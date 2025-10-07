Prodigy FX

Bu Uzman Danışman, CADCHF paritesi için tasarlanmıştır ve ana gösterge olarak Bollinger Bantlarını kullanan bir ortalama stratejisi uygular.
Her pozisyon, risk yönetimini ve performansı iyileştirmek için uyarlanabilir kâr alma ve zarar durdurma parametreleri içerir.
Strateji, IC Markets Standart hesabında altı yıllık geçmiş veriler (2020–2025) kullanılarak optimize edilmiştir.


Tavsiyeler:

Döviz Çifti: CADCHF
Minimum Mevduat: 200 USD
Hesap: Hedging
Zaman Çerçevesi: Herhangi biri (EA, danışmanın kodunda belirtilen zaman dilimlerini kullanır)
Hesap türü: Standart (komisyonsuz), Raw (mümkün, ancak en uygun değil)
En iyi sonuçlar için Broker: IC Markets, IC Trading kullanın.

Herhangi bir sorunuz için bana buradan ulaşabilirsiniz: https://www.mql5.com/tr/users/prizmal
En son haber ve güncellemeler için beni arkadaş olarak eklemekten çekinmeyin!

Başlangıç fiyatı 299 $ olup her on satıştan sonra 100 $ artacaktır.
Satışlar yaklaşık 200 ila 300 kopya ile sınırlı olacaktır.

