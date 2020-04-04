Price Grid NavigatorEA

Price Grid Navigator EA

Hassas Ticaret için Murrey Math'ın Gücünü Açın





Price Grid Navigator EA, ünlü Murrey Math Ticaret Sistemine dayalı ticaret stratejilerini otomatikleştirmek için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışmandır. Bu EA, temel destek ve direnç bölgelerini belirlemek, işlemleri yürütmek ve riski etkili bir şekilde yönetmek için Murrey Math seviyelerinin hassasiyetinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için mükemmeldir.





Temel Özellikler

Otomatik Murrey Math Ticareti:





EA, 13 Murrey Math seviyesini dinamik olarak hesaplar ve çizer ve böylece herhangi bir piyasa koşulu için doğru destek ve direnç bölgelerini garanti eder.





İşlemler, 0/8 (Nihai Destek), 2/8 (Geri Dönüş - Majör), 6/8 (Geri Dönüş - Majör) ve 8/8 (Nihai Direnç) gibi temel seviyelerde otomatik olarak yürütülür.





Gelişmiş Risk Yönetimi:





Stop-Loss ve Take-Profit, optimum risk-ödül oranlarını garanti ederek bitişik Murrey Math seviyelerine otomatik olarak ayarlanır.





Maksimum Kayıp Koruması: EA, önceden tanımlanmış bir kayıp eşiğine (pip cinsinden) ulaşıldığında işlemleri kapatabilir ve hesabınızı aşırı düşüşlerden koruyabilir.





Trailing Stop İşlevi: Piyasa sizin lehinize hareket ettikçe karları kilitlemek için hem X-pip trailing stop hem de % tabanlı trailing stop içerir.





Özelleştirilebilir Ticaret Mantığı:





İşlem girişleri için belirli Murrey Math seviyelerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın, böylece EA'yı tercih ettiğiniz işlem stratejisine göre uyarlayabilirsiniz.





Aynı anda yalnızca bir pozisyona izin verilir, disiplinli işlem sağlanır ve aşırı maruziyet önlenir.





Sağlam Hata İşleme:





Kapsamlı hata işleme, işlemlerin dalgalı piyasa koşullarında bile sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve yönetilmesini sağlar.





Ayrıntılı günlükler ve uyarılar, işlem yürütmeleri, değişiklikleri ve hataları hakkında sizi bilgilendirir.





Kullanıcı Dostu Girdi:





EA, hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için uygun hale getiren bir dizi özelleştirilebilir parametreyle birlikte gelir.





Giriş Parametreleri

Parametre Açıklaması

Murrey Math seviyelerini hesaplamak için P Dönemi (varsayılan: 128).

LotSize İşlemler için sabit lot boyutu (varsayılan: 0,10).

MagicNumber EA işlemleri için benzersiz tanımlayıcı (varsayılan: 12345).

MaxLossInPips Bir işlemi kapatmadan önce izin verilen maksimum kayıp (varsayılan: 70).

EnableMaxLoss Maksimum kayıp özelliğini etkinleştir/devre dışı bırak (varsayılan: true).

EnableOrderDetails Günlükte sipariş ayrıntılarının yazdırılmasını etkinleştir/devre dışı bırak (varsayılan: true).

trackingStopPip Pip olarak bir takip eden durdurma uygula (varsayılan: 100).

Enable0_8 İşlemleri 0/8 düzeyinde etkinleştir (Nihai Destek) (varsayılan: true).

Enable2_8 İşlemleri 2/8 düzeyinde etkinleştir (Geri Dönüş - Majör) (varsayılan: true).

Enable4_8 4/8 seviyesindeki işlemleri etkinleştirir (Büyük Destek/Direnç) (varsayılan: false).

Enable6_8 6/8 seviyesindeki işlemleri etkinleştirir (Geri Dönüş - Büyük) (varsayılan: true).

Enable8_8 8/8 seviyesindeki işlemleri etkinleştirir (Nihai Direnç) (varsayılan: true).

Price Grid Navigator EA'yı Neden Seçmelisiniz?

Kanıtlanmış Strateji: Zamanla test edilmiş Murrey Math Trading System'a dayanan bu EA, yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemek için tasarlanmıştır.





Tamamen Otomatik: Seviyeleri manuel olarak hesaplamanıza veya piyasayı izlemenize gerek yok; EA sizin için her şeyi yapar.





Esnek ve Özelleştirilebilir: Ayarlanabilir parametreler ve seviye etkinleştirme ayarlarıyla EA'yı işlem tarzınıza göre uyarlayın.





Güvenilir Performans: Tutarlı performansı garantilemek için sağlam hata işleme ve risk yönetimi özellikleriyle oluşturulmuştur.





Nasıl Çalışır

Seviye Hesaplaması: EA, kullanıcı tanımlı bir süre (P) boyunca en yüksek ve en düşük fiyatlara göre Murrey Math seviyelerini hesaplar.





İşlem Yürütme: Fiyat, 0/8, 2/8, 6/8 veya 8/8 gibi önemli Murrey Math seviyelerine yaklaştığında işlemler otomatik olarak yürütülür.





Risk Yönetimi: Zarar durdurma ve kar alma seviyeleri bitişik Murrey Math seviyelerinde ayarlanır ve EA, takip eden durdurma ve maksimum zarar koruması gibi özellikler içerir.





İşlem Yönetimi: EA, aynı anda yalnızca bir pozisyonun açık olmasını sağlayarak aşırı maruziyeti önler ve disiplinli ticareti sürdürür.





Bu EA Kimler İçin?

Swing Tüccarları: Murrey Math seviyelerini kullanarak orta vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmak isteyen tüccarlar için idealdir.





Riskten Kaçınan Tüccarlar: Dahili risk yönetimi özellikleri, sermayenin korunmasını önceliklendiren tüccarlar için uygun hale getirir.





Yoğun Tüccarlar: İşlem stratejilerini otomatikleştirmek ve zamandan tasarruf etmek isteyenler için mükemmeldir.





Bugün Başlayın

Ticaretinizi Price Grid Navigator EA ile dönüştürün ve otomatik Murrey Math ticaretinin gücünü deneyimleyin. İster yeni başlayan ister deneyimli bir tüccar olun, bu EA minimum çabayla tutarlı sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.





Şimdi satın alın ve ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın!