %90'ını topluluğa geri vererek ticaretinizi daha kolay ve karlı hale getiriyoruz
KXTL özel koşulları, sadece 0.01 yerine 0.0001 lot ticaret yapabilme aktivasyonu gibi


        %100 ücretsiz çünkü trader'ları güçlendirmeye inanıyoruz. KXTL RoboForex hesabında test edin, kaliteyi görün, sonra amplifiye sonuçlar için diğer ücretsiz EA'lerimizi de kontrol edin. Daha fazla için profilimizi ziyaret edin!

        SilvMAT'in Ana Özellikleri

        SilvMAT, ticaretinizi yükseltmek için güçlü özelliklerle dolu:

        • Dinamik Döngü Ticareti: Gümüş piyasa dalgalanmalarına akıllıca uyum sağlar, alım/satım sipariş döngüleriyle.
        • Esnek Zaman Filtreleme: Yüksek volatilite veya düşük likidite dönemlerini önlemek için ticaret saatlerini tanımlayın.
        • Kâr Kilitleme: Kârları kolayca kilitleyin—SilvMAT günlük hedefinize ulaşıldığında pozisyonları kapatır.
        • Özelleştirilebilir Ticaret Deneyimi: Lot boyutlarını, grid tiplerini ve daha fazlasını kişiselleştirilmiş risk yönetimi için ayarlayın.
        • Gelişmiş Nöral Ağ Algoritmaları: Akıllı grid sistemiyle hassas giriş zamanlaması.
        • Uzun Tutma Kapasitesi: Kârlı işlemler günlerce açık kalabilir, trend piyasalarda kazançları maksimize eder.
        • Ticaret Paneli: Gerçek zamanlı insights parmak ucunuzda hızlı, bilgili kararlar için.
        • Manuel Ticaret Seçeneği: Kontrolü alın—işlemleri manuel açın, SilvMAT grid ve çıkışları sizin için yönetir.
        • Ticaret Frekans Filtresi: İşlemleri sınırlayın (ör. saat başına, gün veya özel mum başına 1)  FilterOpenOneCandle ile.
        • Kâr Koruma:  Minimal Profit CloseTrailing Stop, ve Break Even ile kazançları kilitleyin.
        • Equity Yönetimi:

          • TakeEquityStop: Tanımlı $ kayıpta işlemleri kapatır, EA'yı durdurmadan.

          • EquityProtect: Equity'nin %'sinde riski sınırlar, vurulduğunda daha fazla işlem açmayı durdurma veya hepsini kapatma seçenekleriyle.

        • Nöral Hassasiyet: AI güdümlü girişler için daha akıllı zamanlama.

        Uygunluk & Şeffaflık

        • Abartı Yok: Performans canlı sinyalimizle doğrulanabilir.
        • Net Yönergeler: Garantili sonuçlar için kurulumu takip edin.
        • Risk Açıklama: Uygunsuz kullanım riskleri hakkında tam şeffaflık.
        • Destek: Hızlı ve ücretsiz—önerilen kurulumlara özel.

        SilvMAT sadece bir EA değil—XAGUSD ticaretini ustalaştırmak için biletiniz. Şimdi başlayın ve Gümüş ticaretinin geleceğini deneyimleyin—ücretsiz!

          Nasıl Başlanır
          [1] KXTL kodu kullanarak 1:2000 kaldıraç RoboForex Cent Hesabı kurun (zorunlu)
          [2] SilvMAT'i XAGUSD M1'e takın— hazır
          [3] Kendi Yönteminizle Ticaret Yapın: Varsayılanları tutun veya ayarlarla oynayın — sizin oyununuz, sizin kurallarınız

          SilvMAT için yorum yazmaya zaman ayıran herkese çok büyük teşekkür ediyoruz. Sayenizde büyüyebiliyor ve her birinize en iyi EA’leri ücretsiz olarak sunmaya devam edebiliyoruz

          Ücretsiz Çünkü Biz Buyuz

          Marc Albrecht Trading, trader'ları yükseltmekle ilgili, para kazanmakla değil. SilvMAT'i kendi ticaret başarımızdan finanse ediyoruz çünkü siz de bir şans hak ediyorsunuz. "KXTL" kullanmak istemiyor musunuz? Tamam — yine de sizi destekleyeceğiz. Ama kullanırsanız, bu misyonu canlı tutan ve daha büyük EA'ler yayınlamamıza izin veren sessiz bir beşlik. Ve üstüne, ticaretinizi daha karlı hale getiren benzersiz avantajlar ve faydalar elde edersiniz!

          Trader Düşüncesi:

          "Bu binlerce değerinde, ama Marc ücretsiz veriyor? 'KXTL' kullanarak onu desteklememek bencilce hissettirirdi." – Priya D.

          Sonsuza Kadar Ücretsiz: Trader'ları güçlendirmeye adanmışız — ödeme duvarı yok, sınır yok


          Güvenebileceğiniz Performans

          • Canlı Kanıt: Gerçek zamanlı sonuçları  https://www.mql5.com/tr/signals/2318518 adresinde kontrol edin
          • Özel Tasarım: XAGUSD için özel olarak eğitilmiş—diğer çiftlerde kullanmayın!
          • Topluluk Büyümesi: Marc Albrecht Trading'e kaliteli EA'lar için güvenen dünya çapındaki trader'lara katılın.


          Başarınız İçin Buradayız

          • Sorunuz Var mı? Marc ve ekip bir mesaj uzaklıkta — birlikteyiz. Serbestçe büyüyen topluluğumuza katılın günlük kar raporları ve en yeni güncellemeler/sürümler için!

          Ekstra İyi Şeyler: SilvMAT'i beğendiniz mi? Diğer EA'lerimizi deneyin— hepsi ücretsiz, şimdi ve sonsuza kadar

          Son Söz: SilvMAT yazılımdan fazla — başarıya yardım için uzatılmış bir el. Yakalayın & daha akıllı ticaret yapın!

          İncelemeler 6
          MattGo
          144
          MattGo 2025.09.17 22:50 
           

          Great EA!

          miao0308
          19
          miao0308 2025.08.31 00:14 
           

          不想用KXTL可以用吗，下周试试

          sergeysergeev230914
          189
          sergeysergeev230914 2025.06.03 13:04 
           

          Один из лучших продуктов которые тут встречал! Спасибо!

          İncelemeye yanıt