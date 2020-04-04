Price Grid NavigatorEA

Price Grid Navigator EA
Hassas Ticaret için Murrey Math'ın Gücünü Açın

Price Grid Navigator EA, ünlü Murrey Math Ticaret Sistemine dayalı ticaret stratejilerini otomatikleştirmek için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışmandır. Bu EA, temel destek ve direnç bölgelerini belirlemek, işlemleri yürütmek ve riski etkili bir şekilde yönetmek için Murrey Math seviyelerinin hassasiyetinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için mükemmeldir.

Temel Özellikler
Otomatik Murrey Math Ticareti:

EA, 13 Murrey Math seviyesini dinamik olarak hesaplar ve çizer ve böylece herhangi bir piyasa koşulu için doğru destek ve direnç bölgelerini garanti eder.

İşlemler, 0/8 (Nihai Destek), 2/8 (Geri Dönüş - Majör), 6/8 (Geri Dönüş - Majör) ve 8/8 (Nihai Direnç) gibi temel seviyelerde otomatik olarak yürütülür.

Gelişmiş Risk Yönetimi:

Stop-Loss ve Take-Profit, optimum risk-ödül oranlarını garanti ederek bitişik Murrey Math seviyelerine otomatik olarak ayarlanır.

Maksimum Kayıp Koruması: EA, önceden tanımlanmış bir kayıp eşiğine (pip cinsinden) ulaşıldığında işlemleri kapatabilir ve hesabınızı aşırı düşüşlerden koruyabilir.

Trailing Stop İşlevi: Piyasa sizin lehinize hareket ettikçe karları kilitlemek için hem X-pip trailing stop hem de % tabanlı trailing stop içerir.

Özelleştirilebilir Ticaret Mantığı:

İşlem girişleri için belirli Murrey Math seviyelerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın, böylece EA'yı tercih ettiğiniz işlem stratejisine göre uyarlayabilirsiniz.

Aynı anda yalnızca bir pozisyona izin verilir, disiplinli işlem sağlanır ve aşırı maruziyet önlenir.

Sağlam Hata İşleme:

Kapsamlı hata işleme, işlemlerin dalgalı piyasa koşullarında bile sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve yönetilmesini sağlar.

Ayrıntılı günlükler ve uyarılar, işlem yürütmeleri, değişiklikleri ve hataları hakkında sizi bilgilendirir.

Kullanıcı Dostu Girdi:

EA, hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için uygun hale getiren bir dizi özelleştirilebilir parametreyle birlikte gelir.

Giriş Parametreleri
Parametre Açıklaması
Murrey Math seviyelerini hesaplamak için P Dönemi (varsayılan: 128).
LotSize İşlemler için sabit lot boyutu (varsayılan: 0,10).
MagicNumber EA işlemleri için benzersiz tanımlayıcı (varsayılan: 12345).
MaxLossInPips Bir işlemi kapatmadan önce izin verilen maksimum kayıp (varsayılan: 70).
EnableMaxLoss Maksimum kayıp özelliğini etkinleştir/devre dışı bırak (varsayılan: true).
EnableOrderDetails Günlükte sipariş ayrıntılarının yazdırılmasını etkinleştir/devre dışı bırak (varsayılan: true).
trackingStopPip Pip olarak bir takip eden durdurma uygula (varsayılan: 100).
Enable0_8 İşlemleri 0/8 düzeyinde etkinleştir (Nihai Destek) (varsayılan: true).
Enable2_8 İşlemleri 2/8 düzeyinde etkinleştir (Geri Dönüş - Majör) (varsayılan: true).
Enable4_8 4/8 seviyesindeki işlemleri etkinleştirir (Büyük Destek/Direnç) (varsayılan: false).
Enable6_8 6/8 seviyesindeki işlemleri etkinleştirir (Geri Dönüş - Büyük) (varsayılan: true).
Enable8_8 8/8 seviyesindeki işlemleri etkinleştirir (Nihai Direnç) (varsayılan: true).
Price Grid Navigator EA'yı Neden Seçmelisiniz?
Kanıtlanmış Strateji: Zamanla test edilmiş Murrey Math Trading System'a dayanan bu EA, yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemek için tasarlanmıştır.

Tamamen Otomatik: Seviyeleri manuel olarak hesaplamanıza veya piyasayı izlemenize gerek yok; EA sizin için her şeyi yapar.

Esnek ve Özelleştirilebilir: Ayarlanabilir parametreler ve seviye etkinleştirme ayarlarıyla EA'yı işlem tarzınıza göre uyarlayın.

Güvenilir Performans: Tutarlı performansı garantilemek için sağlam hata işleme ve risk yönetimi özellikleriyle oluşturulmuştur.

Nasıl Çalışır
Seviye Hesaplaması: EA, kullanıcı tanımlı bir süre (P) boyunca en yüksek ve en düşük fiyatlara göre Murrey Math seviyelerini hesaplar.

İşlem Yürütme: Fiyat, 0/8, 2/8, 6/8 veya 8/8 gibi önemli Murrey Math seviyelerine yaklaştığında işlemler otomatik olarak yürütülür.

Risk Yönetimi: Zarar durdurma ve kar alma seviyeleri bitişik Murrey Math seviyelerinde ayarlanır ve EA, takip eden durdurma ve maksimum zarar koruması gibi özellikler içerir.

İşlem Yönetimi: EA, aynı anda yalnızca bir pozisyonun açık olmasını sağlayarak aşırı maruziyeti önler ve disiplinli ticareti sürdürür.

Bu EA Kimler İçin?
Swing Tüccarları: Murrey Math seviyelerini kullanarak orta vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmak isteyen tüccarlar için idealdir.

Riskten Kaçınan Tüccarlar: Dahili risk yönetimi özellikleri, sermayenin korunmasını önceliklendiren tüccarlar için uygun hale getirir.

Yoğun Tüccarlar: İşlem stratejilerini otomatikleştirmek ve zamandan tasarruf etmek isteyenler için mükemmeldir.

Bugün Başlayın
Ticaretinizi Price Grid Navigator EA ile dönüştürün ve otomatik Murrey Math ticaretinin gücünü deneyimleyin. İster yeni başlayan ister deneyimli bir tüccar olun, bu EA minimum çabayla tutarlı sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Şimdi satın alın ve ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın!
Önerilen ürünler
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Project Infinity
Sergey Yarmish
Uzman Danışmanlar
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Uzman Danışmanlar
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Uzman Danışmanlar
Smart Funded HFT EA ile Ticaret Potansiyelinizi Açın! VPS GEREKTİRMEZ / AYAR DOSYALARI GEREKTİRMEZ / PRİZ VE OYNAT KEYFİNİ ÇIKARIN / kolay kurulum videosunu aşağıda kontrol edin SINIRLI SÜRE İÇİN TANITIM FİYATI Ticaret sırrımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum – Smart Funded EA. Yüzlerce zorlukla mükemmel bir başarı oranıyla mücadele ettim ve şimdi sıra ticaret oyununuzu yükseltmeye geldi! BU EA, HFT KULLANIMINA İZİN VEREN PROP FİRMALARIN HFT ZORLUKLARINI GEÇMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. HFT KULLANIMINA
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Uzman Danışmanlar
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Uzman Danışmanlar
This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Uzman Danışmanlar
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Uzman Danışmanlar
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
PropTradeMaster
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Uzman Danışmanlar
Unlock Precision Trading with PropTradeMaster: Your Expert Forex Trading Solution PropTradeMaster is a cutting-edge Forex robot designed to elevate your trading experience. Using advanced neural networks and NSA-core technology, it delivers precise market insights and adapts to changing conditions, providing you with the edge you need to succeed. Detailed User Manual For comprehensive instructions and deeper insights into how PropTradeMaster operates, please refer to the included Manual Guide.
Lemm Scalper EA MT4
Fabio Sanna
Uzman Danışmanlar
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
Reef Scalper
Charles Crete
Uzman Danışmanlar
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by the low price – GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAU/USD) . I have used the most proven trading principle since the m
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT4 , Matrix Arrow Göstergesinin MT4 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır. Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MA
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Karman
Vladislav Filippov
Uzman Danışmanlar
Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu otomatik işlem robotu macd indikatörünün yeteneklerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Algoritma aşırı alım ve aşırım satım seviyelerinde ve yüksek volatilite zamanlarında bir ızgara stratejisi oluşturur.Bu sayede tüm fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlı hale gelir.Close Money girdisi toplam döngüdeki kazanç miktarıdır.Bu girdiyi bir döngüdeki toplam take profit miktarı olarak tanımlarız.Kısa periyotlarda daha çok döngü açma yeteneğine sahiptir.Fakat robotu orta vade ticater
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Uzman Danışmanlar
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Gold Master Advanced Trend Scalper EA MT4
Bruno Rosa
Uzman Danışmanlar
Gold Master Advanced Trend Scalper for MT4 EA is an automated and easy to use expert advisor that has the Stochastic indicator working in combination with RSI and MACD filters built in.   We have spent a lot of time testing many expert advisors e.g. The Gold Reaper, AI Trading Vision, Gold Trade Pro, Hero,  XG Gold Robot,   Quantum Emperor , Bonnitta EA, XT EurUsd EA, PipFinite EA, Alise EA, Zeus EA, EA Gold Stuff, The Most Wanted EA etc. After years of testing and development, the result is an
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Forest
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.4 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Uzman Danışmanlar
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
OmisScalper
Simone Scime
Uzman Danışmanlar
OmisScalper – Expert Advisor for XAUUSD OmisScalper is an Expert Advisor designed to trade exclusively on XAUUSD, combining scalping and trend following to capitalize on the best market opportunities. It includes a built-in indicator and an optional news filter, which can be disabled during backtesting. It automatically manages risk, protects against drawdown and equity limits, and calculates position sizes based on available capital. It does not use martingales or grids, relying on solid, sust
Rango Gold MT4
Mehdi Safar
Uzman Danışmanlar
The price of this expert will increase with each update. Rango Gold EA is a fully automated robot with heavy calculations based on a number of strategies, including patterns and indicators combined with some trading skills gained over years of trading experience and then optimized on XAUUSD(Gold) . Advantages : Rango is not suffix sensitive because the code for automatic suffixs is built into it News filter to protect account when publishing news. Spread filter to protect against fluctuations i
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Yazarın diğer ürünleri
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
HighLow Swing — Trend ve Swing Algılama Göstergesi Açıklama: HighLow Swing, yatırımcıların herhangi bir grafik zaman dilimindeki önemli piyasa dönüş noktalarını ve trend yönlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir trend ve swing algılama göstergesidir. Önemli swing tepe ve dip noktalarını vurgular, swing yapısına göre trend daireleri çizer ve net görsel sinyallerle piyasa momentumunun önünde kalmanıza yardımcı olur. Temel Özellikler: 1.Swing Noktası Algılama: Gra
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Price Grid Navigator Göstergesi Price Grid Navigator, yatırımcıların temel destek ve direnç seviyelerini dinamik olarak belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve sezgisel bir ticaret aracıdır. Potansiyel giriş noktaları, çıkış noktaları ve geri dönüş bölgeleri için net görsel ipuçları sağlar ve bu da onu tüm deneyim seviyelerindeki yatırımcılar için olmazsa olmaz bir araç haline getirir. Bu seviyeleri dinamik olarak hesaplayıp çizerek, gösterge yatırımcılara potansiyel giriş nokt
FREE
Ticks Indicator
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Ticks Göstergesi - En İyi Piyasa Zamanlama Aracınız Ticks Göstergesi ile hassas ticaretin gücünü açığa çıkarın! Bu güçlü MetaTrader 4 aracı, piyasanın tutarlı desenler gösterdiği belirli zamanları ve günleri analiz ederek yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur. Ticks Göstergesinin Temel Avantajları 1. Akıllı Zaman Tabanlı Analiz Belirli piyasa saatlerini (örneğin, "11:00") hedefleyin ve fiyatın tam o anda nasıl davrandığını anında görün. Ticaret tarzınıza uyması iç
MAs COMBO
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
MT4 için Basit Ama Güçlü Bir Hareketli Ortalama Göstergesi Keşfedin! Bu özel gösterge, Basit Hareketli Ortalamaların akıllı bir kombinasyonu etrafında oluşturulmuştur; minimum çabayla yüksek olasılıklı işlem kurulumlarını belirlemek için mükemmeldir.  İşlem yapmaya yeni başlamış olsanız bile, bu göstergenin basit mantığı sayesinde net ve karlı işlem sinyallerini hızla fark edeceksiniz. Desen tanıma o kadar sezgiseldir ki, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar hemen faydalanabilir!
FREE
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Ürün Açıklaması: MA Crossover EA RSI Filtreli MA Crossover EA, MetaTrader 4 (MT4) için tasarlanmış sağlam ve tamamen otomatik bir işlem robotudur. Bu EA, duygusal karar vermeyi ortadan kaldırdığı ve işlem stratejilerinin tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağladığı için, işlem yapmaya sistematik ve disiplinli bir yaklaşım arayan yatırımcılar için idealdir. Temel Özellikler Risk Yönetimi için Trailing Stop: EA, işlem sizin lehinize hareket ettikçe karları kilitleyen bir trailing stop özelliği iç
TrendCrossover EA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Ürün Açıklaması Bu Uzman Danışman (EA), duygusal karar vermeyi ortadan kaldıran ve işlemlerin tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlayan sistematik ve disiplinli bir işlem yaklaşımı isteyen yatırımcılar için idealdir. Avantajlar Otomatik İşlem: EA, piyasaları izlemeden 7/24 işlem yapmanıza olanak tanıyarak manuel müdahaleye olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Risk Yönetimi: Sabit zarar durdurma ve kar alma seviyeleri, riskinizin kontrol altında olmasını sağlarken, takip eden durdurma karları kili
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Stacking King EA – Hassas Güç, Düğme-Basit Açıklama: Stacking King EA, tek bir tıklamayla anında birden fazla işlem açmanıza veya her dakika işlemleri belirli bir süre boyunca otomatik olarak yığmanıza olanak tanıyan güçlü bir işlem aracıdır — doğrudan aktif MT4 terminalinizde. İster bir scalper, ister trend sürücüsü veya kopuşları yığıyor olun, bu EA size minimum çabayla tam kontrol sağlar. Gerçek piyasalardaki gerçek yatırımcılar için üretilmiştir. Sadece bir geri test oyuncağı değil — bu can
Schemes
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Schemes 2.0 – MT4 Grafiklerinizi Anında Dönüştürün Meta Trader 4 için en üst düzey görsel geliştirme aracı olan Schemes 2.0 ile yatırım deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. 9 profesyonelce tasarlanmış renk teması ve akıllı geçiş arayüzüyle, grafik stillerini tek bir tıklamayla anında değiştirebilirsiniz: sade minimalizmden canlı, yüksek kontrastlı düzenlere. Yatırımcıların Schemes 2.0'ı Sevme Nedenleri 1. 9 Premium Tema – Açık renkten koyu renge, klasikten moderne, her yatırım stiline özel.
Schemes MT5
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Schemes 2.0 - MT5 Grafiklerinizi Anında Dönüştürün Meta Trader 5 için en üst düzey görsel geliştirme aracı olan Schemes 2.0 ile işlem deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. Profesyonelce tasarlanmış 9 renk teması ve akıllı geçiş arayüzüyle, grafik stilini tek bir tıklamayla anında değiştirebilirsiniz - sade minimalizmden canlı, yüksek kontrastlı düzenlere. Yatırımcılar Schemes 2.0'ı Seviyor 1. 9 Premium Tema - Açık renkten koyu renge, klasikten moderne, her işlem stiline özel. 2. Tek Tıkla St
HighLow Swing MT5
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
HighLow Swing — Trend ve Swing Algılama Göstergesi Açıklama: HighLow Swing, yatırımcıların herhangi bir grafik zaman dilimindeki önemli piyasa dönüş noktalarını ve trend yönlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir trend ve swing algılama göstergesidir. Önemli swing tepe ve dip noktalarını vurgular, swing yapısına göre trend daireleri çizer ve net görsel sinyallerle piyasa momentumunun önünde kalmanıza yardımcı olur. Temel Özellikler: 1. Swing Noktası Algılama:
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Stacking King EA – Hassas Güç, Düğme Kullanımı Kolay Açıklama: Stacking King EA, tek bir tıklamayla anında birden fazla işlem açmanıza veya belirli bir süre boyunca her dakika otomatik olarak işlemlerinizi birleştirmenize olanak tanıyan güçlü bir işlem aracıdır — doğrudan aktif MT5 terminalinizde. İster scalper, ister trend takipçisi olun, ister breakout'ları bir araya getirin, bu EA size minimum çabayla tam kontrol sağlar. Gerçek piyasalardaki gerçek yatırımcılar için tasarlandı. Sadece bir g
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt