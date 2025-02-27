TrendCrossover EA

Ürün Açıklaması
Bu Uzman Danışman (EA), duygusal karar vermeyi ortadan kaldıran ve işlemlerin tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlayan sistematik ve disiplinli bir işlem yaklaşımı isteyen yatırımcılar için idealdir.

Avantajlar
Otomatik İşlem: EA, piyasaları izlemeden 7/24 işlem yapmanıza olanak tanıyarak manuel müdahaleye olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Risk Yönetimi: Sabit zarar durdurma ve kar alma seviyeleri, riskinizin kontrol altında olmasını sağlarken, takip eden durdurma karları kilitler.

RSI Filtresi: Ek bir onay katmanı ekleyerek yanlış sinyalleri azaltır ve işlem doğruluğunu artırır.

Sermaye Koruması: EA, sermayeniz üç katına çıktığında işlemi durdurarak karınızı korur.

Bu EA'yı Neden Seçmelisiniz?
Basitlik: Yeni başlayanlar için bile kurulumu ve kullanımı kolaydır.

Güvenilirlik: Sermayenizi korumak için sağlam risk yönetimi özellikleriyle oluşturulmuştur.

Esneklik: Özelleştirilebilir parametreler, EA'yı farklı piyasa koşullarına uyarlamanıza olanak tanır.

Tutarlılık: Kanıtlanmış bir çapraz stratejiyi otomatikleştirerek disiplinli işlem sağlar.

İdeal Olanlar
Tam otomatik bir çözüm arayan yatırımcılar.

Sistematik bir ticaret yaklaşımı tercih edenler.

Hem yeni başlayanlar hem de zamandan tasarruf etmek ve duygusal ticareti azaltmak isteyen deneyimli yatırımcılar.

Bugün Başlayın
EA'yı satın alın, grafiğinize ekleyin ve ticareti sizin için halletmesine izin verin. Gelişmiş özellikleri ve özelleştirilebilir ayarlarıyla bu EA, forex piyasasında tutarlı sonuçlar elde etmek için güçlü bir araçtır.
