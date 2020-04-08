Schemes

Schemes 2.0 – Trasforma i tuoi grafici MT4 all'istante
Migliora la tua esperienza di trading con Schemes 2.0, lo strumento di miglioramento visivo definitivo per Meta Trader 4.
Con 9 temi colore dal design professionale e un'interfaccia intelligente, puoi cambiare lo stile dei grafici all'istante, da un minimalismo pulito a vivaci configurazioni ad alto contrasto, il tutto con un solo clic.

Perché i trader amano Schemes 2.0
1. 9 temi premium: da chiari a scuri, da classici a moderni, su misura per ogni stile di trading.
2. Stile con un clic: nessuna perdita di tempo per regolare le impostazioni dei grafici: trasformazione istantanea.
3. Smart Toggle: mostra o nascondi i controlli ogni volta che desideri un'area di lavoro senza distrazioni.
4. Aspetto professionale: perfetto per screenshot, segnali o presentazioni di trading in tempo reale.
5. Leggero e facile: semplice da installare, intuitivo da usare e senza confusione.

Per i trader che desiderano:
1. Una configurazione dei grafici più rapida e pulita
2. Una migliore concentrazione durante gli orari di mercato
3. Un ambiente MT4 moderno e dall'aspetto professionale

Conclusione:
Schemes 2.0 trasforma i tuoi grafici in un vantaggio per il trading, rendendoli più puliti, nitidi e professionali in pochi secondi.

Non limitarti a fare trading. Fai trading con stile con Schemes 2.0.
