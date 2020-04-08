Ticks Indicator

Ticks Göstergesi - En İyi Piyasa Zamanlama Aracınız

Ticks Göstergesi ile hassas ticaretin gücünü açığa çıkarın! Bu güçlü MetaTrader 4 aracı, piyasanın tutarlı desenler gösterdiği belirli zamanları ve günleri analiz ederek yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.





Ticks Göstergesinin Temel Avantajları

1. Akıllı Zaman Tabanlı Analiz

Belirli piyasa saatlerini (örneğin, "11:00") hedefleyin ve fiyatın tam o anda nasıl davrandığını anında görün.





Ticaret tarzınıza uyması için herhangi bir zaman diliminde (M1, H1, D1, vb.) çalışır.





Seçtiğiniz zamanda yükseliş, düşüş veya Doji mumlarını belirleyerek girişlerinizi zamanlamada size bir avantaj sağlar.





2. Güçlü Haftanın Günü Algılama

Hangi hafta günlerinin (Pazartesi, Salı, vb.) en güçlü trendlere veya geri dönüşlere sahip olduğunu keşfedin.





Haftalık mevsimselliği veya haber odaklı piyasa hareketlerini takip eden yatırımcılar için mükemmeldir.





3. Net Görsel Sinyaller

Renk kodlu noktalar önemli mumları işaretler:





Tahmin yürütmeye gerek yok—sadece grafiğinizde net, eyleme geçirilebilir sinyaller.





4. Özelleştirilebilir ve Esnek

Son piyasa koşullarına odaklanmak için tarih aralığını (örneğin, son 3 ay, 1 yıl) ayarlayın.





İncelikli analiz için mumları türe göre (boğa, ayı, Doji veya hepsi) filtreleyin.





Herhangi bir döviz çifti veya varlıkta çalışır—hisse senetleri, forex, kripto ve daha fazlası.





5. Veriye Dayalı İşlem Kararları

Gerçek zamanlı istatistik paneli şunları gösterir:





Seçtiğiniz saatte veya günde kaç tane boğa/ayı/Doji mumu belirdi.





Toplam oluşumlar, tarihsel güvenilirliği ölçmenize yardımcı olur.





6. Zamandan Tasarruf Edin ve Daha Akıllıca İşlem Yapın

Grafikleri manuel olarak taramak yerine, Ticks Göstergesi sizin için çalışır ve tarihsel performansa göre işlem yapmak için en iyi zamanları vurgular.





Bu Kimler İçin?

Günlük Yatırımcılar – İşlemlere girmek için en iyi günlük içi saatleri bulun.

Swing Yatırımcıları – Daha yüksek olasılıklı kurulumlar için haftalık kalıpları belirleyin.

Algoritmik Yatırımcılar – Verileri kullanarak stratejileri geriye dönük test edin ve optimize edin.

Yeni Başlayanlar ve Uzmanlar – Kullanımı basit, ancak gelişmiş analizler için güçlü.





Bugün Ticks Göstergesini Satın Alın ve Güvenle İşlem Yapın!

Kilit piyasa hareketlerini kaçırmayı bırakın—Ticks Göstergesinin sizi daha iyi zamanlanmış, daha yüksek olasılıklı işlemlere yönlendirmesine izin verin!





📊 Hemen deneyin ve farkı görün! 🚀



































