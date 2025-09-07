Schemes

Schemes 2.0 – MT4 Grafiklerinizi Anında Dönüştürün
Meta Trader 4 için en üst düzey görsel geliştirme aracı olan Schemes 2.0 ile yatırım deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.
9 profesyonelce tasarlanmış renk teması ve akıllı geçiş arayüzüyle, grafik stillerini tek bir tıklamayla anında değiştirebilirsiniz: sade minimalizmden canlı, yüksek kontrastlı düzenlere.

Yatırımcıların Schemes 2.0'ı Sevme Nedenleri
1. 9 Premium Tema – Açık renkten koyu renge, klasikten moderne, her yatırım stiline özel.
2. Tek Tıkla Stil – Grafik ayarlarını değiştirmek için zaman kaybetmeyin – anında dönüşüm.
3. Akıllı Geçiş – Dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir çalışma alanı istediğinizde kontrolleri gösterin veya gizleyin.
4. Profesyonel Görünüm – Ekran görüntüleri, sinyaller veya canlı yatırım sunumları için mükemmel.
5. Hafif ve Kolay – Kurulumu kolay, kullanımı sezgisel ve dağınıklık yaratmaz.

Yatırımcılar İçin:
1. Daha hızlı ve daha temiz grafik kurulumu
2. Piyasa saatlerinde daha iyi odaklanma
3. Modern ve profesyonel görünümlü bir MT4 ortamı

Sonuç:
Schemes 2.0, grafiklerinizi bir yatırım avantajına dönüştürerek saniyeler içinde daha temiz, daha keskin ve daha profesyonel hale getirir.

Sadece işlem yapmayın. Schemes 2.0 ile şık bir şekilde işlem yapın.
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak a
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Göstergeler
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Probability Tool Suite Elite
Premier Global Holdings
Göstergeler
The elite (V3) multi-indicator suite from JoaquinTrading specifically geared towards Forex & binary options, including regulated exchanges such Nadex, Cantor Exchange, and other binary option brokers. The Probability Tool Suite Elite will provide the given win/loss outcome probabilities of up to 10 strike levels, a specific expiration duration, based on a combination of up to 16 indicators, rules, or conditions and derivative behavior (i.e. expiry, touch, touch & retrace).  Using this indicato
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Göstergeler
VR Izgara göstergesi, kullanıcı tanımlı ayarlarla grafiksel bir ızgara oluşturmak için tasarlanmıştır . Standart ızgaradan farklı olarak, VR Izgarası dairesel seviyeler oluşturmak için kullanılır. Kullanıcının seçimine bağlı olarak tur seviyeleri arasındaki adım isteğe bağlı olabilir. Ek olarak, diğer göstergeler ve yardımcı programlardan farklı olarak VR Grid, zaman dilimi değiştiğinde veya terminal yeniden başlatıldığında bile ızgaranın konumunu korur . Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonlar
FREE
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
Binary sf
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary SF göstergesi, ikili opsiyonlar için MetaTrader 4 platformu için tasarlanmıştır ve yeniden çizilmeden sinyal sağlar, bu da onu tüccarlar için güvenilir bir araç haline getirir. Herhangi bir zaman dilimine (M1'den günlüğe kadar) uygun olup, trend ticareti için ağırlıklı olarak kullanılır ve kısa ve orta vadeli işlemler için uygun giriş noktalarını belirlemede tüccarlara yardımcı olur. Çalışma Prensibi ve Sinyaller Göstergesi, piyasayı analiz eder ve mevcut mum tamamlandığında grafikte görü
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Trend Osilatörü - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır - "Hesaplama için fiyat" parametresi için 20 seçenek. - Şimdiye kadar geliştirilen en akıcı osilatör. - Yükselen trendler için yeşil renk, düşen trendler için kırmızı renk. - Aşırı satım değerleri: 5'in altında, Aşırı alım değerleri: 95'in üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. - PC ve Mobil uyarılarla. // H
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Göstergeler
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Göstergeler
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Matrixs
Andriy Sydoruk
Göstergeler
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
Forex Gump Pro
Andrey Kozak
4 (5)
Göstergeler
Attention! Friends, since there have been many scammers on the Internet recently selling indicators called ForexGump, we decided to warn you that only on our page is the LICENSE AUTHOR'S VERSION of the INDICATOR sold! We do not sell this indicator on other sites at a price lower than this! All indicators are sold cheaper - fakes! And even more often sold demo versions that stop working in a week! Therefore, in order not to risk your money, buy this indicator only on this site! Forex Gump Pro is
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Göstergeler
It will be the best tool for you to make a profit! Through unique algorithms You're going to see an amazing amount of right trading signals Make huge profits every day and realize more possibilities!   Like the car no money to buy it, the love of the girls dare not to pursue?Or the credit card bill is not paid, the rent does not have the extra money to settle?Or are you fed up with being bossed around by your boss and Hope to get more people's respect?Can't afford to buy the things you want ？ wa
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary Scalper 6 – MT4 için Güçlü İkili Opsiyon Göstergesi Binary Scalper 6, MetaTrader 4 (MT4) için tasarlanmış, gelişmiş bir trend analiz ve ikili opsiyon ticaret aracıdır. Her seviyeden yatırımcı için uygundur ve net sinyaller ile detaylı istatistikler sunar. Ana Özellikler: Trend Tespiti : Trend piyasalarını hassas bir şekilde belirler ve yatırımcıyı yönlendirir. Her Türlü Döviz Çifti ile Uyumluluk : Sevdiğiniz piyasalarda işlem yapma özgürlüğü sağlar. Her Zaman Diliminde Çalışır : 1 dakika
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Göstergeler
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Trader Indicator
Matshelo Innocent Beesnaar
Göstergeler
The TraderProfit7TopDown is a sophisticated multi-confirmation technical indicator for MetaTrader 4, designed to generate high-probability trading signals by synthesizing data from price action, momentum, and market volume. Its core philosophy is to filter out market noise and false breakouts by requiring a confluence of four distinct analytical factors before presenting a signal, making it a robust tool for trend-following strategies. The indicator's logic is built upon a layered approach. F
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Göstergeler
What are Heiken Ashi Candles? Heiken Ashi, derived from the Japanese term 'Heikin Ashi,' translates to average price bars. It's an indicator depicting price bars on a chart. Formula for Heiken Ashi candles: - Heiken Ashi opening price: (previous candle's opening + closing price) / 2 - Closing price Heiken Ashi: (opening + high + low + closing) / 4 - Heiken Ashi peak: Max of high, opening, or closing price - Heiken Ashi bottom price: Min of low, opening, or closing price How to Read Heiken A
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Extremes Day
Aleksey Maltsev
Göstergeler
v. 1.0 This indicator can show with maximum accuracy up to 1 bar the presence of a Maximum/minimum on the chart, regardless of the timeframe. It has a flexible configuration. You can use either one value on all TF, or you can use your own value on each TF individually. This indicator is already being improved and those who purchase it receive all updates for free. Next, it is planned to display an indication of the strength of the pivot point at each extremum (in % or in color drawing). It wi
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Göstergeler
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Göstergeler
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Göstergeler
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Trend Bilio
Ivan Simonika
Göstergeler
Trend Bilio - an arrow indicator without redrawing shows potential market entry points in the form of arrows of the corresponding color: upward red arrows suggest opening a buy, green down arrows - selling. The entrance is supposed to be at the next bar after the pointer. The arrow indicator Trend Bilio visually "unloads" the price chart and saves time for analysis: no signal - no deal, if an opposite signal appears, then the current deal should be closed. It is Trend Bilio that is considered
Good Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
The indicator is designed for binary options and short-term transactions on Forex To enter a trade when a signal appears blue up arrow buy red down arrow sell signal For Forex enter on a signal exit on the opposite signal or take profit For binary options Enter on 1 candle, if the deal goes negative, set a catch on the next candle Works on all timeframes If you apply a filter like Rsi, you will get a good reliable strategy.. The algorithm is at the stage of improvement and will be further develo
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Göstergeler
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In case of a repeat of the signal, the positions are increased (refilling). Thus the lot of positions can differ. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction li
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
HighLow Swing — Trend ve Swing Algılama Göstergesi Açıklama: HighLow Swing, yatırımcıların herhangi bir grafik zaman dilimindeki önemli piyasa dönüş noktalarını ve trend yönlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir trend ve swing algılama göstergesidir. Önemli swing tepe ve dip noktalarını vurgular, swing yapısına göre trend daireleri çizer ve net görsel sinyallerle piyasa momentumunun önünde kalmanıza yardımcı olur. Temel Özellikler: 1.Swing Noktası Algılama: Gra
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Price Grid Navigator Göstergesi Price Grid Navigator, yatırımcıların temel destek ve direnç seviyelerini dinamik olarak belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve sezgisel bir ticaret aracıdır. Potansiyel giriş noktaları, çıkış noktaları ve geri dönüş bölgeleri için net görsel ipuçları sağlar ve bu da onu tüm deneyim seviyelerindeki yatırımcılar için olmazsa olmaz bir araç haline getirir. Bu seviyeleri dinamik olarak hesaplayıp çizerek, gösterge yatırımcılara potansiyel giriş nokt
FREE
Ticks Indicator
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Ticks Göstergesi - En İyi Piyasa Zamanlama Aracınız Ticks Göstergesi ile hassas ticaretin gücünü açığa çıkarın! Bu güçlü MetaTrader 4 aracı, piyasanın tutarlı desenler gösterdiği belirli zamanları ve günleri analiz ederek yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur. Ticks Göstergesinin Temel Avantajları 1. Akıllı Zaman Tabanlı Analiz Belirli piyasa saatlerini (örneğin, "11:00") hedefleyin ve fiyatın tam o anda nasıl davrandığını anında görün. Ticaret tarzınıza uyması iç
MAs COMBO
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
MT4 için Basit Ama Güçlü Bir Hareketli Ortalama Göstergesi Keşfedin! Bu özel gösterge, Basit Hareketli Ortalamaların akıllı bir kombinasyonu etrafında oluşturulmuştur; minimum çabayla yüksek olasılıklı işlem kurulumlarını belirlemek için mükemmeldir.  İşlem yapmaya yeni başlamış olsanız bile, bu göstergenin basit mantığı sayesinde net ve karlı işlem sinyallerini hızla fark edeceksiniz. Desen tanıma o kadar sezgiseldir ki, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar hemen faydalanabilir!
FREE
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Ürün Açıklaması: MA Crossover EA RSI Filtreli MA Crossover EA, MetaTrader 4 (MT4) için tasarlanmış sağlam ve tamamen otomatik bir işlem robotudur. Bu EA, duygusal karar vermeyi ortadan kaldırdığı ve işlem stratejilerinin tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağladığı için, işlem yapmaya sistematik ve disiplinli bir yaklaşım arayan yatırımcılar için idealdir. Temel Özellikler Risk Yönetimi için Trailing Stop: EA, işlem sizin lehinize hareket ettikçe karları kilitleyen bir trailing stop özelliği iç
TrendCrossover EA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Ürün Açıklaması Bu Uzman Danışman (EA), duygusal karar vermeyi ortadan kaldıran ve işlemlerin tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlayan sistematik ve disiplinli bir işlem yaklaşımı isteyen yatırımcılar için idealdir. Avantajlar Otomatik İşlem: EA, piyasaları izlemeden 7/24 işlem yapmanıza olanak tanıyarak manuel müdahaleye olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Risk Yönetimi: Sabit zarar durdurma ve kar alma seviyeleri, riskinizin kontrol altında olmasını sağlarken, takip eden durdurma karları kili
Price Grid NavigatorEA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Price Grid Navigator EA Hassas Ticaret için Murrey Math'ın Gücünü Açın Price Grid Navigator EA, ünlü Murrey Math Ticaret Sistemine dayalı ticaret stratejilerini otomatikleştirmek için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışmandır. Bu EA, temel destek ve direnç bölgelerini belirlemek, işlemleri yürütmek ve riski etkili bir şekilde yönetmek için Murrey Math seviyelerinin hassasiyetinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için mükemmeldir. Temel Özellikler Otomatik Murrey Math Ticareti: EA, 13
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Stacking King EA – Hassas Güç, Düğme-Basit Açıklama: Stacking King EA, tek bir tıklamayla anında birden fazla işlem açmanıza veya her dakika işlemleri belirli bir süre boyunca otomatik olarak yığmanıza olanak tanıyan güçlü bir işlem aracıdır — doğrudan aktif MT4 terminalinizde. İster bir scalper, ister trend sürücüsü veya kopuşları yığıyor olun, bu EA size minimum çabayla tam kontrol sağlar. Gerçek piyasalardaki gerçek yatırımcılar için üretilmiştir. Sadece bir geri test oyuncağı değil — bu can
Schemes MT5
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Schemes 2.0 - MT5 Grafiklerinizi Anında Dönüştürün Meta Trader 5 için en üst düzey görsel geliştirme aracı olan Schemes 2.0 ile işlem deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. Profesyonelce tasarlanmış 9 renk teması ve akıllı geçiş arayüzüyle, grafik stilini tek bir tıklamayla anında değiştirebilirsiniz - sade minimalizmden canlı, yüksek kontrastlı düzenlere. Yatırımcılar Schemes 2.0'ı Seviyor 1. 9 Premium Tema - Açık renkten koyu renge, klasikten moderne, her işlem stiline özel. 2. Tek Tıkla St
HighLow Swing MT5
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
HighLow Swing — Trend ve Swing Algılama Göstergesi Açıklama: HighLow Swing, yatırımcıların herhangi bir grafik zaman dilimindeki önemli piyasa dönüş noktalarını ve trend yönlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir trend ve swing algılama göstergesidir. Önemli swing tepe ve dip noktalarını vurgular, swing yapısına göre trend daireleri çizer ve net görsel sinyallerle piyasa momentumunun önünde kalmanıza yardımcı olur. Temel Özellikler: 1. Swing Noktası Algılama:
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Stacking King EA – Hassas Güç, Düğme Kullanımı Kolay Açıklama: Stacking King EA, tek bir tıklamayla anında birden fazla işlem açmanıza veya belirli bir süre boyunca her dakika otomatik olarak işlemlerinizi birleştirmenize olanak tanıyan güçlü bir işlem aracıdır — doğrudan aktif MT5 terminalinizde. İster scalper, ister trend takipçisi olun, ister breakout'ları bir araya getirin, bu EA size minimum çabayla tam kontrol sağlar. Gerçek piyasalardaki gerçek yatırımcılar için tasarlandı. Sadece bir g
