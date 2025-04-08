MATrader EURUSD

MATrader AI – EURUSD’de Hassas Trading, Tamamen Ücretsiz

(MATrader XAUUSD, MQL5’te zaten ünlü ve #1 ücretsiz EA olarak listeleniyor; şimdi de EURUSD için özel olarak tasarlanmış bir versiyon oluşturduk)

Optimize edildiği parite: EURUSD M1 standart ayarlar

Önerilen kurulum: Güvenli işlem için €200+ bakiyeli 0.0001 lot Cent hesap veya €20.000+ bakiyeli Standart hesap (kaldıraç 1:2000) kullanın.

Neden MATrader? Ücretsiz şekilde profesyonel EURUSD trading deneyimi

MATrader, Marc Albrecht Trading tarafından geliştirilmiş devrim niteliğinde bir Expert Advisor’dır. 10 yılı aşkın MT4 tecrübesi ve yıllarca süren testlerle oluşturulan bu EA, gelişmiş yapay sinir ağları, dinamik döngü tradingi ve özelleştirilebilir grid sistemi ile yüksek doğrulukta girişler ve etkileyici bir kazanç oranı sunar. Bu sadece bir EA değildir — volatil piyasada size üstünlük sağlayan güçlü bir araçtır. Üstelik %100 ücretsizdir. Gizli ücret yok, sınırlama yok — sadece saf trading gücü.

Başarı için Kritik Ayarlar Canlı sinyal sonuçlarımızı çoğaltmak ve maksimum performansı elde etmek için bu adımlara uymanız gerekir — aksi halde kötü sonuçlar ve kayıplar kaçınılmazdır: [ 1 ] Broker & Hesap Türü: MATrader yalnızca RoboForex Cent hesapları için optimize edilmiştir. Başka bir broker kullanmak veri akışındaki ve likiditedeki farklılıklar nedeniyle stratejinin bozulmasına ve hesap kayıplarına yol açar. [ 2 ] "KXTL" Kodunu Kullanın: RoboForex Cent hesabı açarken mutlaka "KXTL" kodunu girin: 0.0001 lot ile işlem yapma imkânı (normalde 0.01 lot yerine) — bu, riski düşürmek ve minimum depozitoya uymak için zorunludur. Bu olmadan EA güvenli şekilde çalışamaz. RoboForex ile özel ortaklık sayesinde daha düşük spreadlere erişim — stratejiyi kârlı tutmak için düşük ücretler sağlandı; bu koşullar olmadan maliyetler yükselir ve kayıplar oluşur. [ 3 ] Risk Uyarısı: "KXTL" veya RoboForex kullanmamak EA’nin yanlış sinyal üretmesine, hatalı çalışmasına ve kaçınılmaz hesap kayıplarına sebep olur. MATrader, KXTL koşullarındaki RoboForex verileriyle eğitilmiştir — her farklı ayar sistemi bozar. [ 4 ] Destek Politikası: Sadece KXTL uyumlu kurulumlara destek veriyoruz. Uyumlu olmayan kullanımdan doğan kayıplar kaçınılmazdır ve sorumluluğumuz değildir — destek sağlanmayacaktır. Pro İpucu: KXTL başarı için olmazsa olmazdır — 50 % cashback, ücretsiz VPS ve % 100 kazanç oranlı Copytrading sinyalimize ücretsiz erişim gibi ayrıcalıklar sunar (yalnızca KXTL kullanıcılarına). Detaylar profil sitemde.

KXTL Marc Albrecht Trading topluluğuna üye olmanın avantajları (en güvenilir, dürüst ve uygun maliyetli brokerı kullanmanın yanı sıra):

$30 ücretsiz kayıt bonusu

%120’ye kadar depozit bonusu

%50 Cashback

Ücretsiz VPS

%100 kazanç oranlı NoLoss Quantum AI sinyaline ücretsiz ve özel erişim

RoboForex ile VIP ortaklığımız sayesinde mümkün olan en düşük spreadler — spread komisyonlarımızın %90’ını topluluğa geri veriyoruz, böylece işlemleriniz daha kârlı olur

0.01 lot yerine 0.0001 lot ile işlem yapmayı sağlayan KXTL özel koşulları





MATrader sadece başka bir EA değildir — yenilikle dolu güçlü bir sistemdir. İşte sundukları:

Trading Paneli: Hızlı ve doğru kararlar için anlık bilgiler.

Manuel işlemler: İşlemleri manuel açın, grid yönetimini MATrader yapsın.

Grid Aç/Kapa: Çoklu grid veya tekli işlem modu seçeneği.

Tek tıkla tüm kapanış: “Close All Orders Now” ile tüm pozisyonları anında kapatın.

Çift Motor (A & B): İki farklı strateji arasında geçiş veya belirli işlem sayısından sonra otomatik geçiş (ör.: 6 işlem).

Lot esnekliği: Percent Lot (bakiye ile ölçeklenen) veya Fixed Lot .

Kişisel TP: Take Profit’i pip cinsinden ayarlayın.

Grid algoritmaları: Step Lots, Martingale, Sum Lots, Fixed Lots + hassas Step Size kontrolü.

Çift yönlü grid: Aynı anda buy & sell grid veya tek yönlü trading.

İşlem sıklığı filtresi: Saatlik, günlük veya mum bazlı sınırlama.

Kâr koruma: Minimal Profit Close, Trailing Stop, Break Even.

Hedge modu: Belirlenen seviyeden sonra (ör.: 5 işlem) hedging aktif olur.

Günlük hedef: Daily Target ulaşılınca işlemler durdurulur.

Equity yönetimi: TakeEquityStop: Belirli bir $ zarar seviyesinde işlemleri kapatır, EA çalışmaya devam eder. EquityProtect: Equity yüzdesine göre risk sınırı — yeni işlemleri durdurabilir veya tüm pozisyonları kapatabilir.

Haber & Zaman filtreleri: News Filter, Day Filter, Time Filter.

MAT algoritmaları: Elit giriş zamanlaması sağlayan özel algoritmalar — gizli silahımız!

Yapay zeka hassasiyeti: Daha akıllı zamanlama için AI destekli girişler.

Başlamak için:

[1] KXTL kodu ile 1:2000 kaldıraçlı RoboForex Cent hesabı açın (zorunlu)

[2] MATrader’ı EURUSD M1’e bağlayın — kullanıma hazır

[3] Kendi tarzınızla trade edin: Varsayılan ayarları kullanın veya özelleştirin MATrader için yorum yazan herkese büyük teşekkürler — bu sayede büyüyor ve en iyi ücretsiz EA’ları sunmaya devam edebiliyoruz.

Ücretsiz — çünkü bu bizim felsefemiz

Marc Albrecht Trading, traderlardan para kazanmak yerine onları desteklemeyi hedefler. MATrader’ı kendi trading kazançlarımızla finanse ediyoruz çünkü herkesin bir fırsatı hak ettiğine inanıyoruz. “KXTL” kullanmak istemiyor musunuz? Sorun değil — yine de sizi destekleriz. Ancak kullanırsanız, bu proje için sessiz bir “high-five” olur ve daha iyi EA’lar yayınlamamıza yardım eder! Ayrıca tradinginizi daha kârlı yapan benzersiz avantajlara sahip olursunuz.

Trader Düşüncesi:

"Bu binlerce dolar eder, ve Marc bunu ücretsiz veriyor? Onu desteklemek için 'KXTL' kullanmamak bencilce olurdu." – Priya D.

Başarınız için buradayız

Sorularınız mı var? Marc ve ekibi her zaman ulaşılabilir — bu yolda birlikteyiz. Günlük kazanç raporları ve güncellemeler için büyüyen topluluğumuza katılın!

Ekstra avantajlar: MATrader’ı beğendiniz mi? Diğer ücretsiz EA’larımızı da deneyin — şimdi ve sonsuza dek ücretsiz.

Son söz: MATrader sadece bir yazılım değildir — başarıya ulaşmanız için uzatılmış bir eldir. Tutun ve daha akıllı trade edin!