Half Trend Heikin Ashi Gösterge Paneli – Akıllı Çoklu Çift ve Çoklu Zaman Dilimi Trend Tarayıcısı
Half Trend Heikin Ashi Gösterge Paneli, yatırımcıların en sevdiği iki göstergenin – Half Trend ve Heikin Ashi – gücünü tek bir kompakt ve bilgilendirici gösterge panelinde birleştiren devrim niteliğinde bir analitik araçtır. Tek bir ekranda düzinelerce çifti ve birden fazla zaman dilimini izlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanan bu gösterge, net ve doğru trend sinyalleri sağlar, böylece potansiyel bir giriş fırsatını asla kaçırmazsınız.

Temel Özellikler:
Çoklu Çift Tarama
Aynı anda 30 adede kadar sembolü izleyin! İzleme listenizle özelleştirin (XAUUSD, NAS100, EURUSD, vb.).

Çoklu Zaman Dilimi Desteği
M1'den MN'ye trend sinyallerini algılar, scalper'lardan swing trader'larına uygundur.

Görsel Pano
Güncel trend durumunu (ALIM / SATIM / BEKLE) kolay okunan renk kodlarıyla gösteren temiz ve profesyonel bir arayüz.

Gerçek Zamanlı Uyarı ve Bildirim
Yeni bir sinyal göründüğünde doğrudan ekranınıza, e-postanıza veya mobil bildiriminize bildirim alın.

Heikin Ashi + Yarı Trend Mantığı
Daha güçlü trend onayı ve daha etkili gürültü filtreleme için iki popüler yöntemin birleşimi.

Tıkla-Çizelge
Panoda bir çifte veya zaman dilimine tıklamanız yeterlidir, grafik otomatik olarak açılır - hızlı işlem yaparken zamandan tasarruf edin.

Bu Göstergeyi Neden Seçmelisiniz?

Yüksek Verimlilik: Artık birden fazla grafik açmaya gerek yok. Tek bir pano, tüm sinyaller.

Esnek: Her tür çift için kullanılabilir: forex, endeksler, emtialar, kripto.

Doğru: Heikin Ashi yumuşatma ve Yarım Trend görselleştirmenin benzersiz kombinasyonunu kullanır.

Hafif: Terminali zorlamaz, tüm PC özelliklerine uygundur.

Uygun olanlar:
Hızlı yanıta ihtiyaç duyan günlük yatırımcılar

Birçok çiftten geçerli sinyallere güvenen scalper'lar

Zaman dilimleri boyunca trendlerin onaylanmasını bekleyen swing yatırımcıları

Manuel ve yarı otomatik sistem kullanıcıları
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Göstergeler
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Uzman Danışmanlar
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  EA BLACK LION  is an expert advisor that is the true definition of a scalper where it's able to spot real divergence movements in the forex market. It is highly sophisticated because it can spot potential reversal or continuation patterns. The real-time divergence patterns are visually shown to you on your MT4 chart. (This is game changing because you actually see the strategy in front of you)  It uses a sophisticated system that has been successfull
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Göstergeler
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Göstergeler
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Göstergeler
Sayı dizilerinden birine "Orman Yangını Dizisi" denir. En güzel yeni dizilerden biri olarak kabul edildi. Başlıca özelliği, bu dizinin lineer trendlerden, hatta en kısa olanlardan kaçınmasıdır. Bu göstergenin temelini oluşturan bu özelliktir. Bir finansal zaman serisini analiz ederken, bu gösterge tüm olası trend seçeneklerini reddetmeye çalışır. Ve ancak başarısız olursa, bir trendin varlığını tanır ve uygun sinyali verir. Bu yaklaşım, yeni trendlerin başladığı anların doğru bir şekilde belirl
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Göstergeler
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Göstergeler
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
