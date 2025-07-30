SinyallerBölümler
Vladimir Lekhovitser

Loophole

Vladimir Lekhovitser
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 66%
Leverate-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
76 (77.55%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (22.45%)
En iyi işlem:
7.49 USD
En kötü işlem:
-4.84 USD
Brüt kâr:
171.28 USD (14 135 pips)
Brüt zarar:
-39.56 USD (3 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (23.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.99 USD (8)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
86.74%
Maks. mevduat yükü:
1.77%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
24.67
Alış işlemleri:
57 (58.16%)
Satış işlemleri:
41 (41.84%)
Kâr faktörü:
4.33
Beklenen getiri:
1.34 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-1.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.84 USD (1)
Aylık büyüme:
5.23%
Yıllık tahmin:
63.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.34 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.96% (5.34 USD)
Varlığa göre:
9.68% (31.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 132
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.49 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Leverate-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
