Price Grid Navigator

Price Grid Navigator Göstergesi
Price Grid Navigator, yatırımcıların temel destek ve direnç seviyelerini dinamik olarak belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve sezgisel bir ticaret aracıdır. Potansiyel giriş noktaları, çıkış noktaları ve geri dönüş bölgeleri için net görsel ipuçları sağlar ve bu da onu tüm deneyim seviyelerindeki yatırımcılar için olmazsa olmaz bir araç haline getirir. Bu seviyeleri dinamik olarak hesaplayıp çizerek, gösterge yatırımcılara potansiyel giriş noktaları, çıkış noktaları ve geri dönüş bölgelerinin net bir görsel temsilini sağlar. İster döviz, ister endeksler veya emtialar ticareti yapın, bu araç dinamik prensiplerin uygulanmasını basitleştirir ve hassas ve güvenle bilinçli ticaret kararları almanıza yardımcı olur.

Avantajlar ve Özellikler
Doğru Destek ve Direnç Seviyeleri:

Gösterge, geçerli fiyat aralığına göre temel fiyat seviyelerini dinamik olarak hesaplar ve çizer, böylece doğruluk ve alaka sağlar.

Özelleştirilebilir Dönem:

P parametresi, en yüksek ve en düşük fiyatları hesaplamak için dönemi ayarlamanıza olanak tanır ve göstergeyi farklı ticaret stillerine ve zaman dilimlerine uyarlanabilir hale getirir.

Gerçek Zamanlı Uyarılar:

Gösterge, fiyat 0/8 (Nihai Destek), 4/8 (Önemli Destek/Direnç) ve 8/8 (Nihai Direnç) gibi önemli seviyelere yaklaştığında veya bu seviyeleri geçtiğinde gerçek zamanlı uyarılar sağlar.

İşlem Önerileri:

Her uyarı, seviyeye ve fiyat hareketine göre uygulanabilir işlem önerileri (örneğin, "Alım yapmayı düşünün" veya "Satışı düşünün") içerir.

İşlem yapmadan önce günlük, haftalık veya aylık analizinizde kullanın.

Görsel Netlik:

Seviyeler, destek ve direnç bölgelerini bir bakışta belirlemeyi kolaylaştıran farklı renklere sahip yatay çizgiler olarak çizilir.

Farklı Piyasalara Uyarlanabilir:

Gösterge, döviz çiftleri, endeksler ve emtialarla sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Farklı fiyat ölçeklerine ve oynaklık seviyelerine otomatik olarak uyum sağlar.

Kullanıcı Dostu:

Gösterge, net talimatlar ve özelleştirilebilir parametrelerle kurulumu ve kullanımı kolaydır.

Giriş Parametreleri
Gösterge aşağıdaki giriş parametreleriyle birlikte gelir:

P (Dönem):

Açıklama: En yüksek ve en düşük fiyatları hesaplamak için kullanılan çubuk sayısı.

Varsayılan Değer: 128

Kullanım: Daha yüksek zaman dilimlerinde veya oynak piyasalarda daha istikrarlı seviyeler için bu değeri artırın.

Geri Adım (Step Back):

Açıklama: Hesaplama dönemini geriye kaydırmak için çubuk sayısı.

Varsayılan Değer: 0

Kullanım: Geçmiş verilere göre seviyeleri ince ayarlamak için bu parametreyi ayarlayın.

Yorumlar (Yorumları Görüntüle):

Açıklama: Grafikteki yorumları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Varsayılan Değer: true

Kullanım: Daha temiz bir grafik tercih ediyorsanız yorumları gizlemek için false olarak ayarlayın.

Göstergenin Kullanımı
Kurulum:

.mq4 dosyasını indirin ve MetaTrader 4 platformunuzun Göstergeler klasörüne yerleştirin.

Göstergeyi görmek için platformu yeniden başlatın veya Navigator penceresini yenileyin.

Grafik'e Ekle:

Göstergeyi grafiğinize sürükleyip bırakın veya Navigator penceresinde çift tıklayın.

Parametreleri Özelleştir:

Ayarlar penceresinde P, StepBack ve Yorumlar parametrelerini işlem stilinize uyacak şekilde ayarlayın.

Uyarıları İzle:

Anahtar seviyeler için uyarıları takip edin ve sağlanan işlem önerilerini izleyin.

Örnek Senaryolar
0/8 Yakınındaki Fiyat (Nihai Destek):

Eylem: Satın almayı düşünün.

Kar Al: 4/8 veya 8/8 çizgisine yakın.

Stop Loss: -1/8 çizgisinin altında.

8/8 Yakınındaki Fiyat (Nihai Direnç):

Eylem: Satış yapmayı düşünün.

Kar Al: 4/8 veya 0/8 çizgisine yakın.

Stop Loss: +1/8 çizgisinin üstünde.

Fiyat 4/8 Yakınında (Büyük Destek/Direnç):

Eylem: Tersine dönüşü izleyin.

Kar Al: 8/8 çizgisinin yakınında (4/8'in üzerindeyse) veya 0/8 çizgisinin yakınında (4/8'in altındaysa).

Zarar Durdur: 4/8'in altında (alımlar için) veya 4/8'in üstünde (satışlar için).

3/8'de (Ticaret Aralığının Altı) Satın Al
Eylem: Bir alım emri verin.

Zarar Durdur: 2/8 çizgisinin altında.

Kar Al: 5/8 veya 6/8 çizgisinin yakınında.

2/8 (Tersine Dönüş - Büyük):

Eylem: Satın al (veya uzun git).

Zarar Durdur: 0/8 çizgisinin altında.

Kar Al: 4/8 veya 6/8 çizgisinin yakınında.

Sonuç
Fiyat Izgarası Gezgini, bilgili işlem kararları almak için destek ve direnç seviyelerine güvenen yatırımcılar için önemli bir araçtır. Dinamik hesaplamaları, gerçek zamanlı uyarıları ve özelleştirilebilir parametreleriyle bu gösterge hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur. İster forex, ister endeksler veya emtialar ticareti yapın, bu gösterge yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını kolaylıkla belirlemenize yardımcı olacaktır.
