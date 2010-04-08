TradeHistoryMapper EA

TradeHistoryMapper ile İşlem Avantajınızı Görselleştirin





Her başarılı yatırımcı bilir ki, geçmişiniz gelecekteki kârlarınızın anahtarını barındırır.

TradeHistoryMapper, hesap geçmişinizi güçlü bir görsel haritaya dönüştürür; nerede kazandığınızı, nerede kaybettiğinizi ve nasıl gelişebileceğinizi tam olarak gösterir.





Her işlemi doğrudan grafiğinizde görebiliyorken, neden sonsuz hesap geçmişi sekmeleriyle uğraşasınız ki?





1. Net renk kodlamasıyla kazanan ve kaybeden işlemleri anında görüntüleyin

2. Birden fazla sembol ve zaman dilimindeki performansı analiz edin

3. Eksiksiz içgörü için hem kapalı hem de açık işlemleri takip edin

4. Giriş ve çıkışlarınızdaki kalıpları tek bakışta tespit edin

5. Basit kurulum - ekleyin, çalıştırın ve geçmişinizin canlanmasını izleyin





İster alışkanlıklarınızı anlamaya çalışan yeni başlayan biri olun, ister daha derinlemesine analizler arayan ileri düzey bir yatırımcı olun, TradeHistoryMapper neyin işe yarayıp neyin yaramadığını keşfetmenize yardımcı olur; böylece stratejinizi güvenle geliştirebilirsiniz.





Tahmin etmeyi bırakın. Haritalamaya başlayın. Geçmişinizi avantajınız haline getirin.





TradeHistoryMapper ile sadece geçmişi incelemekle kalmıyorsunuz; daha iyi kararlar, daha keskin girişler ve daha yüksek kârlar için bir yol haritasının kilidini açıyorsunuz. Körü körüne işlem yapmayın. Netliğe yatırım yapın. Avantajınıza yatırım yapın.





TradeHistoryMapper'ı bugün satın alın ve başkalarının sahip olmayı dilediği içgörülerle işlem yapmaya başlayın.